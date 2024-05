Crollo cornicione in condominio: richiesta danni per interruzione attività commerciale

Secondo l’articolo 1117 c.c., sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, “se non risulta il contrario dal titolo”, tra l’altro (comma 1, n. 1), tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate.



A tale ultimo proposito occorre osservare che il cornicione svolge una funzione decorativa e protettiva dei muri esterni contro le precipitazioni atmosferiche, rappresentando l’elemento terminale della facciata.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis



Cornicione pericolante e opere urgenti del singolo condomino Naturalmente le spese di conservazione e manutenzione del cornicione (salvo particolari indicazioni del regolamento) devono essere ripartite tra tutti i condomini, ciascuno in proporzione alla sua quota espressa in millesimi. In altre parole, così come prevede l’articolo 1123 c.c., le spese necessarie per la conservazione di tale manufatto della facciata sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.



Merita di essere ricordato che se un condomino, in adempimento di un’ordinanza sindacale, esegue urgentemente delle opere per mettere in sicurezza il caseggiato, successivamente, come previsto dall’articolo 1134 c.c., deve vedersi rimborsare gli oneri sostenuti. Del resto provare l’urgenza è agevole se dai rilievi effettuati dalla Polizia Locale, dal sopralluogo dei Vigili del fuoco (depositato in atti), dal certificato di eliminato pericolo emerge con chiarezza la necessità di intervenire repentinamente onde eliminare i pericoli derivanti dal distacco di intonaco dal cornicione. In ogni caso il condomino può provare l’esborso documentalmente, a mezzo di fatture, copie di bonifici ed assegni bancari.

Cornicione e danni a terzi Il condominio risponde, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei danni subiti da terzi estranei ed originati da parti comuni dell’edificio, mentre l’amministratore è tenuto a provvedere solo alla gestione delle cose comuni. Naturalmente colui che intende ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla caduta di cornicioni di un condominio è tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra il fenomeno del “crollo” di parti cementizie e il danno fisico riportato.



A carico del condominio custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.