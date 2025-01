Come tutelare gli immobili da possibili imprevisti: dagli impianti alle assicurazioni

Una ristrutturazione offre l’opportunità di valorizzare gli ambienti dal punto di vista estetico e strutturale. Se realizzata a regola d’arte, non solo migliora il comfort abitativo, ma accresce il valore dell’immobile, rendendolo più attrattivo sul mercato sia per gli acquirenti che per i locatari.



Questi interventi possono anche dover porre rimedio ad alcune difformità, con il rischio innanzitutto di vedere aumentare i costi, così come di andare incontro a un risultato finale non del tutto soddisfacente. Per garantire un ambiente confortevole, è quindi essenziale pianificare attentamente tutte le fasi dei lavori, in modo da tutelare l’immobile interessato da ogni genere di imprevisto.



FORMATO CARTACEO Estimo assicurativo L'estimo assicurativo rappresenta, all'interno dell'estimo legale, una delle attività più complesse e, allo stesso tempo, più trascurate a livello pubblicistico, dove sono relativamente pochi i testi dedicati a questa branca della dottrina.Il libro vuole essere una guida ad uso dei tecnici, in grado di offrire una panoramica che muovendo dallenozioni base di estimo, necessarie per affrontare qualsiasi tipologia di stima, si addentra negli aspetti giuridici che regolano l'istituto e nell'individuazione della figura professionale del perito dell'assicurazione, inquadrandolo nella duplice distinzione di perito rami elementari e perito di veicoli a motore e dei natanti.Sono poi illustrati i principali casi di rischio assicurato, quali l'incendio, l'acquacondotta, il fulmine e le avversità atmosferiche in agricoltura, i sinistri stradali, ecc. con le relative modalità di stima.Particolare attenzione è stata data alle modalità di espletamento dell'incarico, che riguarda sempre valutazioni da eseguire secondo criteri definiti in parte dalla legge e in parte dal contratto assicurativo.Massimo MoncelliLaureato in Scienze Agrarie, è esperto di estimo ed economia immobiliare, membro del Royal Institution of Chartered Surveyors e della Società Italiana di estimo e valutazioni. È iscritto nell'Elenco dei Docenti della Scuola Superiore della Magistratura e nell'albo degli esperti scientifici del MIUR. Autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecniche in materia di estimo civile e legale. Massimo Moncelli | Maggioli Editore 2021 22.80 €

Post ristrutturazione: le fasi di verifica Al termine di ogni ristrutturazione, il proprietario può disporre di strumenti specifici per tutelarsi da eventuali discrepanze rispetto al risultato pattuito. La normativa, nello specifico il Codice Civile, disciplina diverse tipologie di controlli: la verifica, il collaudo, l’accettazione e la consegna.



La verifica è un’operazione da effettuare al termine dei lavori, che consente al proprietario di analizzare gli interventi realizzati e individuare eventuali anomalie; se non effettuata, la ristrutturazione si considera automaticamente accettata e in questo caso – o qualora durante il controllo non si riscontrino vizi di conformità – si procede con il collaudo, una fase che prevede la produzione del cosiddetto certificato di collaudo attestante l’attinenza delle opere realizzate al progetto presentato a inizio lavori.



Nel momento in cui le opere risultino correttamente collaudate, si può passare alla fase di accettazione, una procedura molto importante con la quale il committente, in modo tacito o esplicito, accetta i lavori eseguiti, di fatto sollevando l’appaltatore dalla responsabilità di eventuali vizi evidenti. Al termine di queste procedure si può quindi procedere con la consegna, una fase che prevede la rimozione del cantiere e la restituzione dell’immobile al proprietario.

L’importanza di controllare impianti e materiali Anche dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie ad attestare un’esecuzione dei lavori impeccabile, una casa appena ristrutturata può presentare alcune criticità, ad esempio per quanto riguarda l’impianto elettrico. Tra le molteplici incombenze che accompagnano la fine di una ristrutturazione, è dunque essenziale non tralasciare di richiedere alla ditta che ha eseguito i lavori la certificazione dell’impianto, una dichiarazione di conformità che ne attesta la funzionalità e il rispetto alla normativa vigente.



Per garantire ambienti salubri e sicuri nel tempo, è altrettanto importante prestare attenzione alle pitture murali, considerando non solo l’aspetto estetico, ma anche la qualità delle formulazioni. Alcuni prodotti, infatti, possono influire negativamente sulla qualità dell’aria indoor; per queste ragioni, in fase di ristrutturazione, è consigliabile optare per pitture prive di composti organici volatili, che possono avere anche un impatto negativo per la salute.

Tutelare un immobile appena ristrutturato con un’assicurazione casa Sebbene una ristrutturazione ben pianificata al meglio permetta di rinnovare l’immobile al meglio, è importante ricordare che, nonostante le precauzioni adottate, la casa potrebbe essere comunque esposta a degli imprevisti.



Gli edifici, infatti, possono essere soggetti a una serie di eventi avversi, di diversa entità, che in alcune circostanze possono arrivare a causare danni anche piuttosto ingenti. Per una maggiore tranquillità, è possibile valutare di stipulare una polizza casa, un prodotto che permette di tutelarsi dal punto di vista economico, consentendo di coprire le spese che in genere è necessario sostenere al verificarsi di un evento avverso.



Naturalmente, in via preliminare è importante valutare con attenzione tutte le possibilità di personalizzazione, un’operazione che al giorno d’oggi può essere effettuata anche online, per esempio richiedendo un preventivo per l’assicurazione casa a una compagnia di riferimento come Verti. Bisogna infatti ricordare che questo tipo di polizza permette di abbinare numerose garanzie accessorie alla copertura obbligatoria, che per esempio nel caso di Verti tutela da guasti, così come da eventi atmosferici e naturali.



Le garanzie accessorie offrono l’opportunità di estendere questa tutela di base e beneficiare di una protezione ancora più completa, per esempio ricevendo un rimborso in caso di furto e rapina con la Furto del contenuto, oppure salvaguardando i beni presenti in casa con la Danni al contenuto.

Individuando in fase di preventivo tutte le garanzie accessorie più indicate per le proprie necessità, si avrà quindi modo di usufruire di un’assicurazione casa del tutto su misura, con cui andare a proteggere al meglio un immobile appena messo a nuovo.

