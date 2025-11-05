Rinnovato il CCNL Laterizi: 205 euro mensili in più e rafforzamento del welfare

Il 31 ottobre scorso, a Roma, Confindustria Ceramica – Raggruppamento Laterizi ed Assobeton e le Organizzazioni sindacali di settore FENEAL, FILCA e FILLEA, hanno concluso la trattativa per il rinnovo del CCNL per i laterizi e manufatti in cemento, scaduto il 30 settembre 2025.



Il confronto era iniziato il 31 luglio scorso, e per la durata della trattativa – come sottolinea Confindustria Ceramica – non sono state effettuate giornate di sciopero. Il CCNL Laterizi interessa circa 18 mila addetti e sarà valido fino al 30 settembre 2028. Vediamo le novità principali.



Nuovo CCNL Laterizi: principali novità La soluzione individuata prevede, nella vigenza contrattuale di 36 mesi, un incremento medio di 205 euro lordi mensili ai dipendenti, in quattro tranche (ottobre 2025, luglio 2026, luglio 2027 e luglio 2028).



Previsto anche il rafforzamento della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa per gli addetti delle Imprese aderenti.



Per quanto concerne la parte normativa riformata, tra le altre misure è stato rafforzato il ruolo dell’Osservatorio nazionale di settore, come sede di confronto sulle principali tematiche di interesse del comparto (come ad esempio l’efficientamento energetico e la sostenibilità), ed è stato previsto un miglioramento del vigente protocollo dedicato alla prevenzione della violenza contro le donne (che, come sottolinea Confindustria Ceramica, è un “elemento particolarmente d’avanguardia a livello di rinnovi contrattuali”).

Il commento di Confindustria Ceramica Afferma il Consigliere di Confindustria Ceramica e capo delegazione del Raggruppamento Laterizi Vincenzo Briziarelli:“È stata una trattativa non facile ma che comunque ha portato a risultati interessanti per le nostre delegazioni datoriali. Pur nello sforzo effettuato e nelle difficoltà che il nostro Settore sta attraversando, dovuti soprattutto ai rincari energetici, ad un mercato in fase di contrazione e ad una riduzione del mercato, siamo soddisfatti della scelta di aver riconosciuto ai lavoratori del Settore una cifra importante per le difficoltà che hanno attraversato in tema di inflazione. L’odierno risultato consente di dare un concreto segnale alle Aziende e ai lavoratori in termini di tutele economiche e riconoscimenti salariali per affrontare in modo adeguato i prossimi anni di lavoro.“



“La sottoscrizione dell’accordo di rinnovo, che riconosce alcune peculiarità del nostro Settore rispetto ad altri limitrofi – conclude Vincenzo Briziarelli – conferma la responsabilità sociale dei laterizi nei confronti dei propri operatori, in un clima costruttivo di relazioni industriali.”

Testo del CCNL Laterizi 2025-2028 Scarica qui il testo del CCNL Laterizi e Manufatti in cemento valido per il periodo 1 ottobre 2025-30 settembre 2028:

