Ripristino degli edifici tipologici: un corso pratico su diagnosi, progettazione e interventi (con CFP)

Il degrado degli edifici – dall’umidità alle infiltrazioni, fino ai dissesti strutturali e al deterioramento delle facciate – rappresenta una delle principali criticità nella gestione del patrimonio edilizio esistente. Intervenire in modo efficace richiede oggi un approccio integrato che tenga insieme diagnosi, progettazione, scelta dei materiali, sicurezza e normativa.

Il corso online Ripristino degli edifici tipologici: soluzioni tecniche per interventi efficaci in programma il 9 e il 16 aprile 2026 (14:30 – 17:30, con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni), nasce proprio con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per affrontare le problematiche più ricorrenti negli edifici residenziali e pubblici. Vediamo i contenuti del corso.

Obiettivi e destinatari del corso Il percorso formativo offre una guida operativa basata sull’esperienza di cantiere, con l’obiettivo di aiutare i professionisti – in particolare geometri, architetti, tecnici di studi di progettazione e direzione lavori, imprese, tecnici della Pubblica Amministrazione, amministratori di condominio e consulenti tecnici,

professionisti della sicurezza (CSP, CSE, RSPP), operatori della manutenzione e facility manager – a: individuare le cause dei degradi più frequenti (umidità, infiltrazioni, degrado dei materiali, problematiche strutturali);

(umidità, infiltrazioni, degrado dei materiali, problematiche strutturali); scegliere le tecniche di ripristino più efficaci in funzione della tipologia edilizia;

in funzione della tipologia edilizia; valutare correttamente materiali, costi e modalità applicative ;

; integrare gli interventi con le normative vigenti, i bonus edilizi e i CAM ;

; progettare soluzioni durabili, sicure e verificabili nel tempo. Il corso – tenuto da Andrea Bagni, ingegnere civile strutturista specializzato in sistemi di rinforzo compositi e assistenza tecnica ai progettisti – è strutturato per fornire competenze immediatamente applicabili, dalla fase diagnostica fino alla definizione dell’intervento.

Contenuti e struttura Il corso si sviluppa in due giornate formative (online in diretta, ma con possibilità di rivedere la registrazione in un secondo momento), dedicate alle principali tipologie edilizie: Condomini e edifici in calcestruzzo armato : vengono analizzate le tecniche realizzative più diffuse, le problematiche legate alla durabilità dei materiali, le criticità delle facciate e dell’umidità (risalita e infiltrazioni), fino agli aspetti sismici e alle soluzioni tecniche più appropriate. Particolare attenzione è dedicata alla scelta dei materiali e al quadro normativo.

: vengono analizzate le tecniche realizzative più diffuse, le problematiche legate alla durabilità dei materiali, le criticità delle facciate e dell’umidità (risalita e infiltrazioni), fino agli aspetti sismici e alle soluzioni tecniche più appropriate. Particolare attenzione è dedicata alla scelta dei materiali e al quadro normativo. Case unifamiliari ed edifici in muratura e legno : il corso approfondisce le specificità degli edifici monofamiliari, con focus su traspirabilità delle murature, degrado dei materiali, problematiche sismiche e tecniche di intervento su strutture in muratura e legno.

: il corso approfondisce le specificità degli edifici monofamiliari, con focus su traspirabilità delle murature, degrado dei materiali, problematiche sismiche e tecniche di intervento su strutture in muratura e legno. Edifici pubblici e sicurezza: un modulo specifico è dedicato agli edifici pubblici (scuole, ospedali), con attenzione alla sicurezza dei solai, alla prevenzione dell’antiribaltamento delle tamponature e alla gestione di criticità frequenti come amianto e legionella. Vengono inoltre analizzati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e le modalità di redazione della relazione CAM.

Accreditamenti Il corso è accreditato per la formazione continua degli Architetti (6 CFP) e dei Geometri e Geometri Laureati (6 CFP).