Ripristino degli edifici tipologici: un corso pratico su diagnosi, progettazione e interventi (con CFP)

Il degrado degli edifici – dall’umidità alle infiltrazioni, fino ai dissesti strutturali e al deterioramento delle facciate – rappresenta una delle principali criticità nella gestione del patrimonio edilizio esistente. Intervenire in modo efficace richiede oggi un approccio integrato che tenga insieme diagnosi, progettazione, scelta dei materiali, sicurezza e normativa.
Il corso online Ripristino degli edifici tipologici: soluzioni tecniche per interventi efficaci in programma il 9 e il 16 aprile 2026 (14:30 – 17:30, con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni), nasce proprio con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per affrontare le problematiche più ricorrenti negli edifici residenziali e pubblici. Vediamo i contenuti del corso.
Obiettivi e destinatari del corso
Il percorso formativo offre una guida operativa basata sull’esperienza di cantiere, con l’obiettivo di aiutare i professionisti – in particolare geometri, architetti, tecnici di studi di progettazione e direzione lavori, imprese, tecnici della Pubblica Amministrazione, amministratori di condominio e consulenti tecnici,
professionisti della sicurezza (CSP, CSE, RSPP), operatori della manutenzione e facility manager – a:
- individuare le cause dei degradi più frequenti (umidità, infiltrazioni, degrado dei materiali, problematiche strutturali);
- scegliere le tecniche di ripristino più efficaci in funzione della tipologia edilizia;
- valutare correttamente materiali, costi e modalità applicative;
- integrare gli interventi con le normative vigenti, i bonus edilizi e i CAM;
- progettare soluzioni durabili, sicure e verificabili nel tempo.
Il corso – tenuto da Andrea Bagni, ingegnere civile strutturista specializzato in sistemi di rinforzo compositi e assistenza tecnica ai progettisti – è strutturato per fornire competenze immediatamente applicabili, dalla fase diagnostica fino alla definizione dell’intervento.
Contenuti e struttura
Il corso si sviluppa in due giornate formative (online in diretta, ma con possibilità di rivedere la registrazione in un secondo momento), dedicate alle principali tipologie edilizie:
- Condomini e edifici in calcestruzzo armato: vengono analizzate le tecniche realizzative più diffuse, le problematiche legate alla durabilità dei materiali, le criticità delle facciate e dell’umidità (risalita e infiltrazioni), fino agli aspetti sismici e alle soluzioni tecniche più appropriate. Particolare attenzione è dedicata alla scelta dei materiali e al quadro normativo.
- Case unifamiliari ed edifici in muratura e legno: il corso approfondisce le specificità degli edifici monofamiliari, con focus su traspirabilità delle murature, degrado dei materiali, problematiche sismiche e tecniche di intervento su strutture in muratura e legno.
- Edifici pubblici e sicurezza: un modulo specifico è dedicato agli edifici pubblici (scuole, ospedali), con attenzione alla sicurezza dei solai, alla prevenzione dell’antiribaltamento delle tamponature e alla gestione di criticità frequenti come amianto e legionella. Vengono inoltre analizzati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e le modalità di redazione della relazione CAM.
Accreditamenti
Il corso è accreditato per la formazione continua degli Architetti (6 CFP) e dei Geometri e Geometri Laureati (6 CFP).
Scopri il programma completo e iscriviti:
Ripristino degli edifici tipologici: soluzioni tecniche per interventi efficaci
Strumenti operativi per diagnosi, progettazione e interventi su condomìni, abitazioni e immobili pubblici09 Apr 2026 – 16 Apr 2026 2 appuntamenti, ore 14.30 – 17.30
201.30 €
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1,085.80 €
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