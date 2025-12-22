Adattamento climatico urbano: i prodotti Heidelberg Materials nell’Atlante delle Pavimentazioni

Il surriscaldamento delle città è una delle principali criticità ambientali legate al cambiamento climatico. Temperature superficiali elevate, scarsa permeabilità dei suoli e materiali ad alta capacità di accumulo termico contribuiscono al fenomeno dell’isola di calore urbana, con effetti diretti sulla salute e sul comfort delle persone.
Per rispondere a questa sfida, Roma Capitale, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università La Sapienza, ha sviluppato – all’interno della Strategia di adattamento climatico approvata nel 2025 – l’Atlante delle pavimentazioni che riducono il surriscaldamento estivo nelle aree urbane. Vediamo meglio di cosa si tratta e i prodotti Heidelberg Materials inclusi nella pubblicazione.
Il ruolo delle pavimentazioni nel microclima cittadino
Le pavimentazioni costituiscono una quota rilevante dello spazio pubblico urbano e influenzano in modo significativo il bilancio termico della città. Colore, composizione, permeabilità e capacità di riflettere la radiazione solare determinano la temperatura delle superfici e, di conseguenza, quella dell’aria circostante.
Materiali scuri e impermeabili, come l’asfalto tradizionale, tendono ad assorbire calore; al contrario, pavimentazioni più chiare, riflettenti e drenanti contribuiscono a mantenere temperature superficiali inferiori e a migliorare il comfort outdoor.
L’Atlante delle pavimentazioni ha quindi l’obiettivo di mettere insieme un repertorio ragionato di pavimentazioni e rivestimenti – suddivisi per tipologia e prestazioni – che permetta a progettisti, stazioni appaltanti, imprese e amministrazioni di orientarsi nella scelta dei materiali più idonei alle diverse condizioni urbane.
I criteri dell’Atlante delle Pavimentazioni
L’Atlante propone infatti una classificazione tecnica delle pavimentazioni urbane, valutate secondo parametri oggettivi, tra cui in particolare:
- Indice di Riflettanza Solare (SRI),
- permeabilità e capacità drenante,
- durabilità e prestazioni meccaniche,
- conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
L’Atlante analizza nel dettaglio i principali materiali impiegati nelle pavimentazioni urbane di Roma, suddividendoli in due categorie: i Materiali Locali Tradizionali (ML), che rappresentano le soluzioni storiche e identitarie della città, e i Materiali Alternativi (MA), caratterizzati da migliori prestazioni in termini di mitigazione del surriscaldamento urbano e gestione del deflusso delle acque meteoriche.
All’interno di questo quadro, Heidelberg Materials figura con tre prodotti rappresentativi, selezionati e descritti nelle schede tecniche dell’Atlante per le loro prestazioni ambientali e tecnologiche esemplari.
I calcestruzzi Heidelberg Materials tra le soluzioni selezionate
All’interno dell’Atlante, Università La Sapienza e Comune di Roma hanno inserito queste soluzioni in calcestruzzo Heidelberg Materials:
- i.pro PAVIMIX ECO CAM®, calcestruzzo per pavimentazioni ad elevate prestazioni meccaniche, conforme ai CAM e caratterizzato da una riflettanza superiore rispetto alle pavimentazioni bituminose;
- i.idro DRAIN ECO CAM®, calcestruzzo drenante ad alta permeabilità, che favorisce la gestione sostenibile delle acque meteoriche e il raffrescamento evaporativo;
- i.idro DRAIN ECO LOW CARBON®, versione a ridotta impronta di CO₂ del calcestruzzo drenante, con prestazioni tecniche equivalenti e minori emissioni incorporate.
Queste soluzioni in calcestruzzo rispondono infatti ai requisiti chiave individuati dal gruppo di ricerca della Sapienza, contribuendo in modo concreto alla realizzazione di spazi pubblici più vivibili, resilienti e climaticamente responsabili.
L’inserimento dei calcestruzzi Heidelberg Materials nell’Atlante delle Pavimentazioni conferma come il calcestruzzo, se correttamente progettato, possa diventare uno strumento efficace di adattamento climatico.
Per approfondire criteri, simulazioni e prestazioni dei materiali, è possibile consultare l’articolo completo sul blog Heidelberg Materials.
