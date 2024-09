Strumenti di Project Management, un corso pratico online

Il Project Management è una disciplina cruciale per il successo di qualsiasi organizzazione: consiste nella pianificazione, gestione e controllo delle risorse per raggiungere gli obiettivi di un progetto nel rispetto dei tempi, del budget e della qualità. Con l’aumento della complessità e delle sfide aziendali, disporre di competenze avanzate in project management e padroneggiare strumenti informatici di supporto è diventato essenziale per gestire efficacemente progetti di varia natura.



Per questo, dopo il successo del corso Fondamenti di Project Management, Maggioli Academy organizza il corso pratico Strumenti di Project Management, pensato per chi desidera acquisire non solo le metodologie di gestione progettuale, ma anche gli strumenti informatici necessari per applicarle con successo in qualsiasi contesto organizzativo. Il corso si basa su standard e metodologie internazionali, garantendo una formazione all’avanguardia e utile in diversi settori.



Corso pratico Strumenti di Project Management, contenuti e modalità Durante il corso – che prevede 4 giorni di formazione online – verrà insegnato il corretto uso metodologico degli strumenti, esplorando le soluzioni più adatte alle specifiche esigenze delle realtà aziendali e le caratteristiche dei vari tipi di progetti (>> ti può interessare l’articolo Project manager, anche in edilizia: chi è e cosa fa).



I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere le logiche di funzionamento e i comandi principali di strumenti software di project management, così da poterli utilizzare anche con future versioni o nelle soluzioni ERP.

Strumenti di Project Management, punti chiave del corso 12 ore di formazione intensiva ;

; 4 giorni di formazione online , a partire dal 4 novembre 2024 ;

, a partire dal ; Lezioni frontali e project work con il supporto di un docente qualificato, uno dei maggiori esperti di Project Management;

con il supporto di un docente qualificato, uno dei maggiori esperti di Project Management; Prezzo promozionale disponibile per chi si iscrive entro il 4 ottobre 2024;

disponibile per chi si iscrive entro il 4 ottobre 2024; Il corso si svolgerà in modalità online in un’aula virtuale, offrendo massima flessibilità ai partecipanti. Si tratta di un’occasione preziosa per tutti coloro che vogliono sviluppare competenze avanzate di Project Management e acquisire padronanza degli strumenti informatici richiesti dal mercato del lavoro >> scopri di più cliccando qui

