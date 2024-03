Modello 730/2024: novità e scadenze

Non più solo 730 precompilato ma anche 730 semplificato, è questa la novità principale del 2024: dopo aver pubblicato le bozze nel dicembre scorso, ora Entrate ha pubblicato i modelli dichiarativi definitivi per il 2024. Vediamo le novità di interesse (soprattutto per quanto riguarda i Bonus Edilizi) e le scadenze da segnare in calendario.



Modello 730/2024 semplificato: cosa cambia rispetto al precompilato Come accennato, quest’anno debutta – per lavoratori dipendenti e pensionati – il nuovo Modello 730 semplificato, una sperimentazione introdotta per velocizzare e rendere più facile la trasmissione della dichiarazione.



Il nuovo 730 semplificato non sostituirà il precompilato ma si affiancherà ad esso: accedendo in uno spazio ad hoc della propria area riservata, il contribuente – tramite un percorso guidato – potrà modificare, integrare o confermare i dati in possesso dell’Agenzia, prima della messa a disposizione del modello 730 precompilato. Sarà quindi possibile intervenire preventivamente sui dati che riguardano redditi, detrazioni e deduzioni e, solo successivamente, tali dati andranno a confluire nel Modello 730/2024 precompilato – in cui quindi li si troverà già corretti e compilati. Qualora questi dati risultino poi comunque errati o incompleti si avrà la possibilità di modificarli, sempre seguendo un iter guidato.



Come succede attualmente con il precompilato, i dati pre-inseriti dal Fisco e confermati dal dichiarante verranno esclusi dai controlli. Già dagli anni precedenti, infatti, optando per la dichiarazione precompilata e accettando il modello precompilato senza apportare modifiche, non si viene sottoposti a controllo (la dichiarazione si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta).



Per questa novità, comunque, manca ancora lo specifico provvedimento con le istruzioni dettagliate, ma pare che l’utilizzo sarà escluso agli intermediari, almeno in questa prima fase sperimentale.

730/2024: tutte le scadenze Le scadenze relative al 730/2024 (periodo d’imposta 2023) sono le seguenti (in evidenza quelle che riguardano i contribuenti): Entro il 16 marzo 2024: sostituti d’imposta inviano all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche rilasciate e consegnano ai contribuenti la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite;

A partire dal 30 aprile 2024 (martedì): i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata (e semplificata) tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entrando nella propria area riservata (con SPID, CIE o CNS );

(martedì): i contribuenti possono (e semplificata) tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, (con ); Entro il 15 giugno o entro il 29 giugno : sostituti d’imposta, CAF o professionisti abilitati rilasciano la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, effettuano i controlli sulla regolarità formale della dichiarazione, calcolano le imposte e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte;

A partire da luglio ed entro novembre: sostituti d’imposta trattengono le somme dovute per le imposte o effettuano i rimborsi;

Entro il 30 settembre 2024 (lunedì): il 730/2024 precompilato deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate ; il modello 730/2024 ordinario deve essere presentato al CAF/professionista abilitato o al sostituto di imposta;

(lunedì): il 730/2024 ; il modello 730/2024 ordinario deve essere presentato al CAF/professionista abilitato o al sostituto di imposta; Entro il 25 ottobre (venerdì): invio del modello 730/2024 integrativo (eventuale). Le scadenze sono soggette a proroga al primo giorno feriale successivo nel caso in cui cadano di sabato o in un giorno festivo.