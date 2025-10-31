Vetrazioni, coperture e isolamento: Saint-Gobain e Ediltecnico insieme per raccontare l’involucro edilizio

Con il Dossier Involucro realizzato in collaborazione con Saint-Gobain Italia, che si è da poco concluso, abbiamo proposto ai professionisti del settore un percorso di approfondimento tecnico dedicato all’involucro edilizio e a temi chiave come l’efficienza energetica e il comfort termico.

L’iniziativa, articolata in tre newsletter monografiche, ha avuto l’obiettivo di: promuovere la cultura tecnica legata alla progettazione e realizzazione di involucri performanti;

legata alla progettazione e realizzazione di involucri performanti; approfondire le tecnologie e le soluzioni innovative sviluppate da Saint-Gobain per migliorare comfort, sicurezza e sostenibilità;

sviluppate da Saint-Gobain per migliorare comfort, sicurezza e sostenibilità; offrire ai professionisti tecnici un percorso tematico in tre tappe, dedicato rispettivamente a vetrazioni, coperture e isolamento, con contributi tecnici, case history e guide pratiche. Vediamo la struttura e i contenuti dei tre focus del Dossier Involucro.

Focus 1: Vetrazioni per facciate e interni La prima tappa del Dossier ha posto l’attenzione sul Manuale del Vetro Saint-Gobain 2025, il catalogo tecnico delle soluzioni per facciate e interni, arricchito da schede progettuali e indicazioni applicative aggiornate secondo le normative europee. Gli approfondimenti hanno toccato temi centrali come: vetrata isolanti e prestazioni termiche , con analisi sull’influenza di spessore, gas e canaline;

, con analisi sull’influenza di spessore, gas e canaline; smart glass, i vetri intelligenti a controllo attivo di luce e calore per una trasparenza modulabile e adattiva. È poi stata presentata un’interessante case history Saint-Gobain: le soluzioni utilizzate per il resort Borgo Santandrea in Costiera Amalfitana.



Focus 2: Coperture e comfort termico Il secondo approfondimento è stato dedicato alle coperture e al comfort termico. Le tematiche hanno riguardato l’uso di materiali ad alte prestazioni per migliorare efficienza energetica, comfort acustico e durabilità degli edifici. Tra gli approfondimenti: la risoluzione dei ponti termici del tetto , a falda e piano, con focus sugli aspetti costruttivi da considerare in fase di verifica;

, a falda e piano, con focus sugli aspetti costruttivi da considerare in fase di verifica; la manutenzione delle coperture condominiali, con approfondimento su criteri e modalità di ripartizione delle spese. Inoltre è stato esaminato il caso della scuola primaria di Ancona, dove sono stati impiegati sistemi Saint-Gobain per isolamento termico e impermeabilizzazione delle coperture.



Focus 3: Isolamento dell’involucro edilizio La terza e ultima uscita del Dossier ha chiuso il percorso concentrandosi sull’isolamento dell’involucro edilizio, con un focus dedicato ai sistemi ETICS Weber e alle soluzioni in lana minerale Saint-Gobain per cappotto e ambienti interni. Gli articoli proposti hanno inoltre approfondito: una guida agli errori più comuni nella realizzazione dei cappotti termici ;

; le strategie per correggere i ponti termici, con esempi pratici di intervento per garantire continuità di isolamento e prestazioni durature. Infine è stato presentato l’intervento per la nuova sede municipale di Caldarola, edificio antisismico realizzato con sistemi a secco Saint-Gobain per comfort, sicurezza e resistenza al fuoco.



Il valore della collaborazione La collaborazione tra Ediltecnico e Saint-Gobain Italia ha confermato il valore della sinergia tra divulgazione tecnica specializzata e innovazione in edilizia. Attraverso i contenuti del Dossier Involucro, è stato possibile offrire ai professionisti una fonte autorevole e aggiornata di informazione tecnica ed esempi concreti di applicazione di soluzioni costruttive efficienti e sostenibili.

