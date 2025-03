Project management: un corso online completo per la gestione efficace dei progetti

Il Corso Completo di Project Management offerto da Maggioli Academy, giunto alla sua ottava edizione – e ora affiancato anche dai corsi Fondamenti di Project Management e Strumenti di Project Management -rappresenta un’opportunità formativa per chi desidera acquisire competenze sempre più strategiche nel mondo del lavoro, sia nel settore pubblico sia nel settore privato.



Attraverso un approccio strutturato, il percorso – 5 giorni di formazione interamente online a partire dal 5 maggio 2025 – permette di apprendere metodologie e strumenti fondamentali per pianificare, coordinare e ottimizzare le attività progettuali, migliorando le prestazioni e l’efficacia operativa.



Corso Completo di Project Management: obiettivi Il corso – che ha una durata complessiva di 35 ore e si svolge in modalità online all’interno di un’aula virtuale – è progettato per fornire ai partecipanti le competenze necessarie per: Innovare prodotti e servizi

Gestire commesse

Riorganizzare internamente (lean)

Migliorare le prestazioni Queste competenze sono sempre più richieste nel mercato del lavoro, dove si cercano professionisti capaci di affrontare e gestire tutte le fasi di un progetto secondo metodologie e standard internazionali.

Corso Completo di Project Management: contenuti Il programma del corso copre i principali aspetti del Project Management, sia in chiave metodologica che operativa, includendo: Fondamenti del Project Management

Tecniche necessarie per prepararsi alle certificazioni

Gestione pratica del progetto Il corso è progettato per far apprendere tutti gli elementi necessari e richiesti da queste figure professionali e dal mercato.

Corso Completo di Project Management: come iscriversi Per iscriversi al corso o richiedere ulteriori informazioni, visita la pagina dedicata sul sito di Maggioli Academy (prezzo promozionale per chi si iscrive entro il 4 aprile 2025).

