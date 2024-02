Testo Unico Costruzioni: le proposte strategiche presentate dagli Architetti

Il 23 febbraio 2024, l’Ordine degli Architetti di Torino e la Federazione Ordini Architetti Piemonte e Valle d’Aosta organizzeranno un convegno a Torino, presso il Circolo dei Lettori, intitolato “Riforma del DPR 380/01 proposte strategiche per un nuovo testo unico delle costruzioni”.



L’evento mira a discutere le proposte di riforma del Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001, sottolineando la necessità di una legislazione aggiornata che promuova la rigenerazione urbana e la sostenibilità, evitando il consumo eccessivo di suolo. Si punta a un approccio organico che integri le normative urbanistiche, edilizie, ambientali e paesaggistiche in un unico quadro legislativo.



L’iniziativa vuole essere un punto di incontro tra professionisti del settore e politici piemontesi, per formulare proposte concrete e influenzare il processo di riforma. La Presidente dell’Ordine degli Architetti di Torino, Maria Cristina Milanese, sottolinea l’importanza di aggiornare le norme edilizie in risposta alle sfide contemporanee e promuove l’evento come occasione di dialogo tra architetti e politici. L’evento, aperto agli architetti piemontesi e altri professionisti del settore, richiede l’iscrizione gratuita online o in presenza. L’obiettivo è proporre una revisione del Testo Unico che risponda alle esigenze di sostenibilità, innovazione e semplificazione amministrativa.



Vediamo meglio nel dettaglio quali sono i principi generali strategici del nuovo Testo Unico Costruzioni e i punti su cui intervenire per migliorare e semplificare la normativa, raccolti nel quadro strategico per il TUC dagli Ordini Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti E Conservatori delle provincie italiane.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Perché un quadro strategico per il TUC? Per gli architetti è urgente rivedere il Testo Unico dell’Edilizia, che dopo varie modifiche frammentarie, necessita di una riforma per una gestione chiara e volta a obiettivi di sostenibilità e qualità nell’edilizia. Questo aggiornamento deve integrare in modo organico le normative urbanistiche, edilizie, ambientali e paesaggistiche, superando le attuali discrepanze. La proposta di un nuovo Testo Unico delle costruzioni rappresenta un passo essenziale verso una moderna codificazione che armonizzi le diverse disposizioni, rispondendo alle esigenze contemporanee di trasformazione e sostenibilità dell’ambiente costruito.



In riferimento a tali premesse gli Ordini firmatari hanno ritenuto doveroso elaborare, predisporre il quadro strategico per il TUC, sulla base della sintesi del lavoro svolto, in fase iniziale, di numerosi Ordini

territoriali e metropolitani e relative Consulte e/o Federazioni Regionali, che hanno raccolto l’invito posto loro nelle Conferenze Nazionali degli Ordini (CNO) di marzo, maggio e luglio 2023.

Un documento condiviso tra professionisti, Commissione dei Lavori Pubblici e Ministero Beni Culturali Professioni tecniche, sollecitate dal sistema ordinistico, hanno collaborato alla creazione di un documento condiviso per la revisione legislativa, utilizzando strumenti informatici per facilitare un dialogo equilibrato. Questo documento, destinato alla Commissione dei Lavori Pubblici e agli uffici competenti, sintetizza le richieste professionali comuni.



Parallelamente, viene sottolineata l’importanza di un confronto con il Ministero dei Beni Culturali per sensibilizzare i soggetti attivi sui territori ed indirizzare le azioni ad una maggiore attenzione sui temi ambientali e paesaggistici, della sostenibilità e riconoscibilità storica.

I principi generali strategici del nuovo Testo Unico Costruzioni I principi generali strategici del nuovo Testo Unico con legge delega possono essere riassunti nei seguenti punti: recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente : questo include la rigenerazione urbana, l’efficientamento energetico degli edifici e la sicurezza antisismica. Tali temi sono di interesse pubblico primario, essenziali per la transizione energetica, la crescita e il futuro del Paese, all’interno di un quadro di principi e obiettivi internazionali;

: questo include la rigenerazione urbana, l’efficientamento energetico degli edifici e la sicurezza antisismica. Tali temi sono di interesse pubblico primario, essenziali per la transizione energetica, la crescita e il futuro del Paese, all’interno di un quadro di principi e obiettivi internazionali; semplificazione dell’attività amministrativa: l’obiettivo è ridurre gli adempimenti gravanti sui cittadini e sulle imprese, migliorando l’efficienza delle amministrazioni e alleggerendo gli oneri che gravano sui Comuni.