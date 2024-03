Quale Bonus per: caldaie

Cambiare caldaia con il bonus. È ancora possibile da qui fino a fine anno approfittare della detrazione a 10 anni e aliquota del 50% o del 65% a seconda della tipologia dell’impianto.



Ma non finisce qui.



C’è infatti anche la possibilità di avere un rimborso immediato della spesa fino al 64% approfittando del Conto Termico gestito dal GSE. Domande on line e burocrazia ridotta al minimo se si sceglie uno degli impianti presenti nella lista sul sito del gestore, che sono già certificati per essere ammessi al bonus. In questo caso si tratta di prodotti di fascia alta, ma tutto sommato l’investimento può essere vantaggioso alla luce del risparmio energetico assicurato.



Vediamo tutte le opzioni.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Bonus Casa per le caldaie più semplici Le caldaie che si possono installare per usufruire del Bonus del 50% sono tutte quelle a condensazione, senza altri requisiti. L’installazione è, infatti, sempre detraibile in quanto rientra nella manutenzione straordinaria come intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.



Il costo dei modelli più semplici ormai è decisamente contenuto, con un range che varia dai 700 ai 2.000 euro a seconda della grandezza dell’immobile da riscaldare e della classe di efficienza.



Una spesa tutto sommato contenuta, alla quale va aggiunta ovviamente la manodopera per il montaggio. La nuova caldaia consente anche di usufruire del bonus mobili.

Ecobonus al 65% in abbinamento alle valvole evolute Per le caldaie con le caratteristiche appena viste è possibile avere anche l’Ecobonus sempre con aliquota al 50%, ma considerando la burocrazia e il fatto che questa detrazione non dà accesso al bonus mobili, non ne vale la pena.



Si può avere invece l’Ecobonus al 65% se si decide di spendere un po’ di più. Quest’aliquota, infatti, spetta in caso di sostituzione della vecchia caldaia con: caldaie a condensazione e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (le valvole “intelligenti” che regolano i singoli radiatori);

impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza. La spesa nel caso della caldaia è più elevata dato che i costi per singola valvola termodigitale evoluta partono dai 150 euro.



Se parliamo poi di caldaie a pompa di calore si tratta di un vero e proprio investimento e soprattutto la gestione dell’impianto richiede di avere uno spazio esterno poiché oggi come oggi le caldaie a pompa di calore hanno una dimensione media pari a quella di un grosso frigorifero, e un costo che si aggira sui 10 mila euro.