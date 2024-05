Il Salone Internazionale del Bagno 2024 svela le ultime tendenze

Il Salone Internazionale del Bagno 2024, che si è tenuto dal 16 al 21 aprile a Rho Fiera Milano nella cornice del Salone del Mobile, è stata una vetrina sulle ultime innovazioni nel settore del design per il bagno. Dal 2006 la fiera è il punto di riferimento globale per gli addetti ai lavori verso le nuove tendenze emergenti e le soluzioni avanzate dedicate all’arredo bagno.



Quest’anno, quasi 200 espositori hanno esposto le loro ultime creazioni, spaziando dai mobili e accessori di design, alle soluzioni per la doccia, passando per sanitari, radiatori e sistemi di rubinetteria, fino alle innovative vasche da bagno.



L’edizione 2024 si è caratterizzata per il forte accento sulle tecnologie sostenibili e sul design orientato al rispetto ambientale. Tra gli espositori presenti, Cerasa, Cielo, Idea Group, Inda, Globo e Gruppo Geromin si sono distinti al Salone Internazionale del Bagno 2024, presentando innovazioni in design e sostenibilità nell’arredo bagno di alta qualità.



Vediamo nel dettaglio quali sono state le novità proposte da ciascuno di loro.



Cerasa: un viaggio nell’essenza dell’acqua Per Cerasa, l’acqua è al centro di ogni creazione: celebrata come fonte essenziale di vita e purificazione. Dalle vasche ai lavabi, dai mobili alle docce, ogni prodotto è pensato per valorizzare il ruolo fondamentale di questa risorsa vitale nella quotidianità.



Il marchio punta sui materiali che vanno dal legno massello ai metalli, passando per le resine che al tatto ricordano la pelle di un imbottito come il lavabo freestanding Eos rivestito in Resina Paint finitura Canyon della nuova collezione DES Evolution.



Per rivedere tutte le novità presentate al Salone Internazionale del Bagno 2024 è possibile esplorare il tour virtuale.

Foto 1_Lavabo Eos ©Cerasa

Cielo presenta Delfo, Filo, Kanto, Otis e Itaca Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano, padri dell’ormai celebre e iconica collezione di I Catini di Ceramica Cielo, firmano anche le collezioni Delfo, Filo, Kanto e Otis. Come in tutti i progetti nati dal duo di designer, la funzionalità resta un elemento imprescindibile.



La nuova collezione Itaca di Ceramica Cielo è di Luca Cimarra, una gamma di elementi ceramici monolitici. Il lavabo freestanding dalla forma cilindrica può essere abbinato a mobili contenitori in legno personalizzabili dal design essenziale e funzionale ma con un ingombro ridotto. La collezione si completa di una bacinella ovale, utilizzabile sia nella versione da appoggio che in quella freestanding.

Foto 2_Collezione Itaca ©Cielo

Gli specchi di Inda Il focus Inda è sugli specchi che si adattano all’utilizzo richiesto rispondendo ad ogni esigenza. Si tratta di soluzioni di alta qualità con alte prestazioni di illuminazione e modalità di regolazione.



Gli specchi Inda con il marchio MEALUX® offrono contemporaneamente tutte le seguenti caratteristiche: doppia luce indipendente (frontale + ambientale);

LED ad alta efficienza energetica;

LED sostituibili;

resa cromatica CRI >90;

vita utile LED >36.000h;

on/off time >10.000;

dimmer colore 2700K-6000K;

dimmer intensità luce. Allo stand presente l’intera gamma specchi, tra cui le serie Spalato e Pirano. Gli specchi Inda sono disponibili in circa cento finiture tra verniciature, satinature e laccature.

È inoltre possibile scegliere tra numerose differenti forme e dimensioni.

Globo sposa il minimalismo Globo presenta una nuova serie di arredi per il bagno che comprende le basi portalavabo sospese Marì e Anita, quest’ultima con una profondità di soli 45 cm, oltre alle basi Javier e Tierra. Lo stile è minimale, le texture multi materiche e il carattere funzionale.



La gamma si arricchisce con il top e la mensola Hoja Plus, personalizzabili in diverse finiture e materiali come Tekno® e Laminam®. Completano la sala da bagno i pensili a giorno Kubiko, versatili e combinabili con diverse composizioni, per rispondere a ogni esigenza di spazio e stile.



Le collezioni innovative delle ceramiche, presentate al Salone, sono: Materia by Federica Biasi, Daily e Riflessi di Luce. Quest’ultima segna un’importante passo avanti nell’offerta di Ceramica Globo, sette colori lucidi per una selezione di lavabi smaltati in tonalità audaci e sofisticate.

Gruppo Geromin per una spa in casa Il marchio ci fa sognare e rende possibile il desiderio di avere una spa in casa.



Per Gruppo Geromin tutto è possibile con i marchi Hafro – wellness and shower, Geromin – bathroom and laundry, Saunavita – sauna and hammam, il bagno è funzionale ma al contempo rifugio per i momenti di relax. Attraverso il tour virtuale è possibile rivedere le novità presentate al Salone Internazionale del Bagno 2024.



Con il Gruppo Geromin abbiamo realizzato un’utile guida per la scelta della colonna doccia ideale, leggi l’articolo.