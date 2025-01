Cambiamenti climatici e rischio alluvioni: l’importanza della prevenzione e della protezione dal riflusso

L’intensificazione degli eventi meteorologici estremi in Italia, alimentata dal cambiamento climatico, pone l’urgenza di adottare misure strutturali e tecnologiche per prevenire danni da allagamenti e riflusso. Secondo i dati dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le precipitazioni intense sono aumentate del 15% negli ultimi vent’anni, con episodi di piogge torrenziali che hanno causato gravi danni a infrastrutture, edifici e abitazioni private.



Se gli esperti in gestione del rischio idrogeologico da anni invitano le amministrazioni a non sottovalutare le conseguenze dirette del cambiamento climatico sulla sicurezza dei cittadini e ad adottare adeguate misure preventive, i recenti disastrosi episodi in Emilia Romagna e le sempre più diffuse “bombe d’acqua” hanno convinto gli enti locali a finanziare dispositivi come barriere frangi-acque, paratie antiallagamento, valvole antiriflusso, pozzetti di raccolta e pompe e generatori elettrici. Secondo recenti analisi, circa il 70% delle abitazioni italiane non è dotato di sistemi di protezione adeguati contro il riflusso delle acque reflue, con il rischio che questi eventi diventino sempre più frequenti e gravi.



La necessità di soluzioni strutturali e formazione specializzata In questo contesto, l’adozione di sistemi di drenaggio sicuro e valvole antiriflusso rappresenta una delle soluzioni più efficaci per proteggere le abitazioni e le attività commerciali. Claudio Ponte, Country Manager di Kessel Italia– azienda di riferimento nel settore del drenaggio – sottolinea l’importanza di agire ora: “Le precipitazioni intense non sono più un fenomeno eccezionale. Proteggere le abitazioni con sistemi adeguati non è solo un investimento, ma una necessità per ridurre i danni economici e ambientali“.



Kessel Italia offre un ampio ventaglio di soluzioni per la protezione dal riflusso, che includono valvole antiriflusso e sistemi di sollevamento delle acque reflue, progettati per resistere alle pressioni estreme generate da eventi meteorologici intensi. Tra le soluzioni più indicate per le potenziali crisi metereologiche nel nostro paese: Pumpfix F, uno speciale impianto di pompaggio antiriflusso e Staufix FFKA, una valvola antiriflusso motorizzata.

Kessel Pumpfix

Kessel Staufix

Kessel Italia, inoltre, promuove corsi di formazione rivolti agli artigiani e alle imprese del settore HVAC, con l’obiettivo di colmare il gap di competenze e garantire l’installazione e la manutenzione corrette di questi sistemi.

Una sfida per istituzioni e privati L’impegno per prevenire i danni da allagamenti richiede un’azione congiunta tra istituzioni pubbliche e settore privato. È necessaria una maggiore sensibilizzazione dei cittadini e l’introduzione di incentivi per l’adozione di misure di protezione, simili a quelli già implementati in altri Paesi europei.



Nel frattempo, i proprietari di abitazioni possono agire immediatamente, effettuando una valutazione delle vulnerabilità delle proprie strutture e affidandosi a professionisti qualificati per l’installazione di soluzioni antiriflusso. “Un piccolo intervento oggi può fare la differenza tra una cantina asciutta e danni per migliaia di euro domani“, conclude Ponte.



Per ulteriori informazioni

kessel-italia.it



Fondata nel 1963 a Lenting, nel cuore della Baviera, Kessel è un’azienda specializzata nella progettazione e costruzione di soluzioni di drenaggio delle acque reflue e prevenzione dei danni da riflusso. In Italia la sede Kessel garantisce un supporto personalizzato alle principali aziende di impiantistica e agli studi di architettura e ingegneria. Tra le principali applicazioni i sistemi di separazione dei grassi dalle acque in ambito Ristorazione/Horeca e officine o aziende in cui vengano trattati idrocarburi. Drenaggio, trattamento acque reflue, impianto degrassatore, stazioni di sollevamento, pompe sommerse, scarico antiallagamento.

