Metodologia, tecniche e strumenti di project management: al via la nuova edizione del corso online

Ai nastri di partenza l’ottava edizione del corso online Metodologia, tecniche e strumenti di project management, organizzato da Formazione Maggioli in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine e a cura del docente Stefano Tonchia.



Il percorso formativo si rivolge in particolar modo ai RUP degli appalti: si ricorda infatti che il nuovo Codice dei contratti (All. I.2 D.Lgs. n. 36/2023), richiede al RUP il possesso di “adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management”. Il corso è inoltre consigliato alle figure di responsabilità operanti nell’Area tecnica o impegnate nella gestione dei progetti PNRR/PNC.



Il corso, online in diretta su piattaforma Zoom, si terrà nei giorni 7, 19, 25 novembre, e 2 e 9 dicembre 2024 (dalle ore 9.00-12.30 e 14.00-17.30), per un totale di 35 ore di formazione.



Scopri il programma completo e iscriviti al corso online in diretta! Clicca qui

Metodologia, tecniche e strumenti di project management: contenuti del corso Basato sugli standard internazionali di PM (PMI®) e sulla norma internazionale ISO 21502 (2020) “Guida al Project Management”, tratta – con rigore metodologico e approccio operativo – tutti gli aspetti del Project Management al fine di comprendere, impostare e controllare l’avanzamento dei progetti, sia nel ruolo di Project Manager che come membri di team di progetto, facendo proprie la “cultura di progetto” e l’applicazione delle migliori pratiche internazionali di Project Management.



Il corso – tenuto dal Prof. Stefano Tonchia, docente di fama internazionale e autore di pubblicazioni in materia – si propone di migliorare le capacità di: predisporre progetti compatibili con gli obiettivi stabiliti;

gestire le risorse, umane e non, coinvolte nei progetti;

gestire la pianificazione e l’avanzamento dei progetti, rispettando obiettivi, tempi e budget;

utilizzare i supporti informatici al Project Management (Microsoft Project e Open Project Libre), sempre più richiesti, anche in ambito pubblico e nei bandi, come strumento gestionale per la presentazione dei progetti ed il loro controllo/reporting.

Scopri il programma completo e iscriviti al corso online in diretta! Clicca qui

Metodologia, tecniche e strumenti di project management: durata del corso e certificazioni Il corso – della durata complessiva di 35 ore (5 lezioni di 7 ore ciascuna) e riservato ad un numero massimo di 30 partecipanti – rappresenta uno dei due prerequisiti per la più importante, elevata e diffusa certificazione professionale internazionale di Project Management: la Project Management Professional PMP®; del Project Management Institute PMI®.



Si ricorda che l’altro prerequisito è poter dimostrare esperienza di PM per un totale in ore, non necessariamente in un periodo consecutivo, corrispondenti a 2 anni – 3 anni – 5 anni (se in possesso rispettivamente di una laurea magistrale o specialistica – una laurea triennale o diploma universitario – un diploma di scuola media superiore). In mancanza di tale esperienza, nulla osta a sostenere un esame per certificazioni professionali di PM che non richiedono esperienza già maturata (come la CAPM®; del PMI®).



Il corso è valido ai fini del percorso di qualificazione delle stazioni appaltanti (categoria livello specialistico).

Metodologia, tecniche e strumenti di project management: modalità di fruizione Il corso online sarà fruibile sia da PC che da dispostivi mobili (smartphone/tablet); si consiglia l’uso di webcam e microfono. Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula virtuale.

Scopri di più e iscriviti al corso online in diretta! Clicca qui

Suggeriamo: FORMATO CARTACEO Il Nuovo Codice degli Appalti 2023 commento operativo Quest’opera costituisce uno strumento operativo per la conoscenza e l’utilizzo delle modifiche normative introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 36/2023) nei vari ambiti delle procedure relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.Anche per questo quaderno l’organizzazione del testo ha mantenuto l’impostazione di riconoscibilità delle informazioni presentate in modo da facilitare la consultazione dei vari argomenti trattati utilizzando schemi e tabelle che restituiscono con immediatezza gli aspetti di sintesi dei vari argomenti.Le parti di testo con i riferimenti normativi (riportate integralmente) sono limitate soltanto agli elementi di maggior rilevanza per consentire l’immediata verifica del dettato normativo letterale degli aspetti più importanti.Sono affrontati tutti i temi e gli aspetti teorico.pratici per il direttore dei lavori, nello specifico:◾ Il responsabile unico del procedimento◾ La programmazione e la progettazione di lavori e degli acquisti di beni e servizi◾ Validazione, verifica e iter autorizzativo del progetto◾ Stazioni appaltanti ed operatori economici◾ Contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea◾ Scelta del contraente◾ Esecuzione delle opere◾ Contenzioso e strumentiMarco AgliataArchitetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza.Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale.È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali. Marco Agliata | Maggioli Editore 2023 27.55 € Scopri di più