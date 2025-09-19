ASMEL 2025, tutte le risorse per la preparazione al concorso

Come abbiamo visto, ASMEL quest’anno ha bandito un maxi concorso per ben 37 profili professionali, sia laureati che diplomati e operai specializzati (ex categorie D, C e B), secondo le esigenze segnalate dagli Enti soci per la copertura del proprio fabbisogno: è possibile iscriversi fino al 30 settembre prossimo.



Per tutte le informazioni sul concorso e su come funzionano in generale i concorsi Asmel e gli interpelli rimandiamo a questo articolo. Qui ci concentriamo invece sulle risorse per la preparazione, che sono numerose: vediamole tutte.



ASMEL 2025, manuale completo di preparazione al concorso

Per la preparazione alla prova scritta del concorso, in particolare per quello che riguarda le materie comuni a tutti i profili professionali, consigliamo il volume Maggioli editore, appositamente preparato e conforme al bando, Concorso ASMEL 2025 Selezione idonei per Enti Locali – Manuale completo per la prova scritta (>> questo il link per acquistarlo direttamente su Amazon!)

Il testo tratta in maniera chiara e completa tutte le materie richieste in fase di selezione, ed è presente anche una sezione dedicata ai quiz situazionali con una prima parte teorica seguita da una selezione di quiz suddivisi per competenze, oltre che una selezione di quiz ufficiali delle prove del bando ASMEL precedente. Integra il tutto una parte online con simulatore e tutti gli aggiornamenti normativi utili:



Il testo tratta in maniera chiara e completa tutte le materie comuni a tutti i profili, ovvero:• Diritto pubblico;• Diritto amministrativo e del lavoro;• Trasparenza, anticorruzione e Privacy;• Diritto degli enti locali;• Contratti pubblici;• Pubblico impiego;• Diritto dell'Unione europea;• Diritto penale e reati contro la P.A.;• Contabilità pubblica.Nella sezione online collegata al volume saranno disponibili approfondimenti e strumenti di supporto alla preparazione:- quiz di lingua inglese e informatica;- prove ufficiali dei bandi precedenti;- simulatore di quiz;- Tutor digitale.

ASMEL 2025, webinar gratuito in collaborazione con ASMEL Maggioli editore, in collaborazione con la stessa ASMEL, per il giorno 23 settembre 2025 (ore 15:30 – 16:30) un webinar gratuito durante cui saranno fornite tutte le informazioni utili sulla procedura dell’Avviso Asmel 2025, come iscriversi, la formazione dell’elenco idonei e i successivi interpelli >> iscriviti gratuitamente

ASMEL 2025, gruppo Telegram Inoltre ricordiamo sempre che è attivo un utilissimo gruppo Telegram dedicato al concorso >> iscriviti qui!