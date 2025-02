Concorso 461 Assistenti Agenzia Dogane: materie e competenze richieste

Come sappiamo, si sono da poco chiuse le iscrizioni al Concorso Agenzia Dogane per 461 Assistenti diplomati (>> di cui abbiamo parlato in questo articolo). Il concorso era aperto ai candidati in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e prevede un’unica prova scritta.



In attesa di conoscere le date della prova scritta, vediamo meglio in cosa consiste, le materie e le competenze trasversali richieste, e come prepararsi (>> puoi trovare il volume dedicato su Amazon!).



Concorso 461 assistenti Agenzia Dogane, materie prova scritta Il concorso prevede una prova scritta unica articolata in 90 quesiti a risposta multipla. La prova – che si svolgerà in modalità informatica e digitale – avrà una durata di 90 minuti e sarà così composta: 15 quesiti di diritto costituzionale e amministrativo

10 quesiti di diritto tributario

5 quesiti di diritto dell’Unione Europea

10 quesiti di economia politica e contabilità aziendale

10 quesiti su fini istituzionali, compiti e ordinamento di ADM

10 quesiti su cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi

10 quesiti su applicazioni informatiche e software

e software 10 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese

10 quesiti sulle competenze trasversali della figura professionale. Capiamo meglio cosa si intende per “competenze trasversali della figura professionale”, esaminando anche le mansioni che i vincitori del concorso dovranno andare ad assumere.

Concorso 461 assistenti Agenzia Dogane, mansioni e competenze trasversali richieste Le figure professionali ricercate da ADM svolgono tutte le funzioni amministrative o operative di competenza dell’Agenzia nell’ambito di prescrizioni e procedure predefinite che non comportano risoluzione di problematiche richiedenti valutazioni discrezionali. A queste figure competerà inoltre: supporto all’attività amministrativa e/o tributaria (con acquisizione e predisposizione di elementi informativi e ricognitivi per la preparazione di atti e documenti); esecuzione di operazioni preparatorie o strumentali o di supporto rispetto alle attività tecniche cui collaborano; predisposizione di compiti, rendiconti e atti semplici nel settore di specifica competenza; segnalazione agli uffici preposti di difetti, guasti e anomalie di funzionamento. Per quanto riguarda invece le competenze trasversali, ecco quelle richieste ai candidati (che saranno valutate con 10 quesiti appositi nella prova scritta): Area “Capire il contesto pubblico”: soluzione dei problemi – ovvero la capacità di analizzare situazioni o problemi, definendone il perimetro e focalizzandone gli elementi rilevanti, così da individuare tempestivamente soluzioni efficaci e rispondenti alle esigenze della situazione.

– ovvero la capacità di analizzare situazioni o problemi, definendone il perimetro e focalizzandone gli elementi rilevanti, così da individuare tempestivamente soluzioni efficaci e rispondenti alle esigenze della situazione. Area “Interagire nel contesto pubblico”: comunicazione – ovvero la capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace, adattando lo stile ai diversi contesti ed interlocutori.

– ovvero la capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace, adattando lo stile ai diversi contesti ed interlocutori. Area “Realizzare il valore pubblico”: affidabilità – ovvero la capacità di portare avanti il lavoro seguendo le procedure e tenendo fede agli impegni presi nell’interesse dell’amministrazione, facendosi carico delle attività da svolgere con serietà e senso di responsabilità. Vediamo ora come prepararsi al meglio.

Concorso 461 assistenti Agenzia Dogane, come prepararsi Per la preparazione alla prova consigliamo il manuale Maggioli editore, appositamente preparato, Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2025 – 415 Assistenti Amministrativi Tributari. Prova Selettiva Unica. Teoria e Test: il volume tratta infatti in maniera completa tutte le materie previste dal bando di concorso. Nella sezione online collegata al libro sono disponibili: un tutor digitale (in pratica un assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz) e un simulatore della prova scritta.

Concorso 461 assistenti Agenzia Dogane, quiz per esercitarsi Puoi vedere e scaricare qui qualche utile quiz estratto dal simulatore:

