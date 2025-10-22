Aggiungere le batterie di accumulo al fotovoltaico: come aumentare l’autonomia energetica e risparmiare

Negli ultimi anni il fotovoltaico si è affermato come una delle soluzioni più efficaci per ridurre le spese energetiche e rendere gli edifici più sostenibili. Tuttavia, molti impianti installati fino a pochi anni fa non dispongono di un sistema di accumulo, con il risultato che parte dell’energia prodotta viene ceduta alla rete anziché essere utilizzata quando serve, ad esempio la sera o nei giorni nuvolosi.



Oggi è possibile colmare questa lacuna grazie alle tecnologie retrofit di ultima generazione, che consentono di aggiungere batterie a un impianto fotovoltaico esistente in modo semplice, rapido e conveniente. Soluzioni di questo tipo, come quelle offerte da Svea Solar, azienda specializzata nella vendita di soluzioni per la produzione e la condivisione di energia solare, permettono di migliorare l’autoconsumo e rendere l’impianto più efficiente e autonomo.



Come funziona un sistema di accumulo fotovoltaico Un sistema di accumulo immagazzina l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici durante le ore di massima produzione, per poi rilasciarla nei momenti di maggior bisogno. In pratica, le batterie si caricano quando l’impianto produce più energia di quella necessaria all’abitazione e rilasciano elettricità quando l’impianto non ne sta invece generando.



Questo è particolarmente conveniente soprattutto se si considera che il costo dell’energia elettrica è sempre superiore al ricavato che si ottiene dalla vendita dell’energia. Chiunque abbia un impianto fotovoltaico, quindi, se vuole davvero risparmiare, dovrebbe cercare di versare in rete quanta meno energia possibile. In questo modo si ottengono due benefici: maggiore efficienza;

minore dipendenza dal mercato elettrico. L’energia prodotta viene sfruttata il più possibile e diventa così possibile ridurre i costi in bolletta e diminuire ulteriormente l’impatto ambientale dell’edificio.

Vantaggi concreti dell’installazione di batterie Il contesto energetico attuale rende particolarmente interessante aggiungere batterie a un impianto esistente. I costi dell’energia, infatti, sono soggetti a notevoli oscillazioni e le nostre case sono sempre più elettrificate.



Le soluzioni di accumulo moderne, dal canto loro offrono: alta efficienza;

sicurezza;

durabilità;

garanzie fino a 15 anni;

possibilità di installazione in spazi ridotti;

arrivare a una percentuale di autoconsumo anche dell’80%. Le soluzioni retrofit di Svea Solar, inoltre, permettono di integrare le batterie al proprio impianto fotovoltaico senza modifiche strutturali o senza dover sostituire l’inverter esistente. L’installazione è rapida e richiede solo di comunicare al GSE l’avvenuta integrazione entro 60 giorni tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, una procedura che viene gestita internamente dall’azienda.



Un modo facile per rendere ancora più vantaggioso il proprio investimento e per sfruttare sempre di più l’energia che si autoproduce.

