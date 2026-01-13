Concorsi RIPAM 2025 per Assistenti: migliaia di posti (anche per tecnici) con il solo diploma

Sono stati recentemente pubblicati due importanti concorsi per Assistenti (e quindi accessibili con il solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, senza la necessità di laurea) su base territoriale, per titoli ed esami, e finalizzati all’assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato presso diverse amministrazioni: un bando per 1100 posti al Ministero della difesa, e uno per 3997 posti in diverse Amministrazioni.



I due concorsi rappresentano un’interessante opportunità non solo per candidati con profilo amministrativo, ma anche per professionisti tecnici – geometri, periti, architetti e ingegneri – interessati a un percorso lavorativo stabile nella Pubblica Amministrazione. Vediamo i dettagli.

Concorso RIPAM per 3.997 assistenti in diverse amministrazioni Il primo concorso riguarda il reclutamento complessivo di 3.997 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell’Area degli Assistenti presso diverse amministrazioni (Ministero dell’Interno, INL, INPS, MIM, MEF, ecc.). I posti sono così suddivisi: Assistenti amministrativi: 2.913 posti

posti Assistenti economici: 498 posti

posti Assistenti informatici: 583 posti

posti Assistenti tecnici: 3 posti Per tutti i profili è richiesto, oltre ai requisiti di carattere generale (cittadinanza italiana, maggiore età, idoneità fisica, ecc.), il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale o equipollente). Non è richiesta una laurea, ma i titoli di studio ulteriori (lauree, master, dottorati) sono valutabili ai fini del punteggio.



La selezione prevede un’unica prova scritta (test a risposta multipla) e la successiva valutazione dei titoli per i candidati idonei. La prova include quesiti su: diritto amministrativo e pubblico impiego;

codice dei contratti pubblici;

ordinamento delle amministrazioni;

competenze digitali e lingua inglese;

materie specifiche in base al profilo scelto. I 3 posti di assistente tecnico sono di particolare interesse per i professionisti del settore edilizio, in quanto richiedono competenze specifiche in materia di Codice dei contratti pubblici e Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001).

Concorso RIPAM per 1.100 assistenti al Ministero della Difesa Il secondo concorso RIPAM è dedicato esclusivamente al Ministero della Difesa e prevede l’assunzione di 1.100 assistenti, sempre con contratto a tempo indeterminato. Così suddivisi: 600 assistenti amministrativi (Codice AMM);

9 assistenti sanitari (Codice FS-41);

22 assistenti ai servizi di supporto (Codice FT-35);

2 assistenti per l’alimentazione e la ristorazione (Codice FT-36 -LAZ) per il Lazio;

40 assistenti ai servizi di vigilanza (Codice FT-37);

20 assistenti tecnici per l’informatica (Codice FT-45);

5 unità di assistente per i servizi informativi (Codice FT-46-LAZ) per il Lazio;

65 unità di assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (Codice FT-47);

14 unità di assistente tecnico per la cartografia e la grafica (Codice FT-48);

10 unità di assistente tecnico chimico-fisico (Codice FT-49);

7 unità di assistente tecnico artificiere (Codice FT-50);

88 unità di assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni (Codice FT-51);

12 unità di assistente tecnico nautico (Codice FT-52);

53 unità di assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (Codice FT-53);

48 unità di assistente tecnico per le lavorazioni (Codice FT-54);

105 unità di assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi (Codice FT-55). Anche in questo caso l’accesso è consentito con il solo diploma e la selezione avviene per titoli ed esami (unica prova scritta: test a risposta multipla).

Domanda di partecipazione e scadenze Per entrambi i concorsi: la domanda si presenta esclusivamente online tramite il portale inPA entro il 27 Gennaio 2026, ore 18:00 :

tramite il portale : da questa pagina per il concorso da 3997 posti,

per il concorso da 3997 posti,

da questa pagina per il concorso da 1100 posti;

per il concorso da 1100 posti; è richiesta l’autenticazione con SPID, CIE o CNS ;

; è previsto il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro ;

; ogni candidato può presentare domanda per un solo profilo/codice di concorso.

Come prepararsi alle prove Considerata l’ampiezza delle materie e la modalità a quiz della prova scritta, una preparazione mirata è fondamentale.

I concorsi RIPAM rappresentano oggi uno dei principali canali di accesso al pubblico impiego. Per i professionisti tecnici, in particolare, possono costituire: un’opportunità di stabilizzazione lavorativa ;

; un’opportunità di ingresso strategico nella PA, anche come primo passo verso ruoli più tecnici o di responsabilità;

un modo per valorizzare competenze maturate nel settore edilizio e infrastrutturale all’interno delle amministrazioni pubbliche.