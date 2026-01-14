CTU e conciliazione: il momento giusto per rendere l’accordo possibile

Qual è il momento migliore per tentare una conciliazione? E quali sono le condizioni operative perché l’intervento del CTU risulti realmente efficace?

Questo secondo contributo a firma di Paolo Frediani , autore del volume Il CTU Conciliatore (Maggioli Editore, 2024 >> questo il link per acquistarlo su Amazon ) affronta in chiave metodologica l’ impostazione pratica del tentativo di conciliazione , distinguendo le due fasi dell’incarico e sottolineando l’importanza di un approccio credibile, autonomo e ben programmato.

Per parlare in modo serio della conciliazione del consulente tecnico di ufficio non si può non trattare il tema di quale sia il momento migliore nel corso dell’incarico per collocare l’esperimento conciliativo . Vi è una vasta casistica nella comunità dei consulenti tecnici che ritiene di collocare il tentativo di conciliazione della vertenza all’inizio delle proprie attività peritali . A far propendere verso questa impostazione vi è la questione del risparmio dei tempi e dei costi della procedura giudiziaria che cesserebbe immediatamente a seguito dell’accordo. Questa impostazione invece – a parere di chi scrive – è sbagliata . Nell’incarico peritale che voglia mirare ad un possibile accordo – secondo questo autore – due sono le fasi nelle quali suddividere l’incarico giurisdizionale: fase di cognizione e fase di negoziazione .

La prima attività è quella di operare un’attenta e dettagliata analisi per poter valutare gli aspetti espliciti e impliciti della lite . Ciò viene dapprima operato sulla base degli elementi e dati che il consulente ha raccolto ed esaminato nella prima fase e successivamente mediante il dialogo, il confronto con i diversi attori del procedimento e la loro gestione. La seconda attività è invece indirizzata al rapporto con i legali, i consulenti tecnici e le parti al fine, da un lato, di stabilire la migliore forma di cooperazione e, dall’altro, nelle gestioni delle fasi dell’incontro di conciliazione, di individuare gli aspetti più intimamente connessi e implicitamente legati alla genesi e allo sviluppo della lite. Precisato questo, l’impegno indirizzato a ricercare la possibile soluzione della controversia è pertanto da attuarsi dal consulente solo dopo aver completato l’incarico nella fase di cognizione ; ciò per tutta una serie di ragioni funzionali. Vediamole.

La fase di cognizione consta in tutte le attività demandate dal giudice che coincidono con il compimento delle operazioni connesse intimamente al ruolo di CTU, che potremmo sinteticamente inquadrare in quelle previste dagli articoli 62 e 194 c.p.c.. La seconda fase, di negoziazione , è quella del tentativo di conciliazione , che si realizza mediante due indirizzi di attività:

Una delle prime ragioni è legata senza dubbio alla possibilità per il consulente di avere piena cognizione delle questioni tecnico-giuridiche alla base della vertenza e quindi di disporre degli elementi di comprensione e conoscenza che sono funzionali anche alla successiva azione. Non dobbiamo dimenticare che pur svolgendo un’attività nella specie indirizzata alla conciliazione, per il CTU sarà essenziale possedere tutti gli elementi di conoscenza e padronanza delle questioni anche nell’ottica di favorire una prospettiva diversa ed un “cambio di rotta” della lite alle parti. L’altro motivo è connesso alle necessità per il CTU di preparare un terreno “fertile” all’esperimento . Invero il consulente può sfruttare i momenti sia della prima fase sia di quella successiva per stabilire una base di cooperazione con i professionisti delle parti e con le parti stesse . Questo elemento è decisamente richiesto dalla difficoltà che il consulente solitamente incontra nell’operare il tentativo di conciliazione in questo particolare ambito e connesse sostanzialmente, come già segnalato, dal fare passare le parti dall’ordine imposto, all’ordine negoziato. È perciò da sconsigliarsi vivamente dare impulso al tentativo di conciliazione nella prima sessione peritale dove le parti non hanno in alcun modo né la preparazione né la consapevolezza piena dell’azione che il consulente sta stimolando.

Ulteriore ragione che fa propendere la scelta di collocare l’esperimento indirizzato all’intesa nella fase finale delle attività del consulente e prima della redazione della relazione peritale preliminare, è la necessità per questi, in un certo senso, di “dissociare” agli occhi delle parti il ruolo di CTU da quello del conciliatore.



Difatti, poter concentrare nella fase di cognizione lo svolgimento di ogni attività utile all’elaborazione della relazione peritale, comprendendo in essa lo sviluppo del confronto tecnico con i consulenti tecnici di parte e quello dell’assunzione delle motivazioni per la risposta al quesito, consente al consulente, non solo di poter completare rapidamente il proprio mandato con il deposito della relazione peritale nel caso di insuccesso del tentativo, quanto piuttosto, nel momento successivo, di poter “svestire” (agli occhi dei contendenti nel procedimento) i panni del consulente tecnico per indossare quelli, certo assai meno confortevoli, del conciliatore. Tale dissociazione è finalizzata a rassicurare le parti che ogni attività compiuta dal consulente da quel momento non condizionerà né muterà gli esiti peritali e ad evitare che la discussione in quella sede possa spostarsi sulle conclusioni della consulenza tecnica e quindi sui torti e sulle ragioni, determinando condotte di difesa e di chiusura delle parti.



Esclusivamente con queste modalità operative – crediamo – il consulente tecnico di ufficio possa presentarsi credibile di fronte agli occhi dei soggetti coinvolti e soddisfare presupposti che si configurano essenziali per lo sviluppo di un esperimento serio, professionale ed efficace.

