In arrivo Concorso INL per 750 ispettori tecnici: cosa sappiamo finora

È attesa entro l'estate la pubblicazione del bando del Concorso INL 2024 da 750 posti a tempo indeterminato per ispettori tecnici, così come previsto dal Decreto PNRR, che autorizza l'assunzione di nuovo personale per potenziare le attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



Si tratterà di un concorso per titoli ed esami, per candidati in possesso della laurea, articolato su base regionale. Il bando potrebbe uscire già a luglio, dato che la procedura concorsuale dovrebbe essere espletata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro il mese di settembre.



Concorso INL 750 ispettori tecnici, requisiti I 750 posti che saranno messi a concorso sono per il profilo degli ispettori di vigilanza tecnica salute e sicurezza. Per partecipare alla procedura concorsuale non ci sono vincoli di età, ma è necessario essere in possesso della laurea. Con la pubblicazione del bando avremo informazioni più dettagliate sulle tipologie di lauree ammesse.



I candidati dovranno inoltre possedere i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici previsti dalla normativa vigente (cittadinanza italiana, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, ecc.).

Concorso INL 750 ispettori tecnici, prove di selezione Il concorso INL 2024 sarà articolato, molto probabilmente, nella valutazione dei titoli e in una prova d’esame scritta.

Il precedente concorso indetto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro prevedeva una prova scritta con 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con: 25 quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle materie indicate nel prossimo paragrafo;

8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Concorso INL 750 ispettori tecnici, materie d’esame Le materie d’esame su cui verteranno la maggior parte delle domande probabilmente saranno le seguenti: macchine e impianti;

scienze delle costruzioni;

disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio;

normativa sugli ascensori e i generatori di vapore;

normativa in materia di radiazioni ionizzanti;

elementi di chimica;

elementi di diritto del lavoro;

lingua inglese;

utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

Quanto guadagna un ispettore INL I vincitori del nuovo concorso INL per ispettori tecnici saranno assunti, come anticipato, con contratto a tempo indeterminato e inquadrati nell’Area dei Funzionari, secondo la nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL funzioni centrali 2019-2021.



Un funzionario dell’Ispettorato del Lavoro è retribuito con uno stipendio tabellare annuo lordo di 23.501,93 euro, a cui si aggiunge la tredicesima mensilità e le altre indennità spettanti. Lo stipendio netto mensile si aggira quindi sui 1600-1700 euro.

