Borgo Santandrea: vetri ad elevata trasparenza ed alte prestazioni per un resort in Costiera Amalfitana

Un paradiso verticale a picco sul mare con affaccio sul villaggio dei pescatori di Conca dei Marini, uno degli angoli più suggestivi della Costiera Amalfitana: è il nuovo Borgo Santandrea, una “residenza” mediterranea che offre 30 camere e 19 suite con un panorama mozzafiato, un beach club esclusivo con spiaggia privata, un’area benessere, due bar e tre ristoranti, il tutto impreziosito da eleganti percorsi in cui passeggiare e da splendidi terrazzamenti con giardini profumati.



Nato da un ambizioso progetto di ristrutturazione durato quattro anni, Borgo Santandrea è un capolavoro di architettura italiana che unisce il design anni ‘50 con la tradizione dello stile mediterraneo. Vediamo



Le caratteristiche del progetto di Borgo Santandrea Partendo dalle particolari caratteristiche della struttura esistente, sviluppata in verticale dal piano strada al litorale marino, i proprietari hanno lavorato con l’architetto Rino Gambardella e il suo team per dare vita ad una dimora tipicamente italiana, dotata di otto ascensori che consentono di raggiungere agevolmente quasi ogni area dell’albergo, dalla suggestiva e panoramica terrazza all’esclusiva spiaggia con pontile privato.



Le opere eseguite e gli interni sono un trionfo del Made in Italy: la serie di maestose librerie in legno massello che decorano gli spazi comuni, i tavoli da pranzo in pietra lavica siciliana, le lavorazioni esterne in ferro battuto, i marmi bianchi toscani nei bagni delle camere, il vetro soffiato veneziano e le 35 diverse tipologie di pavimentazioni geometriche bianche e blu dipinte a mano, direttamente ispirate alle geometrie classiche delle vicine Pompei ed Ercolano, sono solo alcuni esempi di svariate collaborazioni con artigiani locali e testimoniano la volontà dei proprietari di privilegiare l’utilizzo di tecniche e di materiali della tradizione.



Grande attenzione è stata posta alla sostenibilità ed al risparmio energetico, dalla scelta di innovative tecnologie impiantistiche ai sistemi all’avanguardia in tema di gestione dei rifiuti, dall’utilizzo di veicoli elettrici alla riduzione nell’uso della plastica.

La scelta delle vetrazioni Per quanto riguarda le vetrazioni, i progettisti hanno scelto di rivolgersi a Saint-Gobain. La prima richiesta progettuale prevedeva l’installazione di vetrate panoramiche ad elevata trasparenza ed alte prestazioni in termini di selettività per tutti i serramenti del nuovo albergo. Saint-Gobain è intervenuta con le vetrate selettive Saint-Gobain Glass COOL-LITE® XTREME 70/33, contraddistinte da elevati livelli di luminosità e trasparenza ed in grado di assicurare comfort abitativo e risparmio energetico. Il sistema COOL-LITE® XTREME 70/33 consente di mettere in stretta relazione gli spazi interni della struttura con lo splendido paesaggio naturale della Costiera Amalfitana, assicurando valori di selettività eccezionalmente alti, con un incredibile rapporto tra luce naturale e protezione solare.

© Lorenzo Bartoli per Saint-Gobain

La seconda richiesta chiedeva la fornitura di parapetti in vetro extra-chiaro, in grado di garantire massima sicurezza e trasparenza con un bassissimo impatto visivo. Saint-Gobain Logli ha risposto perfettamente alle esigenze con la fornitura e la posa di eleganti parapetti del modello DEFENDER810 con vetri extra-chiari Saint-Gobain Glass DIAMANT® 10+10mm, temprati ed induriti, perfettamente conformi alle normative in tema di sicurezza e contraddistinti da elevatissime qualità ottiche ed estetiche, grazie alla totale trasparenza e all’assenza d montanti. DIAMANT® è il vetro super trasparente di Saint-Gobain Glass che, grazie al suo basso contenuto di ferro, garantisce una maggiore trasmissione luminosa rispetto al vetro normale, riducendone efficacemente la colorazione verde intrinseca.

Ultima richiesta, ma non importanza, il progetto chiedeva l’installazione di vetrate ad alte prestazioni, trasparenti e facili da pulire, per le cabine doccia delle camere. I sistemi Saint-Gobain Glass TIMELESS® sono stati identificati come soluzione ideale per soddisfare le richieste, specifico per le cabine doccia perché sfrutta vetri estremamente trasparenti e neutri, ottenuti mediante l’applicazione in stabilimento di un deposito magnetronico che dura nel tempo senza perdere la propria efficacia. TIMELESS® non altera la percezione dei colori indipendentemente dallo spessore del vetro, non si opacizza ed è protetto dalla corrosione e dal calcare: questo consente una facile pulizia ed un’elevata durabilità delle superfici.



