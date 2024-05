Bed and Breakfast in condominio: si possono maggiorare le spese per uso più intenso delle parti comuni?

Negli ultimi anni è aumentato in modo esponenziale il numero di proprietari che decidono di destinare i propri immobili per attività di tipo ricettivo. Il problema è che spesso vengono utilizzati appartamenti facenti parte di un condominio.



L’espansione dell’attività di bed and breakfast ha inevitabilmente portato ad un aumento del contenzioso condominiale concernente la legittimità o meno del suo esercizio all’interno del condominio, questione che si risolve verificando se tale attività sia menzionata o, comunque, rientri in una delle fattispecie vietate dal regolamento.



Non si può sostenere infatti che l’attività in questione violi, di per sé, l’art. 1122 c.c. (ai sensi del quale nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio), oppure gli artt. 1102 e 1120 c.c., in tema di pari uso delle cose comuni, di stabilità, di sicurezza e di decoro architettonico dell’edificio.

B&B, le limitazioni del regolamento di condominio L’attività di bed and breakfast in condominio può essere vietata se così è previsto da una specifica clausola del regolamento condominiale di natura contrattuale (imposta dal costruttore e accettata da tutta la collettività condominiale o votata all’unanimità dall’assemblea condominiale) che contenga il divieto di aprire un bed and breakfast in condominio.



Tale limitazione, però, da ascriversi al genere delle servitù reciproche atipiche, è opponibile al soggetto che, nel tempo, acquista l’unità immobiliare, solo se espressamente richiamata nell’atto di acquisto oppure, in mancanza di apposito esplicito richiamo, se risulta trascritta la specifica clausola regolamentare che la prevede, non essendo sufficiente la generica trascrizione del regolamento contrattuale in cui sia inserita (Trib. Pordenone 5 agosto 2022, n. 442).



Se poi una clausola del regolamento vieta nelle abitazioni quelle attività che possono turbare la tranquillità dei condomini non è “automaticamente” possibile chiedere la chiusura di un bed and breakfast o la cessazione dell’attività di affittacamere. Non è certo infatti che il rumore prodotto da uno dei condomini che risiede nel caseggiato sia inferiore a quello di uno dei clienti dell’attività ricettiva. Per sostenere la violazione delle norme regolamentari occorre allora fornire elementi da cui desumere l’effettiva e concreta messa in pericolo della tranquillità e sicurezza dei condomini all’interno degli spazi comuni a causa dell’attività di affittacamere e di bed and breakfast.