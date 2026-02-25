Categorie principali
L’impatto degli ESG nella determinazione del Property Value: un corso operativo online

Dalla valutazione dei rischi sismici e idrogeologici alla conformità europea e al rischio di credito: come integrare i fattori ESG nelle stime immobiliari.

Gli indici ESG (Environmental, Social, Governance) sono oggi un fattore determinante nella definizione del property value e nella gestione del rischio di credito immobiliare. Non si tratta più di un elemento reputazionale o accessorio: la sostenibilità ambientale, la resilienza territoriale e la governance dell’immobile incidono direttamente sul valore di mercato e sull’accesso al credito.

Il corso online L’impatto degli ESG nella determinazione del Property Value, in programma il 15 aprile 2026 (dalle 14:00 alle 18:00, con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni), nasce proprio per fornire una visione operativa su come integrare i criteri ESG nei processi di stima e valutazione immobiliare. Vediamone i contenuti.

Indice

Obiettivi del corso

Il percorso formativo offre strumenti concreti per comprendere:

  • come i rischi ambientali (sismico, idrogeologico, vulcanico, alluvionale, subsidenza) influenzano il valore di mercato;
  • come valutare il rischio di transizione legato alla conformità normativa e alla decarbonizzazione;
  • come integrare i fattori ESG nelle due diligence immobiliari;
  • come applicare le più recenti disposizioni europee, tra cui il Regolamento (UE) 2024/1623;
  • come allinearsi agli standard internazionali IVS e RICS (Red Book).

L’obiettivo è quello di fornire competenze immediatamente spendibili in ambito professionale, creditizio e consulenziale.

Contenuti del corso

Tra gli argomenti trattati nel corso online, ampio spazio è dedicato all’analisi tecnica dei rischi ambientali: rischio sismico, rischio idrogeologico, frane, alluvioni, erosioni, subsidenza e rischio vulcanico. Il corso affronta non solo l’identificazione di tali criticità, ma soprattutto il loro impatto diretto sul valore di mercato e sulla bancabilità dell’immobile. Viene inoltre illustrato l’utilizzo di strumenti come la piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico, con un approccio pratico alla lettura e interpretazione dei dati.

Un focus specifico è inoltre dedicato al rapporto tra ESG e sistema bancario, con riferimento:

  • alle linee guida ABI;
  • alle best practice di Banca d’Italia;
  • alla certificazione delle competenze del valutatore;
  • alla valutazione del property value come elemento centrale nella gestione del rischio creditizio.

Il corso analizza inoltre i fattori ciclici di mercato, i provvedimenti legislativi e il contesto occupazionale come elementi che incidono sulla stima.

Particolare attenzione è infine riservata agli approcci IVS e RICS, alla valutazione del rischio di stranding e all’integrazione della circolarità nel processo estimativo. Viene presentata una proposta metodologica per la misurazione dell’incidenza dei fattori ESG sul valore di mercato, attraverso:

  • identificazione dei fattori ESG significativi;
  • costruzione di un rating integrato di sostenibilità;
  • metodologia di calcolo del punteggio sintetico;
  • esempio pratico applicativo.

Docente, destinatari e accreditamenti

Il corso è tenuto da Massimo Moncelli, esperto di estimo ed economia immobiliare, membro RICS e autore del manuale L’impatto degli ESG nella determinazione del property value (Maggioli editore, 2025 >> questo il link per ordinarlo direttamente su Amazon).

Il corso si rivolge in particolar modo a:

  • valutatori immobiliari e periti estimatori;
  • ingegneri, architetti e geometri operanti nella stima e consulenza tecnica;
  • real estate manager e asset manager;
  • analisti bancari ed esperti di credito;
  • sustainability manager e responsabili ESG;
  • funzionari della Pubblica Amministrazione nel settore territoriale .

Il corso è accreditato per la formazione continua degli Architetti e dei Geometri e Geometri Laureati (4 CFP).

Perché partecipare

Integrare i fattori ESG nella valutazione immobiliare significa oggi operare in linea con le normative europee, proteggere il valore degli asset nel lungo periodo e garantire una corretta gestione del rischio creditizio. Il corso rappresenta un’occasione concreta per aggiornarsi su metodologie, standard internazionali e strumenti operativi indispensabili nel nuovo scenario immobiliare.

