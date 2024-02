Fondamenti di Project Management, un corso online

Per innovare prodotti e servizi, nella gestione delle commesse, per la riorganizzazione interna e per il miglioramento delle prestazioni lavorative, oggi sono richieste figure professionali capaci di affrontare e gestire tutte le fasi di un progetto, secondo metodologie e standard internazionali (>> ti può interessare l’articolo Project manager, anche in edilizia: chi è e cosa fa) .



Il corso breve Fondamenti di Project Management proposto da Maggioli Academy è stato studiato per chi vuole acquisire le basi di una competenza sempre più richiesta da organizzazioni pubbliche e private, seguendo gli standard internazionali.



Il corso – che si terrà online per 3 giornate, a partire dall’11 aprile 2024, per un totale di 21 ore di alta formazione – è tenuto da un docente qualificato e tratta i principali aspetti del Project Management sia in chiave metodologico-impostativa sia operativa: dai fondamenti alle tecniche necessarie per prepararsi alle certificazioni e alla gestione del progetto.



Il corso breve, che consiste in lezioni frontali e project work, è progettato per far apprendere tutti gli elementi fondamentali e richiesti da queste figure professionali e dal mercato in 21 ore di alta formazione