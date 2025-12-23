Dall’analisi strutturale al flusso di lavoro digitale: strumenti e integrazione per la progettazione

Nel panorama contemporaneo dell’ingegneria, la progettazione strutturale non è più un processo isolato, ma un sistema complesso che integra modellazione, analisi, adeguamento normativo, interoperabilità BIM, contabilità tecnica, gestione dei dati di cantiere e molto altro.



In questo contesto, la scelta degli strumenti software rappresenta un elemento decisivo per garantire affidabilità dei risultati, continuità del flusso di lavoro e ottimizzazione dei tempi di progetto. STS – Software Tecnico Scientifico – da oltre trent’anni sviluppa soluzioni pensate per accompagnare il progettista in tutte le fasi del processo, con un approccio integrato, rigoroso e orientato alla pratica professionale.



Le nuove esigenze del progettista Nel corso della propria attività, il professionista si trova quotidianamente ad affrontare sfide sempre più articolate e complesse: normativa tecnica in continua evoluzione ;

; crescente complessità dei modelli strutturali ;

; necessità di integrazione con ambienti BIM ;

; collaborazione tra più figure professionali;

professionali; richiesta di maggiore controllo e tracciabilità delle scelte progettuali. A queste esigenze non basta rispondere con strumenti di calcolo isolati: serve un ecosistema integrato, in grado di dialogare internamente e di adattarsi ai diversi livelli di approfondimento richiesti dal progetto.

La libreria STS: un ecosistema integrato La libreria integrata STS nasce con questo obiettivo: offrire una gamma di software specialistici, ciascuno dedicato a un ambito specifico, ma pensati per lavorare in modo coordinato. Tra i principali programmi della libreria: CDS Win per il calcolo e la verifica delle strutture in cemento armato, acciaio e legno;

per il calcolo e la verifica delle strutture in cemento armato, acciaio e legno; CDMa Win per l’analisi e la verifica delle strutture in muratura;

per l’analisi e la verifica delle strutture in muratura; CDF Win per la verifica dei solai;

per la verifica dei solai; CDP Win per plinti diretti e plinti su pali;

per plinti diretti e plinti su pali; CDGs Win per il calcolo della portanza delle fondazioni;

per il calcolo della portanza delle fondazioni; CDJ Win per la modellazione e la verifica avanzata delle unioni in acciaio;

per la modellazione e la verifica avanzata delle unioni in acciaio; CDC e Tools per le verifiche locali di cerchiature, tamponature, archi e altri elementi strutturali;

per le verifiche locali di cerchiature, tamponature, archi e altri elementi strutturali; ACR per computo e contabilità. Questo approccio modulare consente al progettista di scegliere lo strumento più adatto alle proprie esigenze, mantenendo coerenza metodologica e continuità nel flusso di lavoro.

Interoperabilità e continuità del progetto Un altro aspetto centrale nello sviluppo dei software STS è l’interoperabilità. I programmi della libreria strutturale sono progettati per dialogare con i principali software di modellazione BIM, consentendo l’importazione e l’esportazione dei modelli e riducendo il rischio di incoerenze tra le diverse fasi progettuali.



Questo si traduce in: maggiore coerenza tra modello architettonico e strutturale ;

; riduzione degli errori dovuti alla ridigitazione dei dati;

dovuti alla ridigitazione dei dati; gestione più fluida delle varianti progettuali. L’obiettivo non è solo il calcolo, ma la costruzione di un workflow digitale solido e affidabile.

STS360: il progetto incontra il cloud A supporto della progettazione tradizionale, STS ha sviluppato STS360, la piattaforma cloud che amplia il concetto di software desktop, portando il progetto in un ambiente condiviso e accessibile a tutti i professionisti coinvolti nella realizzazione dell’opera, attraverso un efficace interscambio documentale.



STS360 consente di: accedere ai propri progetti da qualsiasi dispositivo ;

; centralizzare documenti, modelli e risultati ;

; facilitare la collaborazione tra professionisti;

tra professionisti; mantenere sotto controllo l’intero ciclo di vita del progetto. In un settore in cui la mobilità e la condivisione dei dati sono sempre più rilevanti, STS360 rappresenta un passo concreto verso una gestione moderna e integrata del lavoro tecnico.

Formazione e aggiornamento continuo Accanto allo sviluppo software, STS investe da sempre nella formazione tecnica, attraverso webinar, corsi di aggiornamento e contenuti divulgativi pensati per supportare il professionista nell’utilizzo consapevole degli strumenti di calcolo. La formazione non è vista come un elemento accessorio, ma come parte integrante della qualità del progetto strutturale.



L’ingegneria contemporanea richiede strumenti affidabili, aggiornati e capaci di adattarsi a contesti progettuali sempre più complessi. Con la sua libreria strutturale, soluzioni avanzate come CDJ Win e la piattaforma STS360, STS propone un ecosistema software pensato per accompagnare il progettista dalla modellazione al calcolo, fino alla gestione digitale del progetto. Un approccio che mette al centro il rigore tecnico, senza rinunciare alla praticità operativa.



Per ulteriori informazioni

stsweb.it

