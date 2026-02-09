CER e autoconsumo: dal bando al programma GSE, cosa cambia con il decreto PNRR 2026

Niente più bando ma semplice domanda, procedure semplificate, contributi più veloci, e anticipi per avviare le spese per la costituzione di CER e Gruppi di autoconsumo: il decreto PNRR 2026, approvato il 29 gennaio, punta ad accelerare l’installazione di nuovi impianti affidando al GSE tutta la gestione del fondo di 795,5 milioni di euro a disposizione per quest’anno. Il GSE diventa referente unico e dovrà stipulare tutti gli accordi di concessione entro il 30 giugno 2026.
Intanto chi ha già ottenuto il contributo del 40% con il vecchio bando PNRR può chiedere l’erogazione delle somme tramite il nuovo sportello online, aperto il 4 febbraio scorso. Ecco le novità in arrivo.
>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis
Indice
Suggeriamo:
Il sole in casa: risparmia soldi con il fotovoltaico domestico
Non importa che tu sia già a conoscenza di questa tecnologia o che, invece, non abbia idea di cosa sia un impianto fotovoltaico. Con questo libro inizieremo dalle basi per arrivare a comprendere cosa scegliere e perché, come tenere attivo, manutenere e migliorare (revamping e repowering), nei lunghi anni a venire, il tuo impianto fotovoltaico domestico, facendoti risparmiare sulla bolletta energetica.I recenti cambiamenti nel mercato dell’energia hanno fatto crescere notevolmente la sensibilità sugli aspetti energetici e sulle soluzioni che ognuno di noi può adottare per difendersi dal “mercato” ed avere, al contempo, maggiore libertà di vivere la propria casa: una di queste soluzioni, è, indubbiamente, l’acquisto di un impianto fotovoltaico.Come districarsi tra le varie tecnologie, tra gli annunci pubblicitari, i falsi miti, le innovazioni e le statistiche, gli accessori, l’accumulo di energia in batterie, insomma, come scegliere consapevolmente il nostro impianto fotovoltaico? Questo libro fornisce una risposta a tutte queste domande e a molte altre. L’indice è molto dettagliato per permettere di trovare facilmente l’argomento che si cerca. Per chi lo necessita, è possibile saltare al punto desiderato e anticiparlo nella lettura rispetto al resto della trattazione. Infatti, ogni capitolo è pensato in modo da abbracciare il mondo che lo riguarda, rendendolo quasi un libro nel libro. L’Autore ha trattato tutti gli aspetti degni di nota, non solo nel preacquisto, ma anche nel post-acquisto, mantenendo sempre la lettura veloce, immediata e non troppo tecnica, quindi fruibile e discorsiva, ma comunque esauriente e rigorosa.Enrico De RonziIngegnere che dal 2007 si occupa di impianti fotovoltaici, nasce come progettista dipendente, poi ha avuto una fase da imprenditore nel fotovoltaico chiavi in mano e da libero professionista. Per la lunga esperienza nel campo del fotovoltaico residenziale, maturata in quasi tutti gli aspetti che caratterizzano questa tipologia di impianti, al momento si dedica al ruolo di trouble solver (gestisce e risolve problematiche di complessità elevata) presso un’azienda di rilevanza ed operatività a livello nazionale.
Enrico De Ronzi | Maggioli Editore 2024
19.95 €
Nuova architettura, dal bando al programma di sovvenzione
Con le nuove norme il meccanismo di sostegno al fotovoltaico per l’autoconsumo da parte dei privati diventa più snello. Il contributo in conto capitale per le CER non passa più attraverso il bando a sportello gestito dal MASE con istruttoria GSE, decreto di concessione ministeriale e registrazione alla Corte dei Conti. Con l’art. 28 del DL PNRR 2026 viene istituito un vero e proprio programma di sovvenzione nell’ambito dell’Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2 del PNRR, secondo le modalità previste dalla decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 che ha approvato la revisione del Piano italiano.
Le decisioni di assegnazione dei nuovi contributi saranno assunte da un comitato indipendente istituito all’interno del GSE.
Il passaggio a facility, cosa significa in concreto
La chiave di volta del nuovo assetto è la trasformazione della misura PNRR in “facility”, uno strumento finanziario previsto dalla revisione del Piano che consente di gestire i fondi europei anche oltre la scadenza operativa originaria del 30 giugno 2026.
In pratica i finanziamenti PNRR destinati alle CER vengono trasferiti al GSE che li amministra attraverso il programma di sovvenzione: i progetti già avviati possono così proseguire senza perdere il diritto al contributo, anche se il completamento slitta oltre il 30 giugno. Il meccanismo della facility in sostanza consente di mantenere in vita le risorse europee che altrimenti sarebbero andate perdute per mancato utilizzo nei tempi previsti dal PNRR.
Il decreto fissa comunque scadenze precise: il GSE deve stipulare gli accordi di concessione con ciascun beneficiario entro il 30 giugno 2026, e gli impianti devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di comunicazione dell’accordo.
Resta fermo il divieto di cumulo con altri contributi, crediti d’imposta o agevolazioni a valere su risorse UE per gli stessi costi ammissibili.
I nuovi finanziamenti
Entro 45 giorni dalla stipula degli accordi con il MASE, poi, il GSE dovrà adottare le regole operative del nuovo programma, che disciplineranno le modalità e i termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, le eventuali modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione dei progetti ammissibili, le modalità di rendicontazione delle spese e le tempistiche di erogazione dei contributi.
Per garantire l’avvio operativo nelle more della stipula degli accordi, il GSE è autorizzato a richiedere al MASE il trasferimento anticipato di una quota delle risorse PNRR, nel limite massimo del 10% dell’ammontare complessivo del programma.
Intanto il GSE apre l’erogazione dei vecchi contributi
Mentre si attende la definizione del nuovo assetto, chi ha già ottenuto il contributo in conto capitale con il bando precedente può procedere alla riscossione. Il GSE ha attivato sul proprio portale la funzionalità per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo per i beneficiari di progetti PNRR CER e PNRR Gruppi di autoconsumatori.
La funzionalità viene abilitata dal GSE esclusivamente per i beneficiari titolari di impianti per i quali risulta emanato l’atto di concessione e sottoscritto l’atto d’obbligo, e che siano entrati in esercizio e inseriti in configurazioni di autoconsumo per le quali il soggetto referente ha già presentato la richiesta di qualifica al GSE. Tutti i documenti necessari e le Guide interattive sono scaricabili nella sezione dedicata.
Tabella di confronto
|Aspetto
|Vecchio bando (DM 414/2023)
|Nuovo programma (art. 28 DL PNRR 2026)
|Base normativa
|DM MASE 7/12/2023 n. 414 (Decreto CACER), DM 127/2025, Regole operative GSE
|Art. 28 DL PNRR 2026, decisione esecuzione Consiglio UE 27/11/2025
|Natura del contributo
|Bando a sportello con istruttoria GSE e decreto di concessione MASE
|Programma di sovvenzione PNRR (facility) gestito dal GSE
|Soggetto gestore
|MASE (con supporto istruttorio GSE)
|GSE S.p.A. (subentra al MASE in tutti i rapporti)
|Risorse disponibili
|2,2 miliardi (poi ridotti di circa 1,4 miliardi)
|795,5 milioni di euro
|Assegnazione contributi
|Istruttoria GSE → Decreto MASE → Corte dei Conti
|Comitato indipendente per l’investimento
|Termine domande/accordi
|Sportello chiuso il 30/11/2025
|GSE stipula accordi di concessione entro il 30/6/2026
|Entrata in esercizio impianti
|24 mesi dal completamento lavori, non oltre il 31/12/2027
|24 mesi dalla comunicazione dell’accordo di concessione
|Anticipazione contributo
|Fino al 30% su richiesta del beneficiario
|Da definire con le nuove regole operative (entro 45 gg)
|Erogazione a saldo
|Attiva: funzionalità abilitata sul portale GSE per beneficiari con impianti in esercizio e qualifica presentata
|Da definire con le nuove regole operative
|Cumulo con altre agevolazioni UE
|Non cumulabile con altri contributi UE sugli stessi costi
|Non cumulabile con altri contributi, crediti d’imposta o agevolazioni UE sugli stessi costi (comma 5)
|Posizioni acquisite
|—
|Salvi provvedimenti di concessione e graduatorie già adottati
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Suggeriamo:
-
-
VOLUME32.30 € SCONTO 5% 34.00 €
-
VOLUME
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento