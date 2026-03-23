Al via BIM (K)now! + ARCH (K)now! Lectures Pavia 2026: piattaforme culturali per l’innovazione del settore AEC

Nel panorama delle iniziative dedicate all’innovazione progettuale e alla trasformazione digitale del settore delle costruzioni, BIM (K)now! e ARCH (K)now! si configurano come spazi di confronto tra università, professione e istituzioni. I due format, ideati e coordinati da Vittorio Andrea Sellaro (Laboratorio BIM, DICAr), promuovono il dialogo sulle trasformazioni che stanno interessando l’architettura contemporanea e il comparto AEC, all’interno di un programma nazionale che coinvolge diversi atenei.
Il ciclo 2026, avviato al Politecnico di Torino, prosegue in più sedi universitarie, tra cui Pavia, che ospiterà alcuni appuntamenti chiave.
Attivo dal 2020, BIM (K)now! è oggi un riferimento per l’approfondimento su Building Information Modeling, processi digitali e tecnologie emergenti applicate alle costruzioni. Dal 2024 si affianca ARCH (K)now!, che amplia il focus alla dimensione culturale dell’architettura, affrontando temi come il ruolo sociale dello spazio costruito, la qualità urbana e la relazione tra progetto e contesto.
>> Vuoi rimanere aggiornato e ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis
Indice
Suggeriamo:
Scan ToBIM: Dal Rilievo alla modellazione
Lo ScanToBIM è oggi uno dei passaggi più strategici della trasformazione digitale del settore delle costruzioni: un ponte tra il costruito e il modello informativo, capace di trasformare nuvole di punti complesse in conoscenza realmente utilizzabile lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.Questo volume offre una guida completa, rigorosa e operativa al processo, integrando aspetti tecnici, metodologici e giuridici con un approccio chiaro e orientato alla pratica professionale.Dalla pianificazione del rilievo fino alla modellazione BIM, passando per LiDAR, SLAM, fotogrammetria, registrazione, classificazione, interoperabilità e LOIN, il testo accompagna il lettore attraverso tutte le fasi che determinano la qualità del dato e del modello finale. Una particolare attenzione è dedicata anche ai temi normativi e contrattuali, sempre più centrali nella gestione dei dati digitali e nei procedimenti d’appalto.Il volume è arricchito da 11 video-lezioni di approfondimento, accessibili tramite QR Code, che permettono di vedere in azione tecniche, esempi e procedure reali illustrati dagli autori.Pensato per tecnici, progettisti, imprese e stazioni appaltanti, questo libro fornisce gli strumenti necessari per impostare, verificare e gestire correttamente un processo ScanToBIM moderno, affidabile e interoperabile: una risorsa indispensabile in un mercato in cui qualità del dato, standard aperti e competenze interdisciplinari non sono più opzionali. Riccardo Tavolare, è ingegnere, BIM Manager e responsabile del Laboratorio di Modellazione Architettonica e Urbana del Politecnico di Bari. Svolge attività di ricerca e docenza su rilievo e BIM, contribuendo a numerose pubblicazioni internazionali. È inoltre coordinatore del gruppo di lavoro ScanToBIM in buildingSMART Italia. Andrea Versolato, è avvocato esperto negli aspetti giuridici e contrattuali del BIM. È docente e formatore sul BIM e sugli appalti pubblici, oltre a insegnare dal 2015 nel Master “BIM Manager” del Politecnico di Milano Componente Comitato Scientifico della Commissione di monitoraggio BIM presso il C.S.LL.PP. Cristian Barutta, è avvocato esperto in diritto amministrativo e contrattualistica, con ampia esperienza nel contenzioso e nella consulenza per enti pubblici e società private. Si occupa dei temi legati al trattamento dei dati personali e alla digitalizzazione. Ha seguito numerosi procedimenti in materia di appalti, espropri e applicazione della Legge 241/1990.
Riccardo Tavolare, Andrea Versolato, Cristian Barutta | Maggioli Editore 2026
38.95 €
BIM (K)now! + ARCH (K)now! Lectures Pavia 2026
Con il patrocinio dell’Università degli Studi di Pavia, l’iniziativa torna in città come tappa di un percorso dedicato ai processi di trasformazione del settore AEC, con un focus sul ruolo di sostenibilità, BIM, intelligenza artificiale e digital twin nell’evoluzione dei modelli progettuali e decisionali.
Le Lectures sono realizzate in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia, guidato dal Prof. Andrea Penna, e si inseriscono nel Progetto Dorian, con il contributo scientifico di diversi docenti.
Gli appuntamenti in programma
Ecco gli appuntamenti in programma presso l’Università di Pavia nel corso di quest’anno:
- 31 marzo 2026 (ore 14:00-18:00), Aula 1, Nuovo Polo Didattico di Ingegneria
BIM (K)now! – BIM PARADIGMS: Architecture as a Living System >> scarica qui la locandina dell’evento
- 28 maggio 2026 (ore 14:oo-18:00), Aula 1, Nuovo Polo Didattico di Ingegneria
ARCH (K)now! – connessioni – AI & Architecture: Co-Piloting Sustainable Futures
- 29 maggio 2026 (ore 18:30-20:30), Aula Goldoniana, Collegio Ghislieri
ARCH (K)now! – empatia – Il design thinking spiegato ai bambini
- 11 giugno 2026 (ore 14:00-18:00), Aula Foscolo, Sede Centrale
BIM (K)now! – Digital Twin: Beyond BIM , incontro tra commissioni BIM italiane
Compila questo form per iscriverti e partecipare alla prima conferenza del 31 marzo 2026, BIM PARADIGMS: Architecture as a Living System > 3 CFP per gli Ingegneri, 4 CFP per i Geometri (e mantenimento delle certificazioni BIM grazie al patrocinio di ICMQ).
Contenuti e obiettivi del ciclo di incontri
Gli incontri alternano keynote lectures, casi studio e momenti di confronto aperto, configurandosi non solo come occasioni di aggiornamento tecnico, ma anche come spazi di riflessione sui cambiamenti culturali, professionali e tecnologici del settore AEC. I temi spaziano dalle strategie digitali per il BIM ai modelli collaborativi, dalle applicazioni dell’intelligenza artificiale alle normative emergenti, fino alle questioni legate alla sostenibilità. Elemento distintivo dei due format è l’integrazione tra dimensione tecnico-operativa e visione culturale, evitando sia la specializzazione chiusa sia la divulgazione semplificata.
Ampia e trasversale anche la partecipazione: studenti, professionisti, giuristi, rappresentanti della pubblica amministrazione e stakeholder della trasformazione digitale condividono uno spazio di confronto eterogeneo. Questa pluralità rappresenta al tempo stesso la base e la sfida del progetto: costruire un linguaggio comune capace di mantenere rigore e profondità.
Nel tempo, BIM (K)now! e ARCH (K)now! hanno superato la dimensione dell’evento formativo, configurandosi come piattaforme culturali in cui la riflessione sul progetto dialoga con ambiti diversi – dalla salute allo sport, dalla letteratura alla promozione della bellezza – riconosciuti come elementi rilevanti per una progettazione più consapevole. In questa prospettiva, i due format diventano luoghi di convergenza tra ricerca, impresa e formazione, in cui visione teorica e pratica professionale si incontrano, rafforzando il valore della rete come responsabilità culturale condivisa. Esperienze di questo tipo confermano il ruolo dell’università come spazio di connessione tra conoscenza, industria e innovazione.
Il progetto culturale è supportato da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, OSA Office for Sustainable Actions – Università di Pavia, C.R.O.I.L., Ance Pavia, Istituto Italiano di Cultura BIM e Organizzazione d’Impresa, SDSN Italia, ICMQ, ProViaggiArchitettura, ASSOBIM, IBIMI buildingSMART Italia, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, IUSS – Scuola Universitaria Superiore Pavia, EUCENTRE, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pavia, Raices Crescere Insieme, Running Club Pavia, BIMportale, EdilTecnico, INFOBUILD | INFOBUILDENERGIA, BIMeet.
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
-
VOLUME38.95 € SCONTO 5% 41.00 €
-
-
VOLUME24.70 € SCONTO 5% 26.00 €
-
-
-
VOLUME
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Seguici sui social
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento