AT 99 MAXYFLEX: il super adesivo monocomponente Fassa Bortolo, ora ancor più performante

AT 99 MAXYFLEX, il super adesivo monocomponente di Fassa Bortolo, già riconosciuto per le sue eccellenti prestazioni, è ora ancora più potente, come confermato dalle nuove classificazioni C2TES1 e C2ES1.



Pensato per pavimenti e rivestimenti di tutte le dimensioni, AT 99 MAXYFLEX rappresenta la soluzione ottimale per la posa di materiali come piastrelle in ceramica, mosaici vetrosi, klinker, gres porcellanato, laminato, cotto, materiali ricomposti cementizi e pietre naturali non sensibili alla macchiatura e stabili all’umidità. La sua straordinaria capacità adesiva e la grande versatilità lo rendono efficace su molte superfici, per un risultato sempre ottimale e performance elevate.



La composizione ideale per ogni esigenza progettuale AT 99 MAXYFLEX è formulato con una base di cemento Portland (bianco o grigio), sabbie selezionate di alta qualità e resine sintetiche elastiche, arricchite da additivi specifici. Un composto funzionale per diverse esigenze progettuali, grazie alla sua ottima lavorabilità, elasticità e deformabilità. La consistenza dell’impasto può variare in base alla percentuale di acqua addizionata, offrendo soluzioni diversificate a seconda delle necessità: ottimo per pavimenti e pareti con impianto di riscaldamento/raffrescamento ;

; funzionale per la posa di rivestimenti in facciata e su sistemi di isolamento termico a cappotto;

e su sistemi di isolamento termico a cappotto; funzionale per la posa di grandi formati e lastre sottili ;

; funzionale per la posa in ambienti ad alto traffico ;

; ideale per mosaico vetroso ;

; idoneo per piscine.

Nuove classificazioni AT 99 MAXYFLEX presenta ora due nuove classificazioni, riportate anche sul packaging del prodotto, per garantire una comunicazione chiara e trasparente verso l’utente finale.



La nuova classificazione C2TES1 indica che l’adesivo è ideale per applicazioni orizzontali e verticali su grandi formati quando si predilige una consistenza tissotropica, miscelando il composto con il 26-28% di acqua nella versione bianca, 28-30% in quella grigia.

La classificazione C2ES1, invece, suggerisce una consistenza più fluida e cremosa, particolarmente adatta per applicazioni orizzontali, con una miscelazione che varia dal 31-33% di acqua nella versione bianca e dal 32-34% in quella grigia.