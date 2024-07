Bonus edilizi, dalla scelta al contenzioso: una guida

FORMATO CARTACEO

Il volume è pensato quale guida operativa per consentire a professionisti e tecnici del settore di districarsi nel variegato ecosistema dei bonus edilizi, più volte oggetto di complessi interventi legislativi ma che sembrano aver ora trovato la loro stabilizzazione sistemica.La trattazione è strutturalmente costruita in modo organico, così da accompagnare il lettore nell’esame delle diverse sfaccettature che compongono le singole fattispecie applicative del bonus di interesse, tenendo conto altresì dei finanziamenti previsti dal PNRR.Il testo esamina la regolamentazione e il funzionamento di bonus e superbonus anche nell’ambito condominiale, andando ad approfondire il contesto del condominio, in particolare sui quorum assembleari, l’iter operativo, le precisazioni sui lavori su parti comuni e private, le garanzie e gli adempimenti dell’amministratore.Ampio spazio è dedicato ai criteri necessari per l’erogazione del superbonus con dettagliata rassegna dei requisiti dei committenti e dell’azienda esecutrice.Ulteriormente, sono oggetto di studio le diverse modalità di interventi ammessi, trainanti e trainati, e tutti gli adempimenti giuridici richiesti dalla fase della progettazione alle asseverazioni, fino ai visti di conformità.A completamento dell’opera vengono affrontati il vaglio delle eventuali cause di perdita del bonus, ovvero l’esame delle situazioni di illegittima percezione del medesimo, le procedure relative agli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e le sanzioni previste per le singole fattispecie di irregolarità.Flaviano PelusoAvvocato specializzato nel diritto d’impresa e nel diritto delle nuove tecnologie. È Prof. a contratto all’Università La Sapienza e all’Università della Tuscia, già docente all’Università di Perugia e all’Università di Cassino. È autore di una dozzina di libri ed oltre 60 pubblicazioni scientifiche.Gabriele Pacifici NucciAvvocato cassazionista, svolge l’attività forense al fianco di imprese di medie e grandi dimensioni. Ha ricoperto vari incarichi di management. È docente a contratto presso l’Università La Sapienza e l’Università di Teramo. È autore di numerosi scritti scientifici tra libri e pubblicazioni.

Flaviano Peluso, Gabriele Pacifici Nucci | Maggioli Editore 2024