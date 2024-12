Il Salva-Casa in Liguria. L’illustrazione delle modalità operative

Anche la Regione Liguria, dopo l’Emilia-Romagna*, la Sicilia*, l’Umbria, il Piemonte* e Roma Capitale, si è pronunciata sulle modalità applicative del Decreto Salva-Casa (D.L. 69/2024 conv., con mod., in L. 105/2024).



Senza entrare nel dibattito sui rapporti tra Stato-Regioni ed Enti Locali, per i quali si rinvia all’ottimo contributo pubblicato in questo sito, va segnalata l’iniziativa del Direttore Generale del Territorio Regione Liguria che ha illustrato in una serie di diapositive le modalità applicative del Salva Casa nella propria Regione.



Secondo quanto si legge nel frontespizio si tratta del documento, diffuso qualche giorno fa, presentato al seminario organizzato dal Comune di Sanremo: “Procedure in materia edilizia a seguito della legge di conversione del decreto Salva casa” il 16 ottobre 2024″.



Salva-Casa: il documento della Regione Liguria Il documento, scaricabile al temine di questo contributo, da un lato, ha un crisma di ufficialità per essere stato pubblicato nel sito istituzionale e, dall’altro, non è agevolmente collocabile nel sistema delle fonti ad oggi conosciute (non essendosi in presenza neanche di circolari).



Non essendo questa la sede per soffermarsi su quest’ultimo profilo, va segnalato che il documento regionale si sofferma su tutti gli aspetti del Salva Casa, affrontando i seguenti argomenti. Deroghe alle distanze negli interventi di recupero dei sottotetti Attività edilizia libera; 2.1 Realizzazione di VEPA nei porticati; 2.2 Realizzazione di tende per la protezione dal sole e degli agenti atmosferici Stato legittimo Mutamento della destinazione d’uso Agibilità Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali Determinazione delle variazioni essenziali Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire Tolleranze costruttive; 9.1 Tolleranze esecutive dal 2% al 6%; 9.2 Tolleranze di cantiere; 9.3 Difformità tollerate in sede di agibilità; 9.4 Rilevanza sismica delle tolleranze; 9.5 Rilevanza paesaggistica delle tolleranze; 9.6 Salvaguardia dei diritti dei terzi Sanatoria parziale ante 1977 Accertamento di conformità; 11.1 Art. 36: “Doppia conformità” per assenza o totale difformità dal PdC (o dalla SCIA alternativa al PdC); 11.2 Art. 36-bis: sanatoria delle parziali difformità dal PdC (o dalla SCIA alternativa al PdC), degli interventi realizzati in assenza o difformità dalla SCIA e delle variazioni essenziali (al PdC e alla SCIA) Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA Destinazione dei proventi delle nuove sanatorie Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria COVID-19 Regolarizzazione dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni Regolarizzazione degli abusi paesaggistici ante 12 maggio 2006

La realizzazione delle VEPA nei porticati Ad ognuno di questi argomenti, dopo una sintesi delle disposizioni introdotte dal Salva Casa, è dedicata una specifica risposta.



A mo’ di esempio, infatti, a proposito della realizzazione di VEPA nei porticati (punto 2.1) si legge che “tale disciplina trova diretta applicazione in quanto la normativa regionale nulla dispone al riguardo”; le stesse conclusioni si ritrovano, con varietà di accenti e motivazioni, anche per lo stato legittimo (punto 3) o per l’accertamento di conformità asimmetrico (punto 11.2), mentre per il mutamento di destinazione d’uso (punto 4) la risposta è più articolata e difficilmente sintetizzabile.



In conclusione, si invitano gli addetti ai lavori a consultare il pdf allegato al presente contributo da cui potranno trovare le indicazioni necessarie per le loro iniziative di regolarizzazione edilizia.

