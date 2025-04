Trasferimento diritti edificatori: imposta di registro al 3% e imposta ipotecaria fissa

A partire dal 1° gennaio 2025, i contratti che trasferiscono diritti edificatori, qualunque sia la loro denominazione – inclusi i casi più noti di cessione di cubatura – sono soggetti a nuove regole fiscali: l’imposta di registro sarà applicata in misura proporzionale al 3%, salvo i casi in cui l’operazione sia soggetta a IVA, per i quali si applica la misura fissa di 200 euro. L’imposta ipotecaria, invece, sarà sempre dovuta in misura fissa, pari a 200 euro.



Ecco le indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/E del 14 marzo 2025 (scaricabile a fine articolo, paragrafi 1.5 e 2).



>> Ti interessano articoli come questo? Clicca qui per riceverli direttamente

Ti potrebbe interessare: FORMATO CARTACEO Estimo legale ‘Estimo legale’ è un manuale completo dedicato interamente a quella branca dell’estimo che coniuga i principi logici e di metodo, che sono alla base del giudizio di stima, con i criteri dettati dalla normativa.L’opera tratta in maniera chiara ed esaustiva le regole operative da applicare principalmente nelle stime relative alla limitazioni di diritti, che vengono quantificati con una somma in denaro.Queste limitazioni possono essere ricondotte ad un danno o alla riduzione dei redditi prodotti dallo stesso.Effetti che generano un diritto al ristoro secondo le modalità codificate nella specifica norma o, nel caso di evento assicurato, dalle condizioni di polizza.Il testo si prefigge quindi di offrire una solida base di diritto con le varie metodologie estimative, collegate ai casi concreti previsti dalla normativa vigente, al fine di agevolare il lavoro dei professionisti dell’area tecnica, ma anche di contribuire alla formazione degli studenti di estimo.Il manuale, diviso in 6 parti, affronta tutti gli aspetti dell’estimo legale: dai diritti reali alle servitù, dall’esproprio alle successioni ereditarie alla materia condominiale.Una ampia appendice operativa arricchisce l’opera con sette stime svolte nei diversi settori trattati, complete di spiegazioni e suggerimenti operativi.Massimo MoncelliLaureato in Scienze Agrarie, esperto di Estimo ed economia immobiliare, membro del Royal Institution of Chartered Surveyors e della Società Italiana di estimo e valutazioni. Iscritto nell’Elenco dei Docenti della Scuola Superiore della Magistratura e nell’albo degli esperti scientifici del MIUR. Autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecniche in materia. Massimo Moncelli | Maggioli Editore 2020 29.45 € Scopri di più

Trasferimento diritti edificatori: cosa cambia dal 2025 Il legislatore ha formalmente incluso i contratti di cessione di diritti edificatori nella categoria degli atti con prestazioni a contenuto patrimoniale, anche se non specificamente elencati altrove. Si tratta di una svolta importante per chi opera nel settore immobiliare e urbanistico: fino ad oggi, infatti, l’inquadramento fiscale di queste operazioni poteva generare incertezza.



La normativa fa riferimento in modo ampio ai diritti edificatori, un concetto che comprende diverse forme di capacità edificatoria trasferibile. Tra queste, la cessione di cubatura è uno degli strumenti più utilizzati nella prassi urbanistica, e consiste nello spostamento della volumetria edificabile da un terreno a un altro, purché urbanisticamente compatibili. La cessione di cubatura è considerata un contratto oneroso che, pur non trasferendo un diritto reale, ha valore economico e patrimoniale e può essere trascritto nei pubblici registri. Tuttavia, il trasferimento di diritti edificatori può riguardare anche altri istituti previsti dalla normativa urbanistica, come i crediti edilizi o i diritti derivanti da piani di compensazione o perequazione.



A partire da quest’anno tutti i contratti che riguardano il trasferimento di diritti edificatori saranno soggetti a un’imposta di registro proporzionale del 3%, salvo i casi in cui l’operazione sia soggetta a IVA. È quanto stabilito dal Dlgs n. 139/2024, che modifica l’articolo 9 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986 (Testo Unico Registro – Tur), recependo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16080/2021.

Cessione diritti edificatori soggetta a IVA Tuttavia, nel caso in cui la cessione del diritto edificatorio sia soggetta a IVA – come nel caso della cessione di cubatura configurata come prestazione di servizi – si applica il principio di alternatività IVA-registro previsto dall’art. 40 del TUR.



In queste situazioni, l’imposta di registro non è proporzionale, ma si applica nella misura fissa di 200 euro, mentre l’IVA segue le regole ordinarie previste dal DPR n. 633/1972.

Trasferimento diritti edificatori: imposta ipotecaria fissa di 200 euro Oltre alla nuova aliquota del 3% per l’imposta di registro, il decreto prevede che ai contratti di trasferimento dei diritti edificatori si applichi anche l’imposta ipotecaria in misura fissa di 200 euro.



Questo vale perché tali contratti sono qualificati come atti traslativi di un diritto di natura non reale ma a contenuto patrimoniale, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione e recepito dalla normativa.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!