Concorso per 1800 assistenti al Ministero della Cultura (con solo diploma): bando e dettagli

È stato finalmente pubblicato il bando per il Concorso del Ministero della Cultura per 1800 assistenti, che era molto atteso e di cui avevamo anticipato l’uscita in questo articolo (che preannunciava anche l’arrivo di un concorso per funzionari – di cui 100 architetti – che stiamo però ancora aspettando).



I 1800 posti complessivi – a tempo pieno e indeterminato – sono suddivisi in due distinti profili professionali: 1500 assistenti per la tutela, accoglienza e vigilanza del patrimonio e dei servizi culturali (Codice 01), e 300 assistenti tecnici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale (Codice 02). I posti saranno distribuiti tra Regioni e Province autonome.



La selezione, gestita dalla Commissione RIPAM, è rivolta a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e consiste nel superamento di una prova scritta unica (con domande a risposta multipla). Vediamo tutti i dettagli del concorso MiC e come prepararsi al meglio alle prove.

Suggeriamo: VOLUME Concorso Ministero della cultura 1500 Assistenti alla Vigilanza (Cod.01) Teoria e Test Manuale completo per la prova scritta – CONFORME AL BANDO

Concorso Ministero Cultura 1800 assistenti: posti e profili I 1800 posti previsti del Concorso MiC sono suddivisi, come abbiamo visto, in due distinti profili professionali. Il primo, per 1500 posti, riguarda gli assistenti per la tutela, accoglienza e vigilanza del patrimonio culturale e dei servizi culturali, figura centrale per la fruizione e la sicurezza di musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura. Il secondo, per i restanti 300 posti, è quello di assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione, con mansioni di supporto tecnico-operativo alle attività istituzionali del Ministero.



La procedura è articolata su base territoriale: i posti sono ripartiti per sedi regionali e ciascun candidato deve scegliere, in fase di domanda, lo specifico codice concorso territoriale per cui intende concorrere. È possibile partecipare per un solo codice di concorso (Codice 01 o 02). Nelle tabelle seguenti è riportato il numero di posti per regione per i due profili previsti dal Concorso MiC 1800 assistenti 2026:

CODICE 01 – Regione / Sede territoriale Numero posti Abruzzo 27 Basilicata 31 Calabria 63 Campania 341 Emilia-Romagna 66 Friuli-Venezia Giulia 31 Lazio 311 Liguria 44 Lombardia 77 Marche 38 Molise 29 Piemonte 47 Puglia 45 Sardegna 49 Sicilia 17 Toscana 170 Trentino-Alto Adige 3 Umbria 41 Veneto 70 Totale 1.500

CODICE 02 – Regione / Sede territoriale Numero posti Abruzzo 10 Basilicata 12 Calabria 15 Campania 35 Emilia-Romagna 18 Friuli-Venezia Giulia 5 Lazio 70 Liguria 7 Lombardia 22 Marche 6 Molise 6 Piemonte 14 Puglia 21 Sardegna 8 Sicilia 2 Toscana 28 Umbria 6 Veneto 15 Totale 300

Concorso Ministero Cultura 1800 assistenti: requisiti e domanda Per partecipare al concorso MiC 1800 assistenti è necessario possedere, alla data di scadenza della domanda, i requisiti generali previsti dalla normativa sul pubblico impiego (cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, età non inferiore a 18 anni, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica all’impiego;

assenza di condanne penali incompatibili con l’impiego pubblico) e il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il bando non prevede titoli di studio ulteriori obbligatori rispetto al diploma di scuola superiore.



La domanda di partecipazione al Concorso MiC per 1800 assistenti deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portale inPA, entro le ore 23:59 del 10 gennaio 2026. Non sono ammesse altre modalità di invio.



Per accedere alla procedura è necessario essere in possesso di un sistema di identità digitale valido (SPID, CIE, CNE o eIDAS) e di una PEC o domicilio digitale intestato al candidato. È richiesto il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro.

Concorso Ministero Cultura 1800 assistenti: selezione La selezione del concorso MiC 1800 assistenti si articola in una unica prova scritta, svolta mediante test a risposta multipla. Il bando non prevede prove orali né la valutazione dei titoli.



La prova consiste in 40 quesiti, da risolvere in un tempo massimo di 60 minuti. Non è prevista la pubblicazione preventiva di una banca dati dei quesiti. La prova sarà così articolata: 25 domande sulle materie d’esame (10 su materie comuni a entrambi i profili e 15 specifiche per ogni profilo);

(10 su materie comuni a entrambi i profili e 15 specifiche per ogni profilo); 8 quesiti di logica ;

; 7 quiz situazionali. Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti, e la prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/30. Il punteggio per le prime 33 domande sarà il seguente: Per i quiz situazionali la valutazione funzionerà invece in maniera diversa:

Concorso Ministero Cultura 1800 assistenti: materie d’esame e come prepararsi Le materie oggetto della prova scritta del Concorso MiC per 1800 assistenti comprendono una parte comune e contenuti differenziati in base al profilo scelto. Nella tabella seguente sono indicate tutte le materie richieste:

Materie/ambiti comuni a entrambi i profili Materie/ambiti specifici CODICE 01 Materie/ambiti specifici CODICE 02 Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici, alla disciplina del lavoro pubblico, alla responsabilità dei pubblici dipendenti, alla protezione dei dati personali; Legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento a luoghi di lavoro, uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, cantieri temporanei o mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro); Nozioni di archeologia, storia dell’arte, storia della critica d’arte, museologia e museografia; Nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione; Nozioni di marketing e comunicazione; Metodologie e tecniche dello scavo e della ricerca archeologica anche in ambito subacqueo; Codice dell’Amministrazione digitale; Elementi di diritto del patrimonio culturale e nozioni sul patrimonio culturale; Elementi di diritto del patrimonio culturale e nozioni sul patrimonio culturale; Elementi di diritto dell’Unione europea; Struttura e organizzazione del Ministero della cultura; Struttura e organizzazione del Ministero della cultura; Elementi di contabilità di Stato; Lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue); Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché dei programmi informatici più diffusi, di quelli in uso all’amministrazione e di software gestionali utilizzati in relazione ai processi lavorativi di competenza. Capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. Quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

A chi si candiderà al codice 01 per 1500 posti consigliamo il manuale Concorso Ministero della cultura 1500 Assistenti alla Vigilanza (Cod.01) Teoria e Test Manuale completo per la prova scritta – CONFORME AL BANDO, che illustra in maniera chiara e approfondita le materie oggetto delle prove e, nella sezione online, include anche videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo, un tutor digitale e un simulatore di quiz.

Concorso Ministero Cultura 1800 assistenti: graduatoria, scelta sede e assunzione Al termine della selezione, la Commissione RIPAM procederà alla formazione delle graduatorie di merito, distinte per profilo professionale e ambito territoriale, sulla base del punteggio conseguito dai candidati e dell’applicazione delle riserve e delle preferenze previste dal bando.



La scelta della sede di assegnazione avviene successivamente alla formazione della graduatoria e sarà effettuata dai candidati secondo l’ordine di collocazione in graduatoria, tenendo conto sia della disponibilità dei posti residui sia dell’eventuale applicazione delle riserve di legge. Quindi ciascun candidato sarà chiamato a scegliere tra le sedi ancora disponibili al momento della propria convocazione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria.



L’assunzione avverrà, come anticipato, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nell’Area degli assistenti del Ministero della Cultura. Lo stipendio di accesso è di 20.884,37 euro lordi annui, a cui vanno aggiunte la tredicesima e le altre indennità di comparto previste dal CCNL e dalla contrattazione integrativa.

