Maxi Concorso ASMEL 2025 per 37 profili, anche tecnici: domande a settembre

Dopo i maxi concorsi del 2023 e del 2024, prende il via da settembre il maxi Concorso ASMEL 2025 per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi di idonei. L’iniziativa è rivolta agli aspiranti candidati alle assunzioni negli enti locali associati ASMEL (attualmente oltre 4600 enti locali).



Dal 15 settembre 2025 (ore 12:00) al 30 settembre 2025 (ore 12:00), sarà possibile inviare la propria candidatura, scegliendo tra i numerosi profili messi a concorso: tra questi ce ne sono alcuni che interessano i professionisti tecnici. Vediamo i dettagli della selezione, i profili interessati, e come funzionerà il Concorso ASMEL 2025.



Come funzionano i concorsi ASMEL

Come il precedente, il Concorso Asmel 2025 consiste in una selezione per la creazione e l’aggiornamento di appositi elenchi di candidati idonei a cui gli Enti aderenti potranno poi attingere per coprire i propri fabbisogni di personale.



I candidati, all’atto dell’iscrizione al concorso, dovranno scegliere l’elenco che riguarda il profilo professionale di proprio interesse, e in seguito svolgere una prova scritta (online e a risposta multipla) su diverse materie: alcune saranno comuni a tutti i profili, altre saranno specifiche per i diversi profili (ad esempio, in questo articolo trovi il dettaglio delle materie specialistiche per i profili tecnici della selezione 2023).



Chi supererà la prova confluirà negli elenchi di idonei (l’iscrizione dura tre anni e cessa solo in caso di assunzione a tempo indeterminato presso uno degli enti partecipanti). A questo punto gli Enti soci di Asmel potranno indire delle procedure di interpello per i diversi profili. Quando un Ente fa un interpello per un determinato profilo, i candidati che rientrano nell’elenco di idonei per quel profilo riceveranno una comunicazione PEC con tutti i dettagli: saranno gli idonei a scegliere a quale procedura di interpello partecipare, non c’è l’obbligo di partecipare a tutti gli interpelli. Gli idonei che partecipano all’interpello dovranno sostenere una nuova prova semplificata, scritta o orale.



Il trattamento economico previsto per gli assunti è disciplinato dal CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022. Gli importi, soggetti alle trattenute previste dalla normativa vigente, saranno rapportati all’orario di lavoro effettivo. Gli enti delle regioni a Statuto Speciale applicheranno i contratti locali specifici.