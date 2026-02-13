Categorie principali
Continuità tra facciata e copertura: il sistema RoofEtics® di RÖFIX

Con il profilo brevettato ProAttika®, il sistema RoofEtics® integra bordo tetto e cappotto assicurando continuità costruttiva, resistenza agli agenti atmosferici e affidabilità nel tempo, con benefici tangibili anche sul piano estetico.

Scarica PDF Stampa

L’azienda RÖFIX ha sviluppato una soluzione per risolvere in modo innovativo il raccordo tra facciata isolata e copertura nei sistemi a cappotto ETICS, consentendo di superare le tradizionali discontinuità del bordo del tetto, e offrendo quindi una continuità visiva pulita, oltre ad un’elevata affidabilità tecnica: RoofEtics®.
 
Grazie all’impiego del profilo brevettato ProAttika®, RoofEtics® permette di realizzare un bordo del tetto invisibile, privo di scossaline a vista e integrato direttamente nel cappotto: il risultato è una facciata coerente, essenziale e performante, in linea con i principi dell’architettura contemporanea.

Indice

Continuità delle superfici e integrazione nei sistemi a cappotto

Nell’edilizia moderna anche i dettagli costruttivi contribuiscono in modo determinante alla qualità architettonica complessiva: il bordo del tetto, spesso risolto con elementi tecnici visibili, può interrompere la continuità delle superfici. RoofEtics® trasforma questo punto critico in un elemento di valore progettuale, rendendolo discreto e perfettamente integrato nel disegno della facciata.

Il sistema RoofEtics® è inoltre progettato per funzionare in sinergia con i sistemi a cappotto RÖFIX. La continuità dell’isolamento viene mantenuta anche nel punto di raccordo con la copertura, senza limitare la scelta delle finiture di facciata. Rispetto a un cappotto tradizionale, il sistema offre un risultato estetico più evoluto, senza rinunciare alle prestazioni termiche.

RÖFIX RoofEtics®

La tecnologia ProAttika®

Il profilo ProAttika® rappresenta il fulcro tecnologico di RoofEtics®. La sua struttura consente di ottenere una finitura del bordo del tetto continua e invisibile, assicurando allo stesso tempo:

  • elevata stabilità e resistenza al vento;
  • comportamento dimensionale stabile nel tempo;
  • protezione efficace contro pioggia, gelo e irraggiamento solare.

Il sistema è adatto a edifici fino a 30 metri di altezza e può essere integrato agevolmente nei normali processi di cantiere.

Adattabilità e prestazioni

RoofEtics® si distingue anche per la sua versatilità applicativa. È compatibile infatti con diversi materiali isolanti e con differenti sistemi di impermeabilizzazione della copertura, rendendolo idoneo a molteplici tipologie edilizie, sia in caso di nuova costruzione sia in interventi progettati con particolare attenzione al design.

Il sistema RoofEtics® è stato sottoposto a test approfonditi, inclusi quelli in camere climatiche EOTA, per valutarne il comportamento in condizioni ambientali severe. Le prove confermano un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e una durabilità che soddisfa i requisiti più esigenti, con benefici tangibili anche sul piano estetico.

Eliminando le discontinuità tipiche delle soluzioni tradizionali, migliorando la protezione dell’involucro e valorizzando l’immagine complessiva dell’edificio, il profilo ProAttika®, infatti, non è più solo un semplice elemento tecnico, ma diventa parte integrante del linguaggio architettonico.

Per ulteriori informazioni
roefix.it/roofetics

Suggeriamo:

VOLUME

Progettare il comfort abitativo

Il comfort abitativo è il risultato di un equilibrio dinamico tra l’uomo e l’ambiente costruito, dove la qualità dell’aria, il controllo termoigrometrico, l’acustica e l’illuminazione si intrecciano con le risposte sensoriali e psicofisiche dell’individuo. Questo volume propone un approccio interdisciplinare alla progettazione degli spazi abitativi, connettendo i principi delle neuroscienze con le soluzioni tecniche per garantire il benessere indoor. Attraverso un’analisi comparata tra il funzionamento del corpo umano e le prestazioni dell’involucro edilizio, gli autori offrono una guida alla progettazione consapevole degli ambienti, mettendo in relazione sistemi impiantistici, materiali e tecnologie costruttive con le percezioni sensoriali di chi abita gli spazi. La trattazione è arricchita da numerosi esempi applicativi dedicati a residenze, scuole, hotel, luoghi di lavoro e cantine, con un’attenzione particolare alla gestione della salubrità, all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Uno strumento indispensabile per architetti, ingegneri e progettisti impegnati nella definizione di spazi che migliorano la qualità della vita quotidiana. Mirko GiuntiniIngegnere, si occupa da anni di progetti di edifici ecosostenibili. È consulente energetico e docente dell’Agenzia CasaClima, Esperto in Edilizia Sostenibile (EES) ed Esperto in Gestione dell’Energia (EGE). Svolge attività di docente in corsi di specializzazione e master su tematiche di sostenibilità ambientale e costruzioni sostenibili organizzati da ordini professionali, enti pubblici e privati, scuole e centri di formazione di importanza nazionale.Rosita RomeoGiornalista, Consulente CasaClima, Esperta di comfort abitativo, Sociologa con un diploma e relativa abilitazione di geometra. Se con le conoscenze tecniche progetta edifici secondo i parametri dei protocolli di CasaClima con quelle sociologiche si occupa degli effetti del discomfort abitativo sul cervello e conseguenzialmente sugli atteggiamenti e comportamenti individuali.

 

Mirko Giuntini, Rosita Romeo | Maggioli Editore 2025

32.30 €

Scopri di più
RÖFIX SpA

RÖFIX SpA

RÖFIX Italia è stata fondata ufficialmente nel 1980 e oggi conta sei filiali produttive in grado di fornire l’intera gamma di prodotti a marchio RÖFIX, di cui la più recente è stata aperta a Oricola (…
Redazione Tecnica

