CER: MASE approva regole operative GSE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE ha dato il via libera alle Regole Operative relative al Decreto CACER (Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, anche detto Decreto CER) che disciplinano l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi previsti dal PNRR, attraverso un decreto direttoriale pubblicato sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Questo documento segna un punto di svolta per l’approccio italiano verso le energie rinnovabili, in particolare per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), considerate la nuova frontiera nel panorama energetico nazionale.



A partire dall’8 aprile 2024 saranno aperti le piattaforme per presentare le domande di ammissione agli incentivi. Cittadini, imprese ed enti potranno presentare le richieste di accesso agli incentivi e verificare preliminarmente l’ammissibilità dei loro progetti.



L’approvazione delle Regole Operative, come sottolineato da Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato del GSE, rappresenta un passo cruciale verso la realizzazione di un sistema energetico più sostenibile, che pone al centro le comunità e la loro capacità di produrre, consumare e condividere energia rinnovabile.



Paolo Arrigoni, Presidente del GSE, ha evidenziato l’importanza strategica delle comunità energetiche e dell’autoconsumo per la transizione energetica del Paese. Questi modelli rappresentano non solo una risposta alla necessità di ridurre le emissioni di carbonio e garantire l’indipendenza energetica, ma anche un’opportunità per democratizzare l’accesso all’energia, coinvolgendo direttamente cittadini e comunità locali nella gestione delle risorse energetiche.



Le Regole Operative Decreto CER Il decreto direttoriale Regole Operative Decreto CER entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, avvenuta venerdì 23 febbraio 2024 e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale.



Le Regole Operative sono strutturate in funzione dei diversi regimi di accesso alle forme di valorizzazione e incentivazione previste dal Decreto CACER e dal TIAD (Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel) e si compongono delle seguenti parti: PARTE I – inquadramento generale;

PARTE II – contributi in conto esercizio;

PARTE III – contributo in conto capitale;

allegati;

appendice.