Architectural Prompting: da Google Earth al render cinematografico con Gemini

Bentornati nella nostra rubrica! Oggi facciamo un salto di livello. Se pensate che Gemini sia “solo” un generatore di immagini, preparatevi a cambiare idea. Parliamo di Geospatial Rendering: ovvero come trasformare uno screenshot piatto di Google Earth in una fotografia aerea da drone che sembra scattata durante una produzione cinematografica.
Il segreto? Non è solo nel “disegno”, ma nel potere del prompt e del Contextual Steering.
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Indice
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Progettare con le Intelligenze Artificiali
Midjourney non è solo uno strumento di intelligenza artificiale: è il nuovo compagno di viaggio per architetti, designer e creativi che vogliono dare forma alle idee più auda- ci. Questo libro guida il lettore passo dopo passo alla scoperta del suo potenziale, unendo pratica e visione critica, sperimentazione visiva e riflessione culturale. Dalla prima bozza al concept finale, dal fo- glio bianco alla suggestione generata, si apprenderà a dialogare con l’IA generativa come con un alleato creativo. Ma non solo: il lettore scoprirà come inte- grare Midjourney nel flusso di lavoro, come superare il blocco progettuale, come rendere unico ogni output, preservando stile, identità e sensibilità umana. Una guida operativa ma anche un manifesto per progettisti consapevoli, che non vogliono subire la tecnologia, ma usarla per spingersi oltre. Perché il futuro non lo costruisce chi lo aspetta. Ma chi lo immagina. Daniele VerdescaArchitetto. Direttore della Cassa Edile della provincia di Lecce e curatore della “Smart Ark Academy”. Membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Umbra per l’Architettura” e Presidente dell’Associazione “Eligere Futuro”, per la promozione della cultura digitale nelle professioni. Fondatore di start-up sulla I.A. semantica, relatore in convegni ed eventi formativi, ha già pubblicato diversi articoli e libri sul tema della I.A. e del suo utilizzo nel mondo dell’architettura e del design.Giacomo SannaArchitetto. Laureato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con una solida formazione in disegno e progettazione (Maturità Artistica). Specializzato in intelligenza artificiale applicata, modellazione 3D parametrica e tecnologie avanzate per l’architettura, ha collaborato con rinomati studi internazionali (tra cui Zaha Hadid Architects e Schiattarella Associati). È fondatore di diverse startup innovative – tra cui Pop Pot, HDD Hemi Digital Design e Blueforward – dedicate a stampa 3D, realtà virtuale e soluzioni sostenibili per la ricettività turisti- ca. Docente in corsi accademici e seminari professionali, partecipa con progetti e prototipi a concorsi nazionali e internazionali, impegnandosi nelle ricerche sul design generativo e l’integrazione di sistemi IA nei processi creativi.
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L’ancora delle coordinate: il potere del dato assoluto
C’è una differenza abissale tra chiedere all’AI di generare “una città sulla costa” e fornirgli le coordinate GPS esatte. Quando inseriamo le coordinate, succede qualcosa di magico tra gli ingranaggi della nostra AI. Gemini smette di “inventare” in modo generico e passa al riferimento assoluto.
Utilizza quel dato come un’ancora per andare a verificare sul web i dati reali di quella specifica posizione: orografia, coerenza architettonica locale, vegetazione autoctona e persino il clima tipico.
Passiamo dal “sembra un posto reale” al “è esattamente quel posto, ma visto meglio”. L’immagine che carichiamo diventa una maschera geometrica rigida, mentre le coordinate forniscono l’anima e il contesto.
Un caso studio: il waterfront di Alassio
Per capire la potenza di questo metodo, vi porto come sempre un esempio. Guardiamo cosa succede applicando il workflow a un semplice screenshot satellitare.
Il metodo: il prompt per “istruire” il drone virtuale
Ecco il prompt ottimizzato che ho utilizzato per l’esempio sopra. È strutturato per dare ordini precisi sulla fisica della luce e sulla coerenza spaziale.
Prompt da copiare e utilizzare:
Contextual Role: Agisci come un esperto senior in computer vision e fotografia aerea geospaziale.
Reference Data: 44.0041° N, 8.1742° E (Alassio, Italy)
Task: Utilizza l’immagine satellitare allegata come maschera geometrica e disposizione planimetrica esatta per questa specifica posizione sulla Terra. Genera una fotografia aerea iperrealistica e cinematografica da drone, basata rigorosamente sulla vera orografia, topografia e architettura di questo luogo.
Directives: 1. Trasforma la vista nadir piatta in un’angolazione leggermente obliqua (high angle shot) per creare una drammatica profondità tridimensionale. 2. Applica un’illuminazione “Golden Hour”: luce calda, vibrante e ricca, con l’angolo basso del sole che proietta ombre lunghe e distinte. 3. Potenzia le texture ambientali: foglie visibili singolarmente, acqua riflettente e coerente con l’ambiente, e segni realistici di usura (weathering) su strade e tetti.
Output Quality: Rendering 4K, estetica da lente prime wide-angle, neri profondi e bilanciamento dell’esposizione impeccabile.
Perché questo workflow cambia tutto?
Passare da uno screenshot piatto a questa qualità non è solo un vezzo estetico. Per noi progettisti significa passare da semplici utenti a veri direttori creativi:
- Controllo totale: la planimetria resta molto simile a quella reale; riduciamo di molto le allucinazioni e le strade/palazzi che non esistono.
- Efficienza risorse: invece di “bruciare” crediti con tentativi alla cieca nel modello Pro, usiamo la logica geospaziale per ottenere il risultato al primo colpo.
- Impatto: vendiamo l’atmosfera di un progetto inserito nel suo vero contesto, con la luce perfetta (quella “opulenza calma” che solo un render ben guidato sa dare).
Provate a inserire le coordinate del vostro prossimo progetto e provate a testare come con questo prompt riusciamo ad ottenere risultati molto interessanti di viste aeree. Buon rendering e alla prossima uscita!
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
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