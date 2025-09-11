Ecomondo 2025: una piattaforma globale per la transizione ecologica

Come abbiamo visto, dal 4 al 7 novembre 2025 la Fiera di Rimini ospita la 28ª edizione di Ecomondo, l’appuntamento di riferimento per la green, blue e circular economy in Europa e nel Mediterraneo, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG).
L’evento riunisce imprese, ricercatori e innovatori per tradurre il potenziale tecnologico in soluzioni applicabili, con l’obiettivo di integrare crescita economica, tutela ambientale e responsabilità sociale.
Aree tematiche
Le sette macroaree tematiche di Ecomondo 2025 evidenziano il ruolo della tecnologia nell’affrontare le principali sfide ambientali:
- Waste as Resource punta sul riciclo avanzato, con algoritmi intelligenti che ottimizzano la separazione e il recupero dei materiali;
- Water Cycle & Blue Economy utilizza tecnologie di monitoraggio digitale per gestire in modo efficiente le risorse idriche e tutelare la biodiversità marina;
- Sites & Soil Restoration applica strumenti robotici e analisi predittive per il recupero dei suoli e la rigenerazione degli ecosistemi;
- Bioenergy & Agriculture promuove l’uso di energie rinnovabili e pratiche agricole innovative, sfruttando biotecnologie per ridurre l’impatto sull’ambiente;
- Earth Observation and Environmental Monitoring impiega satelliti e intelligenza artificiale per l’analisi in tempo reale dei cambiamenti ambientali e per supportare le decisioni strategiche;
- Circular and Regenerative Bio-Economy sviluppa filiere produttive circolari attraverso l’impiego di Digital Twin, con l’obiettivo di ridurre sprechi e favorire processi rigenerativi;
- SAL.VE si concentra sulle tecnologie per veicoli a basse emissioni, proponendo soluzioni per una mobilità a ridotto impatto ambientale. L’evento include anche spazi espositivi dedicati a città circolari, moda etica, progettazione sostenibile della carta e tecnologie settoriali a basso impatto.
Innovation District
L’Innovation District è il centro di sviluppo delle tecnologie emergenti, dove startup, scale-up, centri di ricerca e investitori collaborano per accelerare la transizione ecologica. Qui trovano spazio soluzioni come ecodesign, packaging sostenibile e tecnologie per la decarbonizzazione nei settori tessile, energetico ed edilizio.
Il focus su Green Jobs & Skills favorisce l’incontro tra formazione, mondo del lavoro e imprese, per rispondere alla crescente richiesta di competenze specializzate. Inoltre, il Premio Lorenzo Cagnoni valorizza i progetti tecnologici più avanzati in chiave ambientale.
Convegni
Durante le giornate di manifestazione, il programma convegnistico, curato dal Comitato Tecnico Scientifico, approfondisce temi come intelligenza artificiale, finanza verde e Piano Mattei, con il contributo di esperti e policy maker.
Gli Stati Generali della Green Economy, invece, offrono un confronto sulle politiche ambientali, con attenzione a normative e strategie di decarbonizzazione: realizzati in collaborazione con il MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – e promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, gli Stati Generali rappresentano un processo partecipativo e strategico che coinvolge i principali attori della green economy italiana per proporre misure concrete.
Con delegazioni provenienti da tutto il mondo, 166.000 mq di esposizione e 30 padiglioni, Ecomondo 2025 si conferma piattaforma operativa per la transizione ecologica, dove tecnologia e sostenibilità si integrano in un contesto aperto al confronto tra istituzioni, imprese e cittadini.
La dimensione internazionale dell’evento di Ecomondo si consolida con lo sviluppo delle edizioni estere in Messico e Cina, che rafforzano la rete globale di IEG, mentre il roadshow di presentazione dell’edizione 2025 coinvolge attivamente stakeholder locali in Serbia, Polonia ed Egitto.
Per ulteriori informazioni
ecomondo.com
