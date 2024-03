Data Science e Generative AI, un corso di formazione online

Il percorso formativo– organizzato da Maggioli Academy e giunto alla sua sesta edizione – è stato studiato per chi vuole investire nelle competenze chiave del domani.

L’analisi dei dati e la capacità di muoversi con disinvoltura all’interno di anagrafiche, numeri, informazioni e dati sono infatti competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro, in numerosi settori.

Oggi tutti cercano nei data, big o small che siano, l’inestimabile tesoro su cui costruire la propria fortuna. Ma i dati sono solo la mappa, il vero tesoro è l’insight. Al di là di strumenti di analytics sempre più diffusi, ma anche standardizzati, il vero valore aggiunto viene infatti generato dalla capacità, tutta umana, di leggere, interpretare e cogliere, nel continuo e indistinto flusso dei dati, correlazioni uniche e strategiche.

Muovendosi tra esercitazioni pratiche, casi studio e modelli teorici all’avanguardia, il percorso online Data Science e Generative AI è stato progettato come un vero e proprio laboratorio dove apprendere come elaborare, interpretare e comunicare il valore strategico estratto dai dati.

Corso Data Science, i dettagli

Il corso è strutturato in 6 moduli indipendenti, che possono essere acquistati separatamente (a un prezzo promozionale fino al 5 aprile 2024 >> scarica la brochure):

Introduzione a Python,

Introduzione a SQL,

Data Analysis,

Introduzione al Machine Learning,

Big Data su Google Cloud,

Generative AI.

​Il percorso formativo, in modalità online all’interno di un’aula virtuale che accoglierà un massimo di 15 partecipanti, inizierà con il primo modulo il 7 maggio 2024. Prezzo promozionale fino al 5 aprile 2024, sono previste agevolazioni per Under 30 e Donne che vogliono intraprendere questo percorso formativo.