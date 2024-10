Skysense di Isoplam: l’eleganza dell’effetto nuvolato leggero per superfici ad alto impatto estetico

Le nuove tendenze di design per l’anno in arrivo sono inequivocabili: prevale la ricerca di ambienti ariosi, meditativi e multifunzionali, capaci di trasmettere una sensazione di tranquillità e benessere attraverso effetti delicati, colori rasserenanti e un arredamento minimalista dal gusto elegante e fluido, caratterizzato da un’ecletticità stilistica e da un’attenzione alla sostenibilità dei materiali utilizzati.



Chiara, espressiva e realizzata con un’elevata qualità priva di eccessi: la nuova superficie decorativa Skysense di Isoplam rappresenta un equilibrio perfetto tra la raffinatezza dell’effetto leggermente nuvolato e la versatilità di un rivestimento a basso spessore. Con soli 2 millimetri di spessore, questo rivestimento cementizio trasforma gli interni di abitazioni, uffici, negozi e showroom in spazi scenografici dal forte impatto visivo, grazie alle delicate sfumature che ammorbidiscono la monocromaticità del cemento, donando un aspetto contemporaneo e creando un’atmosfera luminosa e accogliente.

Ideale per rinnovare il pavimento esistente

Lo spessore ridotto di 2 millimetri consente a Skysense di coprire i pavimenti esistenti senza la necessità di rimuoverli o demolirli, garantendo un notevole risparmio in termini di tempo e costi. Questo rivestimento, infatti, può essere applicato in modo rapido e semplice su ceramica, piastrelle, marmo, cemento, massetti in sabbia-cemento o su autolivellante, trasformando superfici datate o consumate con un aspetto materico raffinato, altamente attraente e rinnovato.



Le ottime doti di aderenza e di resistenza agli urti, agli agenti chimici e atmosferici, all’abrasione, alla fessurazione e al gelo rendono Skysense la scelta ideale per rivestire qualsiasi ambiente, inclusi quelli con riscaldamento a pavimento. Inoltre, l’assenza di fughe semplifica la pulizia della superficie decorativa, mentre la sua composizione a base d’acqua garantisce l’assenza di sostanze nocive per la salute e per l’ambiente, conformandosi alle normative più recenti in materia di sicurezza e benessere.