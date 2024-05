Scegliere tra Ecobonus e Bonus Casa dopo i lavori di sostituzione caldaia: cosa fare?

La nostra esperta Lisa De Simone risponde alle domande poste dagli utenti sulle detrazioni fiscali in edilizia.



Il quesito analizzato questa settimana è il seguente: “Ho effettuato la sostituzione della caldaia con termine dei lavori il 7/11/2023 e invio comunicazione all’ENEA il 22/12/2023 per beneficiare dell’Ecobonus. Oggi decido di modificare il beneficio fiscale di cui si intende usufruire in favore del Bonus Casa. In questo caso, la soluzione è l’invio di una nuova comunicazione per il Bonus Casa anche se in ritardo? Ne posso fare una singola che comprenda sia il Bonus Casa che il collegato Bonus Mobili relativamente agli elettrodomestici?

Oppure non sono obbligato a fare comunicazione all’ENEA nel caso di Bonus casa in quanto la comunicazione in sé di fatto non è obbligatoria?”



Cambiare beneficio fiscale dopo la sostituzione della caldaia: come fare Il quesito posto dal nostro lettore è di grande attualità dato che a breve si apriranno i termini per l’invio della dichiarazione dei redditi e in questa sede dovranno essere aggiunti direttamente i Bonus di cui si intende usufruire relativi alle spese effettuate nell’anno al quale si riferisce la detrazione, ossia, appunto, nel 2023.



Relativamente alla prima rata di detrazione, infatti, l’Agenzia delle Entrate, al contrario degli interventi condominiali, non inserisce automaticamente i dati relativi.



Sono invece riportati solo nel foglio riepilogativo i dati relativi ai bonifici effettuati per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati, per gli interventi di riqualificazione energetica, e per tutti gli altri interventi ammessi alle agevolazioni per i quali il pagamento con il bonifico dedicato è obbligatorio.



I dati riferiti alla prima rata di detrazione non sono inseriti in quanto l’Agenzia delle Entrate al momento di elaborazione della dichiarazione precompilata, non sa, per esempio, se il contribuente ha i requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti per ottenere le detrazioni, oppure se intende ripartire il bonus con altri annotando sulla fattura il nome del soggetto che ha eventualmente contribuito alla spesa.



Nel foglio riepilogativo, comunque, sono riportati distintamente i bonifici relativi alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e quelle per il risparmio energetico, come pure i bonifici per le spese per l’arredo degli immobili ristrutturati, in modo che sia possibile inserire correttamente la relativa detrazione. La dichiarazione precompilata si considera accettata senza modifiche se i dati di spesa che risultano alle Entrate vengono inseriti così come sono nelle caselle relative alle detrazioni.