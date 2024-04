Dissesto idrogeologico: servono 26 miliardi di euro di interventi per la difesa del suolo

Scopri il nostro progetto speciale “Governo & Tutela del Territorio” Clicca qui per approfondire

In occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione e Mitigazione del Rischio Idrogeologico, un evento promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale dei Geologi, è emerso che in Italia, il rischio idrogeologico rimane una delle sfide ambientali e infrastrutturali più importanti da affrontare. Gli eventi franosi e alluvionali segnano pesantemente il Paese ogni anno, evidenziando la necessità di un approccio più efficace e preventivo nella gestione del territorio.



L’iniziativa, tenutasi il 18 aprile 2024, ha coinvolto numerosi esponenti delle istituzioni e dei Ministeri, sottolineando l’importanza strategica del tema non solo per le categorie professionali, ma anche per la classe politica chiamata a definire misure di governance per la tutela del territorio.



Vediamo di seguito cosa è emerso durante l’incontro e quali sono i dati presentati dal Centro Studi CNI circa la situazione del nostro Paese.



Dissesto idrogeologico: dati allarmanti Secondo il Centro Studi CNI, il fenomeno del dissesto idrogeologico è particolarmente grave. In media si registrano più di 100 eventi franosi con danni a persone e cose ogni anno, con punte di oltre 300 eventi distruttivi nel 2016.



Solo nel 2023 si sono avuti 5 eventi alluvionali significativi tra cui due episodi gravi a distanza di pochi giorni in vaste aree dell’Emilia Romagna, nel mese di maggio, con un bilancio di 17 morti.



Il territorio nazionale mostra una fragilità notevole, difatti secondo gli ultimi dati disponibili, il 13,5% del territorio nazionale è esposto ad un rischio frana elevato o medio, il 15% del territorio è esposto a rischio alluvionale elevato o medio, il 4,1% della popolazione risiede in aree ad elevata pericolosità alluvionale, cui si aggiunge l’11% residente in aree a pericolosità media.

Investimenti e interventi Dal 1999 al 2023, sono stati investiti 17,2 miliardi di euro in oltre 25 mila interventi per contrastare il dissesto, con un utilizzo delle risorse che mostra un calo nell’efficacia negli anni recenti.



Tuttavia, la Piattaforma Rendis di Ispra sottolinea un fabbisogno non ancora coperto di 26 miliardi di euro per interventi futuri, un valore che si riferisce a circa 8 mila nuove opere di contrasto a fenomeni franosi, alluvionali e di erosione costiera avanzata dagli Enti locali in attesa di valutazione e che vengono considerati come il “potenziale” di interventi per raggiungere un efficace livello di sicurezza in via preventiva.

Problemi di governance e progettazione La gestione degli interventi soffre di una pianificazione e realizzazione inefficace, con una burocrazia eccessiva e tempi di autorizzazione prolungati che rallentano le operazioni di mitigazione. Questo si traduce in una capacità ridotta di prevenzione, nonostante la conoscenza accurata dei punti di fragilità del territorio.

Il ruolo del cambiamento climatico e del consumo di suolo Il cambiamento climatico aggrava la situazione, con piogge violente alternate a periodi di siccità che innescano disastri su un territorio già compromesso. L’impermeabilizzazione e il consumo di suolo, che nel 2022 ha raggiunto i 19,4 ettari al giorno, peggiorano ulteriormente la capacità del terreno di gestire le acque, aumentando il rischio di eventi catastrofici.



Nel 2022, secondo i dati Ispra, il consumo di suolo attraverso coperture, cementificazioni e impermeabilizzazioni di vario tipo si è attestato a ben 76,8 km2 in aumento rispetto al passato; al netto di terreni ripristinati (cioè riutilizzabili) il consumo si attesta a 70,8 km2, ma il fenomeno appare purtroppo in crescita.