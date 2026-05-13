Concorso USRA per la ricostruzione dell’Aquila: opportunità per funzionari e istruttori tecnici

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila (USRA) ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione di 17 unità di personale a tempo pieno e determinato nell’Area dei Funzionari, degli Istruttori e degli Operatori esperti (CCNL Funzioni Locali). Per il settore tecnico, il bando rappresenta un’interessante occasione soprattutto per professionisti con formazione in architettura, ingegneria, pianificazione territoriale e costruzioni, chiamati a supportare le attività legate alla ricostruzione post-sisma del territorio aquilano.



Nel dettaglio, i posti di maggiore interesse per il comparto tecnico sono quelli per 5 Funzionari Tecnici (ex Istruttori Direttivi Tecnici, codice FUNZ_TEC) e 6 Istruttori Tecnici (codice ISTR_TEC). Vediamo i dettagli del concorso.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Per iniziare la preparazione consigliamo: VOLUME Concorso Istruttore e Istruttore direttivo – Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali. Manuale completo Un manuale completo, chiaro e aggiornato per la preparazione ai concorsi indetti dagli Enti locali per i profili tecnici di Geometra, Ingegnere e Architetto. Il volume raccoglie e organizza tutte le principali materie d’esame, con un taglio pratico e sistematico, in linea con i più recenti aggiornamenti normativi.La IX edizione include inoltre materiali online, simulatore e tutor digitale, per una preparazione ancora più efficace e mirata. Punti di forza Trattazione completa delle materie richieste nei bandi per l’Area tecnica degli Enti locali Aggiornamento normativo sui principali provvedimenti di interesse per il settore, tra cui Codice dei contratti pubblici, Testo Unico Edilizia, Legge di Bilancio 2026, Decreto PA e Decreto Infrastrutture Approfondimenti su ordinamento degli enti locali, pubblico impiego locale, diritto amministrativo e privacy Ampio spazio a legislazione urbanistica, normativa edilizia ed espropriazione per pubblica utilitàsezione dedicata all’affidamento dei contratti pubblici, con focus su principi, digitalizzazione, programmazione, procedure di scelta del contraente, selezione delle offerte ed esecuzione dell’appalto Presenza di questionari e soluzioni, utili per verificare il livello di preparazione lungo tutto il percorso di studio Contenuti aggiuntivi online inclusi con l’acquisto, con aggiornamenti normativi, simulatore online e tutor digitale Uno strumento indispensabile per affrontare la preparazione con un supporto autorevole, aggiornato e davvero completo. Ideale per chi vuole arrivare alle prove con una visione organica delle materie e un metodo di studio più solido. Stefano Bertuzzi | Maggioli Editore 2026 49.40 € Scopri di più

Profili tecnici e requisiti richiesti Oltre ai requisiti di carattere generale (maggiore età, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, ecc.), per il profilo di Funzionario Tecnico è richiesta una laurea triennale o magistrale in classi afferenti ad architettura, ingegneria civile e ambientale, pianificazione territoriale, ingegneria dei sistemi edilizi o discipline equipollenti. Tra i titoli ammessi figurano, ad esempio, le lauree LM-4, LM-23, LM-24, LM-35 e LM-48, ma anche le L-7, L-17, L-21, L-23.



Per il profilo di Istruttore Tecnico sono invece ammessi diplomi tecnici dell’area costruzioni e territorio, geometra, perito industriale edile o altri diplomi tecnici equivalenti. Sono considerati “titoli assorbenti” anche lauree in architettura o ingegneria civile. Il bando richiede inoltre la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.



Oltre ai profili dell’area tecnica il bando prevede posti anche per Funzionari Amministrativi e Contabili,

Istruttori Contabili e Operatori Esperti Amministrativi.

Domanda di partecipazione, bando e FAQ La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il portale inPA, da questa pagina, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, entro e non oltre il 21 maggio 2026, ore 23:59.



È possibile candidarsi per più profili, ma occorre inviare una domanda separata per ciascun codice concorsuale e versare per ogni candidatura la quota di partecipazione di 10 euro. In caso di errore, è possibile re-inviare una nuova domanda entro la scadenza: sarà considerata valida solo l’ultima trasmessa cronologicamente.

Prove di selezione e materie da studiare La selezione prevede un’eventuale prova preselettiva, una prova orale e la valutazione dei titoli. La preselettiva scatterà solo nel caso in cui il numero delle candidature sia pari o superiore a dieci volte i posti disponibili per ciascun profilo, e consisterà in 40 quesiti a risposta multipla (da risolvere in 60 minuti): 30 sulle materie della prova orale e 10 di logica e ragionamento critico-verbale. una parte composta da 30 quesiti volti a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie concorsuali oggetto della prova orale , quindi, per i funzionari tecnici:

volti a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle , quindi, per i funzionari tecnici: Normativa nazionale e regionale in materia urbanistica e edilizia , norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio , norme in materia di lavori pubblici, espropri e concessioni ;

, norme in materia di tutela dei , norme in materia di ;

Contratti di appalto per lavori, servizi, forniture e contratti di concessione (Codice degli appalti);

per lavori, servizi, forniture e contratti di concessione (Codice degli appalti);

Contabilità dei lavori pubblici , computi metrici, analisi dei prezzi;

, computi metrici, analisi dei prezzi;

Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi;

e di prevenzione incendi;

Progettazione di opere civili e stradali, costruzioni edilizie, ristrutturazioni e interventi edilizi in genere;

di opere civili e stradali, costruzioni edilizie, ristrutturazioni e interventi edilizi in genere;

Adeguamento alle norme di sicurezza , di prevenzione incendi, sismico e abbattimento barriere architettoniche, degli edifici pubblici esistenti;

, di prevenzione incendi, sismico e abbattimento barriere architettoniche, degli edifici pubblici esistenti;

Normativa in materia di pianificazione della mobilità , del traffico, della programmazione della sosta e regolazione del trasporto pubblico locale e di circolazione, installazione e segnalazione di cantieri stradali;

, del traffico, della programmazione della sosta e regolazione del trasporto pubblico locale e di circolazione, installazione e segnalazione di cantieri stradali;

Legislazione in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni ;

;

Elementi di diritto costituzionale e amministrativo , con particolare riferimento al procedimento amministrativo e al diritto di accesso agli atti, elementi fondamentali;

, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e al diritto di accesso agli atti, elementi fondamentali;

Disciplina del pubblico impiego , elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica amministrazione;

, elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica amministrazione;

Normativa speciale relativa al sisma 2009 .

. una parte composta da 10 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. La prova orale rappresenta il cuore della selezione e consisterà in un colloquio finalizzato all’accertamento delle conoscenze specifiche (elencate sopra per i profili tecnici), all’accertamento delle competenze trasversali (soft skills) e all’accertamento della lingua inglese e delle conoscenze informatiche.



Alla prova orale potranno essere attribuiti fino a 70 punti (si intende superata con un punteggio minimo di 42 punti), mentre altri 30 punti saranno assegnati ai titoli di studio, di servizio e professionali. Saranno valorizzate in particolare le esperienze maturate nelle attività connesse alla ricostruzione post-sisma.