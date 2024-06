Esame di Stato Geometri 2024, date e preparazione

Il Ministero dell’Istruzione ha disposto il calendario 2024 degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle libere professioni di geometra e geometra laureato (oltre che di agrotecnico e agrotecnico laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato).



Anche per l’anno 2024 è stata confermata un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale. L’ordinanza è scaricabile a fine articolo.



Ricordiamo che con l’emergenza Covid-19 sono state ridefinite le modalità d’esame ed è stata introdotta l’unica prova orale, poi confermata anche per gli anni successivi al 2020, fino ad oggi. Il programma di esame classico consisteva in due prove scritte e una prova orale.



Ecco una breve guida con tutte le informazioni utili relative alla sessione esame di Stato Geometri 2024.



Il calendario della prova Questo il calendario dell’Esame di Stato Geometri 2024: 19 novembre 2024, ore 8.30 : insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei rispettivi Ordini nazionali;

: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei rispettivi Ordini nazionali; 20 novembre 2024, ore 8.30 : prosecuzione della riunione preliminare;

: prosecuzione della riunione preliminare; 21 novembre 2024, ore 8.30 : predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;

: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami; 26 novembre 2024, ore 8.30: inizio della prova orale. Saranno convocati non meno di 5 candidati al giorno per almeno 5 giorni a settimana, ove possibile. L’abilitazione all’esercizio delle libere professioni è conseguita solo dai candidati che raggiungano nella prova orale una valutazione di almeno 60/100.



La prova d’esame, della durata massima di 30 minuti, viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma verrà fornita da ciascun Consiglio/Collegio Nazionale degli ordini professionali interessati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, nonché l’assistenza e il supporto tecnico necessario. Ogni Consiglio/Collegio Nazionale metterà a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l’osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Non è consentito l’utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dai rispettivi Consigli/Collegi Nazionali.

Come preparare l’esame Geometri 2024? La prova orale verte sugli argomenti indicati all’allegato B all’ordinanza 2024 (scaricabile a fine articolo) e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l’acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità richieste per lo specifico profilo professionale.



Per la preparazione consigliamo il Corso online di preparazione all’Esame di Stato per Geometra 2024 che presto sarà disponibile, a cura di Emilio Niglis De Lutiis – docente con esperienza ultradecennale nel ruolo di commissario negli esami di abilitazione alla professione per geometri – che analizza i contenuti e le strategie da adottare per le prove d’esame e fornisce tutti gli strumenti per una preparazione completa, affrontando anche esempi di domande e prove proposte negli anni precedenti.



La quota di iscrizione comprende l’accesso a tutti i moduli previsti, il materiale didattico e la possibilità di rivedere la registrazione per 180 giorni.



In attesa del corso di preparazione all’esame, suggeriamo di valutare l’acquisto dei volumi di seguito descritti quale supporto alla preparazione.

Abilitazione Geometri 2024: i manuali

Scopri tutte le novità della nuova edizione dei Temi svolti per Geometri. Il volume (diciottesima edizione) propone e svolge in modo approfondito temi di:

Edilizia (con utili consigli per la risoluzione di tali tipi di tracce);

(con utili consigli per la risoluzione di tali tipi di tracce); Costruzioni ;

; Topografia ;

; Estimo ;

; Pratica professionale (consulenze tecniche in compravendite immobiliari, pratiche catastali…).

FORMATO CARTACEO Temi svolti per Geometri Il volume, giunto alla diciottesima edizione, propone e svolge in modo approfondito temi di:› Edilizia (con utili consigli per la risoluzione di tali tipi di tracce);› Costruzioni;› Topografia;› Estimo› Topografia ed estimo;› Pratica professionale (consulenze tecniche in compravendite immobiliari, pratiche catastali…).Per ciascuna delle tracce vengono fornite indicazioni tecniche e progettuali utili per un affronto autonomo del tema, oltre che accurate proposte di svolgimento, complete di tutti gli elaborati richiesti.Sono inoltre svolti e commentati i temi effettivamente assegnati alle prove scritto-grafiche dal 1986 al 2019.In Appendice, infine, è riportata la Legislazione relativa all'esame di Stato.Questa nuova edizione non si limita ad offrire l'aggiornamento alle ultime sessioni d'esame (autunno 2019), ma propone altresì una rivisitazione di alcuni dei temi dei precedenti anni, adeguandoli al mutato contesto tecnico-amministrativo in cui opera il Geometra.

E approfondisci con la Guida alla professione di Geometra per la preparazione all’esame di Stato, la partecipazione ai corsi di formazione alternativi al tirocinio, la pratica professionale:

FORMATO CARTACEO Guida alla professione di Geometra Il manuale, utile supporto per la preparazione ottimale agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione e per i corsi di formazione alternativi al tirocinio, è giunto alla terza edizione aggiornata che si presenta rinnovata e ampliata nei contenuti. Si tratta di un utile strumento di consultazione per la pratica professionale, trattando le varie competenze del Geometra (Tecnico in Costruzioni, Ambiente e Territorio) sia dal punto di vista teorico che operativo. Tutti gli argomenti trattati sono resi semplici con esempi di applicazione a casi concreti affrontati nell'attività professionale dell'autore. La prima parte del manuale è inerente alla preparazione dell'Esame di Stato, analizzando i contenuti e le strategie da adottare per le prove d'esame, i cui concetti si possono trasportare alla pratica professionale nei colloqui di lavoro, con i clienti, e con le persone con cui ci si rapporta quotidianamente. La seconda parte del manuale approfondisce le diverse materie tecnico-scientifiche, trattandole nel contesto professionale di applicazione. Vengono richiamati i concetti base, per poter meglio affrontare lo studio e l'approfondimento delle diverse discipline tecniche. Le varie discipline trattate sono: Topografia, Estimo, Successioni, Condominio, Catasto, Urbanistica ed Edilizia, Nozioni di Prestazione Energetica, Cenni di Sicurezza Cantieri, Nozioni di Prevenzione incendi. Completa il manuale una utilissima appendice con il vademecum per la verifica di conformità edilizia, urbanistica e catastale, indispensabile per la due diligence immobiliare. Associata al volume si trova una ricca selezione di materiali online, tra cui i temi delle prove d'esame (dal 1987 ai giorni nostri), le norme di riferimento per la professione, esempi di pratiche svolte, fac-simile di modulistica e di relazioni editabili.

Esame di Stato per Geometri, chi viene ammesso? Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati Geometri in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda:

A – abbiano completato un tirocinio professionale della durata di 18 mesi come previsto dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo le specifiche modalità ivi indicate o, se applicabili, secondo il decreto ministeriale del 12 ottobre 2015;

B – abbiano completato un periodo di tirocinio, anche parzialmente durante il corso di studi, conformemente alle convenzioni tra istituti accademici o professionali e altri enti formativi, come stabilito dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

C – abbiano concluso, entro il 15 agosto 2012, un periodo di pratica biennale presso professionisti iscritti ai rispettivi albi da almeno cinque anni;

D – abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, di un periodo quinquennale di attività tecnica subordinata;

E – siano in possesso di una certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, coerente con le attività libero professionali dell’Albo, come definito nei decreti e regolamenti specifici;

F – siano in possesso di un diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori, con inclusione di un tirocinio di sei mesi pertinente alle attività professionali libero-professionali previste dall’Albo.



Con il 2014 sono terminati i percorsi formativi del diploma di “Geometra” per fare posto alla nuova figura di Tecnico in Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT). Alla sessione dell’Esame di Stato Geometri 2015 sono ammessi, indipendentemente dal titolo di scuola secondaria posseduto, i candidati in possesso di: diplomi universitari triennali , di cui alla tabella C, allegata all’ordinanza ministeriale (art. 8, comma 3, DPR n. 328/2001 e relativa tabella A);

, di cui alla tabella C, allegata all’ordinanza ministeriale (art. 8, comma 3, DPR n. 328/2001 e relativa tabella A); laurea , di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi;

, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi; lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 (tabella E allegata all’ordinanza 2023). I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi.