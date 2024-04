Il futuro dell’arredo bagno è al Salone del Mobile: Cerasa presenta DES Evolution

Cerasa, azienda leader nel settore dell’arredo bagno, svela la sua ultima creazione: la collezione DES Evolution.



Presentata in grande stile al Salone del Mobile di Milano, la nuova collezione rappresenta l’apice di oltre quarant’anni di eccellenza, creatività e innovazione nel design.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis



I quattro mood di DES Evolution La collezione DES Evolution si distingue come un sistema d’arredo trasversale, progettato per adattarsi a una varietà di ambienti. Questa collezione non si limita ai tradizionali mobili da bagno ma espande il suo orizzonte includendo colonne, lampade, tavolini, specchi, e mensole, creando un’interconnettività tra le diverse aree dello spazio abitativo. La personalizzazione stilistica emerge come elemento chiave, offrendo combinazioni ideali per riflettere distinti archetipi di personalità attraverso quattro mood: NATURAL, DEEP GREEN, CARAMEL, e SANDSTONE, ciascuno evocativo di un ambiente unico e particolare.



Il mood NATURAL si caratterizza per tonalità chiare ed eteree, rivolte a chi ricerca una dimensione spirituale e un riparo dalla frenesia quotidiana.



In contrasto, il mood DEEP GREEN abbraccia finiture scure e sofisticate, rivolgendosi a un’anima più raffinata ed elegante, attenta ai dettagli.



Analogamente, i mood CARAMEL e SANDSTONE, con le loro sfumature di noce canaletto ed eucalipto, evocano un’atmosfera calda e accogliente, completando un quadro visionario di semplicità e raffinatezza.

DES Evolution – DEEP GREEN: Composizione laccata Ral 6012 opaco costituita da una base con anta spessore curva sinistra L. 35 cm H. 48 cm, una base con cassetto L. 50 cm ed una base lavabo L. 105 cm con frontale cassetto a telaio con rivestimento interno in resina Deckblend Stone Verde Alpi 3D, come il piano ed il rivestimento del lavabo Zefiro. Completa la composizione lo specchio rotondo illuminato a LED

La tecnica Dfresco di Cerasa La ricerca di Cerasa ha portato allo sviluppo della tecnica Dfresco, ispirata ai laboratori rinascimentali italiani. Questa innovazione decorativa, che ricorda l’arte dell’affresco, crea un effetto visivo e materico sorprendente, abbracciando l’eleganza e la sostenibilità.



Oltre ai quattro mood principali, DES Evolution introduce una varietà di materiali aggiuntivi come vetro lavorato, gres e carte da parati che si armonizzano con legni pregiati e laccati, offrendo infinite possibilità di personalizzazione.



Completano l’atmosfera elegante e raffinata della collezione DES Evolution l’utilizzo di componenti metallici in finitura Champagne e Nichel, che conferiscono un tocco originale e sofisticato.

Esperienza immersiva al Salone del Mobile, un viaggio sensoriale La presenza di Cerasa al Salone del Mobile di Milano è un invito a vivere un’esperienza unica, che trasforma la percezione tradizionale dell’arredo bagno in un viaggio emozionale e sensoriale. L’esposizione offre ai visitatori un’immersione totale nella filosofia di design dell’azienda, con un focus particolare sulla collezione DES Evolution e le sue capacità di trasformare il bagno in un rifugio di benessere personalizzato.



Oltre alla presentazione delle ultime novità, Cerasa propone un viaggio sensoriale presso il proprio stand, invitando i visitatori a sperimentare l’arredo bagno da prospettive differenti. Un momento culminante dell’esperienza è rappresentato dall’uso della tecnologia per cambiare il modo in cui gli utenti percepiscono lo spazio bagno, stimolando emozioni uniche e fornendo una nuova dimensione di interazione con l’ambiente.



Il percorso di ogni visitatore è guidato lungo l’esposizione e attraverso un monitor touch di grandi dimensioni si potrà effettuare un breve test conclusivo per individuare la tipologia di utenza più affine e la soluzione DES Evolution che meglio si adatta a ciascun profilo.

Il Fuori Salone di Cerasa Cerasa partecipa al Fuori Salone con eventi speciali presso il flagship store di Milano, in Via Brentano, il 16 e 17 aprile dalle 17.30. Il 16, l’evento “Quadriarmonia” unisce design, musica e gastronomia, mentre il 17, i visitatori possono esplorare la nuova linea DES Evolution attraverso un’esperienza di armocromia. Il flagship store sarà aperto tutti i giorni del Salone offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare l’intera gamma delle collezioni in un ambiente accogliente.

Salone del Mobile Pavilion → 10 Stand → B14, B16. Fuorisalone → Flagship Store via Giuseppe Brentano_Upwelling è un fenomeno oceanico e indica un movimento circolatorio di masse d’acqua che porta in superficie sostanze nutritive. Questo termine è una metafora che rappresenta la creatività di Cerasa e invita a vivere un’esperienza immersiva presso il proprio stand

Per maggiori informazioni

cerasa.it