L’impatto degli ESG nella determinazione del Property Value: un corso operativo online

Gli indici ESG (Environmental, Social, Governance) sono oggi un fattore determinante nella definizione del property value e nella gestione del rischio di credito immobiliare. Non si tratta più di un elemento reputazionale o accessorio: la sostenibilità ambientale, la resilienza territoriale e la governance dell’immobile incidono direttamente sul valore di mercato e sull’accesso al credito.

L’obiettivo è quello di fornire competenze immediatamente spendibili in ambito professionale, creditizio e consulenziale.

Contenuti del corso

Tra gli argomenti trattati nel corso online, ampio spazio è dedicato all’analisi tecnica dei rischi ambientali: rischio sismico, rischio idrogeologico, frane, alluvioni, erosioni, subsidenza e rischio vulcanico. Il corso affronta non solo l’identificazione di tali criticità, ma soprattutto il loro impatto diretto sul valore di mercato e sulla bancabilità dell’immobile. Viene inoltre illustrato l’utilizzo di strumenti come la piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico, con un approccio pratico alla lettura e interpretazione dei dati.



Un focus specifico è inoltre dedicato al rapporto tra ESG e sistema bancario, con riferimento:

alle linee guida ABI ;

; alle best practice di Banca d’Italia ;

; alla certificazione delle competenze del valutatore;

alla valutazione del property value come elemento centrale nella gestione del rischio creditizio.

Il corso analizza inoltre i fattori ciclici di mercato, i provvedimenti legislativi e il contesto occupazionale come elementi che incidono sulla stima.



Particolare attenzione è infine riservata agli approcci IVS e RICS, alla valutazione del rischio di stranding e all’integrazione della circolarità nel processo estimativo. Viene presentata una proposta metodologica per la misurazione dell’incidenza dei fattori ESG sul valore di mercato, attraverso: