TechCare Expo debutta a Rimini: accessibilità, PEBA e progettazione inclusiva al centro dei workshop

Debutta alla Fiera di Rimini TechCare Expo, manifestazione dedicata all’incontro tra innovazione, tecnologia e cura della persona. L’evento – organizzato dal Gruppo Maggioli in collaborazione con il Forum della non autosufficienza e dell’autonomia possibile – si svolge il 26 e 27 marzo 2026 e si propone come piattaforma di confronto tra istituzioni, imprese, professionisti e stakeholder sui modelli del vivere sano, dell’assistenza integrata e delle tecnologie abilitanti.



TechCare Expo nasce con l’obiettivo di supportare e accompagnare lo sviluppo dei sistemi di cura e assistenza attraverso soluzioni digitali, dispositivi medicali, strumenti per la riabilitazione, domotica e tecnologie per l’autonomia. A fronte di sfide demografiche come l’aumento dell’età media e la maggiore diffusione di fragilità e disabilità, la manifestazione funge da laboratorio per esplorare modelli organizzativi avanzati e processi di innovazione.



Focus su innovazione e tecnologie applicate alla persona La proposta espositiva di TechCare Expo comprende una vasta gamma di tecnologie e servizi rivolti ai settori medicale, socio-sanitario e di assistenza alla persona: dispositivi per la riabilitazione, tecnologie digitali per ospedali e strutture sociosanitarie, soluzioni per l’accessibilità e implementazione dell’autonomia.



In questo contesto, l’evento rappresenta una vetrina di interesse anche per tecnici e professionisti che si confrontano con l’integrazione tecnologica negli spazi costruiti e nei servizi socio-assistenziali, con possibili impatti su progettazione, gestione dell’accessibilità e allestimento di ambienti di vita e cura.

Convegni e workshop per progettisti TechCare Expo non è solo area espositiva ma anche contenitore di convegni, seminari, workshop e momenti di approfondimento. Il programma è articolato per favorire il dialogo tra imprese, professionisti, enti pubblici e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di delineare nuove traiettorie di innovazione e sostenibilità nel campo della salute e dei servizi alla persona.



Sebbene il focus principale sia sul sistema salute e assistenza, diverse iniziative formative e sessioni di networking possono risultare rilevanti per progettisti e tecnici coinvolti nella realizzazione di infrastrutture sanitarie, dispositivi abilitanti e spazi per l’autonomia, dove qualità architettonica, sicurezza, accessibilità e tecnologia si intrecciano.



Ad esempio, due appuntamenti in particolare risultano rilevanti soprattutto per architetti, ingegneri e progettisti in genere. Il workshop Progettare l’accoglienza. Design consapevole, esperienze e progetti per i luoghi dell’ospitalità, della cultura e del turismo inclusivo (Architetti: 3 CFP, Ingegneri: 3 CFP, Periti: 2 CFP, Geometri: 3 CFP) affronta il tema della progettazione inclusiva nelle strutture ricettive, con un focus su soluzioni tecnologiche, componenti edilizi e arredi capaci di migliorare l’accessibilità e l’esperienza dell’utente. Un ambito che interessa direttamente la progettazione alberghiera e turistica, soprattutto alla luce dell’evoluzione normativa e della crescente attenzione verso l’accessibilità universale.



Nel corso dell’evento sarà anche presentata la mostra Take a Holiday!, che raccoglie esempi di spazi dell’ospitalità turistica allestiti con arredi, prodotti e tecnologie pensati per essere accessibili, inclusivi e attenti ai bisogni delle persone.



Di taglio più istituzionale ma altrettanto operativo è il convegno L’esperienza dei Comuni nell’applicazione delle Linee Guida regionali per i PEBA, dedicato ai Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. L’incontro offre un confronto concreto tra amministrazioni locali sull’attuazione delle linee guida regionali, fornendo spunti utili per tecnici comunali, progettisti e consulenti impegnati nella redazione o aggiornamento dei PEBA e nella pianificazione dell’accessibilità urbana.

Un appuntamento per networking e aggiornamento professionale Con l’idea di creare una piazza di conoscenza e innovazione, TechCare Expo si rivolge a tutti gli operatori del mondo della cura – dalla sanità pubblica e privata ai servizi di assistenza domiciliare e residenziale – offrendo opportunità di aggiornamento tecnico e confronto sulle tecnologie emergenti, inclusa la digitalizzazione dei processi e le applicazioni orientate ai sistemi di supporto alla persona.



Per i progettisti, in particolare, l’appuntamento può fungere da momento di riflessione sull’integrazione tra progettazione degli spazi dedicati alla salute, tecnologie digitali e bisogni di accessibilità e autonomia.

Partecipazione e programma L’accesso alla Fiera è gratuito e aperto a tutti: sul sitotechcareexpo.it è possibile scaricare il proprio biglietto gratuito e consultare il programma completo.



Nelle due giornate di fiera è attivo un servizio navetta dalla Stazione Centrale di Rimini, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (mezzo dotato di Licenza NCC, sollevatore idraulico e autista professionista). È prenotabile al numero 348 8572641 o scrivendo a debora@cooplaromagnola.com.

