Nuove patologie edilizie emergenti post Superbonus: un webinar di approfondimento

Imparare dagli errori del passato per progettare e realizzare interventi di riqualificazione energetica con maggiore consapevolezza e precisione: è questo l’obiettivo principale del corso online Le nuove patologie edilizie emergenti post Superbonus, che offre un’analisi approfondita delle sfide e delle problematiche che possono emergere durante e dopo l’implementazione del Superbonus 110%.



Il webinar – che si terrà in 5 giornate, tra fine ottobre e inizio novembre 2024 (con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni)- prende in esame anche le sfide progettuali e normative collegate alla recente approvazione della direttiva EPBD (la cosiddetta Direttiva Case Green), che richiederà agli operatori un cambio di paradigma nella progettazione e conduzione dei lavori.



Attraverso una panoramica completa degli aspetti tecnici, progettuali, normativi, legali e commerciali, il corso online mira a fornire a tutti gli operatori del settore le competenze necessarie per affrontare e prevenire le patologie edilizie in modo efficace.



Sarà richiesto l’accreditamento per la formazione continua di Architetti e Geometri; Ingegneri in autocertificazione. Al termine del corso, i partecipanti dovranno superare un test di valutazione per ricevere un attestato di partecipazione.



Webinar patologie edilizie post Superbonus, docenti I docenti del corso online in diretta Le nuove patologie edilizie emergenti post Superbonus sono:

– Sergio Pesaresi: Ingegnere civile, progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e bio-architettura;

– Roberto Sacchi: Architetto libero professionista, esperto di materiali, soprattutto isolanti;

– Paola Triaca: Ingegnera edile specializzata in interventi civili, edili e in generale di manutenzione degli edifici, oltre che amministratrice di condominio;

– Paolo Veggetti: Ingegnera, libera professionista come impiantista;

– Claudia Volontè: Ingegnera libera professionista, iscritta all’Albo dei Certificatori Energetici (CENED).