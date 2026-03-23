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Ripristino degli edifici tipologici: un corso pratico su diagnosi, progettazione e interventi (con CFP)

Soluzioni operative per condomìni, abitazioni e immobili pubblici tra materiali, durabilità, rischio sismico e normative.

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Il degrado degli edifici – dall’umidità alle infiltrazioni, fino ai dissesti strutturali e al deterioramento delle facciate – rappresenta una delle principali criticità nella gestione del patrimonio edilizio esistente. Intervenire in modo efficace richiede oggi un approccio integrato che tenga insieme diagnosi, progettazione, scelta dei materiali, sicurezza e normativa.

Il corso online Ripristino degli edifici tipologici: soluzioni tecniche per interventi efficaci in programma il 9 e il 16 aprile 2026 (14:30 – 17:30, con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni), nasce proprio con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per affrontare le problematiche più ricorrenti negli edifici residenziali e pubblici. Vediamo i contenuti del corso.

Indice

Obiettivi e destinatari del corso

Il percorso formativo offre una guida operativa basata sull’esperienza di cantiere, con l’obiettivo di aiutare i professionisti – in particolare geometri, architetti, tecnici di studi di progettazione e direzione lavori, imprese, tecnici della Pubblica Amministrazione, amministratori di condominio e consulenti tecnici,
professionisti della sicurezza (CSP, CSE, RSPP), operatori della manutenzione e facility manager – a:

  • individuare le cause dei degradi più frequenti (umidità, infiltrazioni, degrado dei materiali, problematiche strutturali);
  • scegliere le tecniche di ripristino più efficaci in funzione della tipologia edilizia;
  • valutare correttamente materiali, costi e modalità applicative;
  • integrare gli interventi con le normative vigenti, i bonus edilizi e i CAM;
  • progettare soluzioni durabili, sicure e verificabili nel tempo.

Il corso – tenuto da Andrea Bagni, ingegnere civile strutturista specializzato in sistemi di rinforzo compositi e assistenza tecnica ai progettisti – è strutturato per fornire competenze immediatamente applicabili, dalla fase diagnostica fino alla definizione dell’intervento.

Contenuti e struttura

Il corso si sviluppa in due giornate formative (online in diretta, ma con possibilità di rivedere la registrazione in un secondo momento), dedicate alle principali tipologie edilizie:

  • Condomini e edifici in calcestruzzo armato: vengono analizzate le tecniche realizzative più diffuse, le problematiche legate alla durabilità dei materiali, le criticità delle facciate e dell’umidità (risalita e infiltrazioni), fino agli aspetti sismici e alle soluzioni tecniche più appropriate. Particolare attenzione è dedicata alla scelta dei materiali e al quadro normativo.
  • Case unifamiliari ed edifici in muratura e legno: il corso approfondisce le specificità degli edifici monofamiliari, con focus su traspirabilità delle murature, degrado dei materiali, problematiche sismiche e tecniche di intervento su strutture in muratura e legno.
  • Edifici pubblici e sicurezza: un modulo specifico è dedicato agli edifici pubblici (scuole, ospedali), con attenzione alla sicurezza dei solai, alla prevenzione dell’antiribaltamento delle tamponature e alla gestione di criticità frequenti come amianto e legionella. Vengono inoltre analizzati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e le modalità di redazione della relazione CAM.

Accreditamenti

Il corso è accreditato per la formazione continua degli Architetti (6 CFP) e dei Geometri e Geometri Laureati (6 CFP).

Scopri il programma completo e iscriviti:

CORSO DI FORMAZIONE

Ripristino degli edifici tipologici: soluzioni tecniche per interventi efficaci

Strumenti operativi per diagnosi, progettazione e interventi su condomìni, abitazioni e immobili pubblici

09 Apr 2026 – 16 Apr 2026  2  appuntamenti, ore 14.30 – 17.30

201.30 €

Scopri di più

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30 Apr 2026 – 09 Ott 2026  20 appuntamenti, ore 14.30 – 17.30

1,085.80 €

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