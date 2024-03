Direttiva Case Green, cosa cambia: tutti gli stop e gli obblighi

Via libera alla direttiva UE Case Green. Dopo un anno di dibattito vede la luce un testo che impegna i paesi membri a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Per questo dal 2028 tutti gli edifici pubblici e dal 2030 tutti i nuovi edifici residenziali dovranno essere costruiti per essere a emissioni zero.



Dal 2040 sarà vietato installare caldaie a gas e utilizzare combustibili fossili. Forte spinta per l’installazione dei pannelli solari, che saranno fin da subito obbligatori su tutti gli edifici pubblici. I singoli Paesi avranno due anni di tempo per adottare piani nazionali di intervento da trasmettere poi a Bruxelles. Il governo, intanto, ha già annunciato una complessiva revisione dei bonus per il risparmio energetico che sono in scadenza a fine anno.



Vediamo cosa si può fare nel frattempo.



Direttiva Case Green, cosa cambia: gli edifici da ristrutturare Per rispettare gli obbiettivi almeno il 16% degli edifici pubblici con le peggiori prestazioni andrà ristrutturato entro il 2030 e il 26% entro il 2033.



Per quelli residenziali si tratterà di ridurre del 16% i consumi energetici degli edifici entro il 2030, e del 22% entro il 2035 per arrivare nel 2050 alle zero emissioni previste per l’intero stock abitativo. In Italia si tratta di 12,2 milioni di edifici, la metà dei quali nelle classi energetiche più basse.



Per garantire flessibilità ai governi gli Stati potranno scegliere di applicare esenzioni per gli edifici storici e di elevato valore architettonico, per gli edifici agricoli, per scopi militari e per quelli utilizzati solo temporaneamente. I singoli piani nazionali di ristrutturazione dovranno prevedere una tabella di marcia per indicare la via da seguire per centrare gli obiettivi, con indicatori di progresso misurabili.

Riscaldamento e incentivi Al di là degli interventi generali con la direttiva Case Green è stata comunque decretata la fine delle agevolazioni fiscali per le caldaia a gas proprio a partire dal 1° gennaio del prossimo anno. Da questa data sarà possibile riconoscere agevolazioni fiscali solo per i sistemi ibridi, ossia per gli impianti costituiti da una caldaia a gas abbinata ad una pompa di calore realizzati in maniera tale da poter essere utilizzati anche senza sostituire i radiatori.



Con questi sistemi di fatto si può ridurre l’apporto del gas per il riscaldamento sfruttando la funzione della pompa di calore. Per chi volesse cambiare caldaia fin da subito per i sistemi di questo tipo potrà ancora approfittare dell’Ecobonus al 65% con detrazione in dieci anni, o del Conto termico del GSE che consente di avere un rimborso immediato della spesa con la stessa aliquota, e che vale sia per i singoli appartamenti che per i condomini. Agevolate con la stessa aliquota anche le caldaie a pompa di calore, destinate però solo a condomini e villette a causa delle dimensioni, e che rendono il massimo di fatto solo se abbinate ai pannelli solari.

Pannelli con lo sconto e tariffe incentivanti Per gli impianti fotovoltaici, peraltro, fino al prossimo 31 dicembre è possibile contare sulla detrazione del 50%, che è riconosciuta non solo a chi installa i pannelli per la prima volta ma anche in caso di revamping, ossia per gli interventi di potenziamento dell’impianto già in funzione, sia con l’aggiunta di nuovi elementi sia con la sostituzione dei vecchi con nuovi più efficienti.



Il bonus si potrà abbinare con le tariffe incentivanti per l’energia prodotta e autoconsumata, che saranno riconosciute dal Gse per un periodo di 20 anni.



Gli incentivi andranno non solo alle CER ma anche per i gruppi di autoconsumo a livello condominiale e per chi si allaccerà ad impianti fotovoltaici di altri produttori. Tra l’altro, come previsto nell’ambito del decreto CER, sarà dato sempre più spazio alle Esco, le Energy Service Company, ossia società certificate che si occuperanno sia della realizzazione dell’impianto, che della sua gestione, mantenendone la proprietà e quindi realizzandolo senza costi a carico degli utenti.

Cambiare gli infissi per ridurre i consumi Chi decide di abbattere i consumi fin da subito comunque potrà ancora far conto sul Bonus infissi al 50%. Cambiare gli infissi può consentire di risparmiare fino al 20% sui costi di riscaldamento.



Bonus del 50% anche per chi decide di installare tende solari per ridurre l’uso dei climatizzatori d’estate. Può invece contare sullo sconto fiscale del 65% chi decide di installare sistemi intelligenti per la gestione automatica di tutti gli impianti di climatizzazione puntando sulla domotica.

