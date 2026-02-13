Continuità tra facciata e copertura: il sistema RoofEtics® di RÖFIX

L’azienda RÖFIX ha sviluppato una soluzione per risolvere in modo innovativo il raccordo tra facciata isolata e copertura nei sistemi a cappotto ETICS, consentendo di superare le tradizionali discontinuità del bordo del tetto, e offrendo quindi una continuità visiva pulita, oltre ad un’elevata affidabilità tecnica: RoofEtics®.
Grazie all’impiego del profilo brevettato ProAttika®, RoofEtics® permette di realizzare un bordo del tetto invisibile, privo di scossaline a vista e integrato direttamente nel cappotto: il risultato è una facciata coerente, essenziale e performante, in linea con i principi dell’architettura contemporanea.
Indice
Continuità delle superfici e integrazione nei sistemi a cappotto
Nell’edilizia moderna anche i dettagli costruttivi contribuiscono in modo determinante alla qualità architettonica complessiva: il bordo del tetto, spesso risolto con elementi tecnici visibili, può interrompere la continuità delle superfici. RoofEtics® trasforma questo punto critico in un elemento di valore progettuale, rendendolo discreto e perfettamente integrato nel disegno della facciata.
Il sistema RoofEtics® è inoltre progettato per funzionare in sinergia con i sistemi a cappotto RÖFIX. La continuità dell’isolamento viene mantenuta anche nel punto di raccordo con la copertura, senza limitare la scelta delle finiture di facciata. Rispetto a un cappotto tradizionale, il sistema offre un risultato estetico più evoluto, senza rinunciare alle prestazioni termiche.
La tecnologia ProAttika®
Il profilo ProAttika® rappresenta il fulcro tecnologico di RoofEtics®. La sua struttura consente di ottenere una finitura del bordo del tetto continua e invisibile, assicurando allo stesso tempo:
- elevata stabilità e resistenza al vento;
- comportamento dimensionale stabile nel tempo;
- protezione efficace contro pioggia, gelo e irraggiamento solare.
Il sistema è adatto a edifici fino a 30 metri di altezza e può essere integrato agevolmente nei normali processi di cantiere.
Adattabilità e prestazioni
RoofEtics® si distingue anche per la sua versatilità applicativa. È compatibile infatti con diversi materiali isolanti e con differenti sistemi di impermeabilizzazione della copertura, rendendolo idoneo a molteplici tipologie edilizie, sia in caso di nuova costruzione sia in interventi progettati con particolare attenzione al design.
Il sistema RoofEtics® è stato sottoposto a test approfonditi, inclusi quelli in camere climatiche EOTA, per valutarne il comportamento in condizioni ambientali severe. Le prove confermano un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e una durabilità che soddisfa i requisiti più esigenti, con benefici tangibili anche sul piano estetico.
Eliminando le discontinuità tipiche delle soluzioni tradizionali, migliorando la protezione dell’involucro e valorizzando l’immagine complessiva dell’edificio, il profilo ProAttika®, infatti, non è più solo un semplice elemento tecnico, ma diventa parte integrante del linguaggio architettonico.
Per ulteriori informazioni
roefix.it/roofetics
