Vetrazioni, coperture e isolamento: Saint-Gobain e Ediltecnico insieme per raccontare l’involucro edilizio

Con il Dossier Involucro realizzato in collaborazione con Saint-Gobain Italia, che si è da poco concluso, abbiamo proposto ai professionisti del settore un percorso di approfondimento tecnico dedicato all’involucro edilizio e a temi chiave come l’efficienza energetica e il comfort termico.
L’iniziativa, articolata in tre newsletter monografiche, ha avuto l’obiettivo di:
- promuovere la cultura tecnica legata alla progettazione e realizzazione di involucri performanti;
- approfondire le tecnologie e le soluzioni innovative sviluppate da Saint-Gobain per migliorare comfort, sicurezza e sostenibilità;
- offrire ai professionisti tecnici un percorso tematico in tre tappe, dedicato rispettivamente a vetrazioni, coperture e isolamento, con contributi tecnici, case history e guide pratiche.
Vediamo la struttura e i contenuti dei tre focus del Dossier Involucro.
Indice
Focus 1: Vetrazioni per facciate e interni
La prima tappa del Dossier ha posto l’attenzione sul Manuale del Vetro Saint-Gobain 2025, il catalogo tecnico delle soluzioni per facciate e interni, arricchito da schede progettuali e indicazioni applicative aggiornate secondo le normative europee. Gli approfondimenti hanno toccato temi centrali come:
- vetrata isolanti e prestazioni termiche, con analisi sull’influenza di spessore, gas e canaline;
- smart glass, i vetri intelligenti a controllo attivo di luce e calore per una trasparenza modulabile e adattiva.
È poi stata presentata un’interessante case history Saint-Gobain: le soluzioni utilizzate per il resort Borgo Santandrea in Costiera Amalfitana.
>> Guarda qui il Focus Vetrazioni per facciate e interni
Focus 2: Coperture e comfort termico
Il secondo approfondimento è stato dedicato alle coperture e al comfort termico. Le tematiche hanno riguardato l’uso di materiali ad alte prestazioni per migliorare efficienza energetica, comfort acustico e durabilità degli edifici. Tra gli approfondimenti:
- la risoluzione dei ponti termici del tetto, a falda e piano, con focus sugli aspetti costruttivi da considerare in fase di verifica;
- la manutenzione delle coperture condominiali, con approfondimento su criteri e modalità di ripartizione delle spese.
Inoltre è stato esaminato il caso della scuola primaria di Ancona, dove sono stati impiegati sistemi Saint-Gobain per isolamento termico e impermeabilizzazione delle coperture.
>> Guarda qui il Focus Coperture e comfort termico
Focus 3: Isolamento dell’involucro edilizio
La terza e ultima uscita del Dossier ha chiuso il percorso concentrandosi sull’isolamento dell’involucro edilizio, con un focus dedicato ai sistemi ETICS Weber e alle soluzioni in lana minerale Saint-Gobain per cappotto e ambienti interni. Gli articoli proposti hanno inoltre approfondito:
- una guida agli errori più comuni nella realizzazione dei cappotti termici;
- le strategie per correggere i ponti termici, con esempi pratici di intervento per garantire continuità di isolamento e prestazioni durature.
Infine è stato presentato l’intervento per la nuova sede municipale di Caldarola, edificio antisismico realizzato con sistemi a secco Saint-Gobain per comfort, sicurezza e resistenza al fuoco.
>> Guarda qui il Focus Isolamento dell’involucro edilizio
Il valore della collaborazione
La collaborazione tra Ediltecnico e Saint-Gobain Italia ha confermato il valore della sinergia tra divulgazione tecnica specializzata e innovazione in edilizia. Attraverso i contenuti del Dossier Involucro, è stato possibile offrire ai professionisti una fonte autorevole e aggiornata di informazione tecnica ed esempi concreti di applicazione di soluzioni costruttive efficienti e sostenibili.
