ANAC proroga al 30 giugno 2025 l’uso dell’interfaccia web per gli appalti fino a 5 mila euro

FORMATO CARTACEO

<p>Quest’opera, progettata e organizzata per essere un vero strumento operativo, affronta il tema della direzione lavori dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile aggiornato allo stato dell’arte della normativa, e in particolare al nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023).<br /><br />Anche per questo quaderno l’organizzazione del testo ha mantenuto l’impostazione di riconoscibilità delle informazioni presentate in modo da facilitare la consultazione dei vari argomenti trattati utilizzando schemi e tabelle che restituiscono con immediatezza gli aspetti di sintesi dei vari argomenti.<br /><br />Le parti di testo con i riferimenti normativi (riportate integralmente) sono limitate soltanto agli elementi di maggior rilevanza per consentire l’immediata verifica del dettato normativo letterale degli aspetti più importanti.<br /><br />Particolarmente utili, tra i vari contenuti, gli elenchi in ordine cronologico degli adempimenti sia tecnici che contabili a cui è tenuto il direttore dei lavori.<br /><br />Sono affrontati tutti i temi e gli aspetti teorico-pratici per il direttore dei lavori, nello specifico:<br />- La direzione lavori e le procedure per l’affidamento dell’incarico<br />- Le attività e le funzioni del direttore dei lavori<br />- Le modifiche dei contratti e le varianti in corso d’opera<br />- Le responsabilità del direttore dei lavori<br />- I contenuti e gli adempimenti relativi alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e al Decreto Infrastrutture 49/2018<br />- Il contenzioso, la sua gestione e gli altri strumenti a disposizione della direzione lavori<br /><br /><strong>Marco Agliata</strong><br />Architetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.</p>

Marco Agliata | Maggioli Editore 2023