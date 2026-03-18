Riforma degli Ordini professionali: una riflessione su accesso, lauree abilitanti e qualità della formazione

La riforma degli ordinamenti professionali è da tempo al centro del dibattito politico e tecnico. In tal senso, a settembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega che punta, a 25 anni dal Dpr 328/2001 e a 13 anni dal Dpr 137/2012, ad una revisione organica del sistema di 14 professioni.
L’obiettivo dovrebbe essere quello di modernizzare e rendere coerente il sistema, allineandolo agli standard europei, ma allo stesso tempo con l’intento di introdurre un principio chiave: qualsiasi prestazione professionale, anche se supportata da tecnologie digitali e intelligenza artificiale, dovrà rimanere frutto della professionalità umana, in una visione dichiaratamente “antropocentrica”.
Ma se questi sono gli auspici generali, cosa è stato chiesto al legislatore dal CNI e CNAPPC?
>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis
Suggeriamo:
Automazione degli studi tecnici con l’intelligenza artificiale
In un contesto tecnico sempre più esigente in termini di tempi, precisione e competitività, l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica fondamentale. Questo volume, rivolto a ingegneri, architetti, geometri, progettisti e tecnici, mostra con chiarezza e rigore come integrare in modo efficace ChatGPT e modelli generativi nei flussi operativi degli studi professionali. Attraverso un percorso progressivo e ricco di esempi, il testo accompagna il lettore dalla teoria all’applicazione concreta: dalla redazione automatica di relazioni e capitolati all’analisi normativa, dalla pianificazione dei progetti alla gestione clienti, fino alla generazione di documenti per la sicurezza nei cantieri.Una guida pensata non per promettere miracoli, ma per fornire strumenti pratici, configurabili e replicabili che aiutano a risparmiare tempo, aumentare la qualità e ridurre l’errore umano. Ricco di casi d’uso, suggerimenti operativi, riferimenti tecnici e indicazioni sull’uso consapevole degli strumenti AI, il volume è uno strumento indispensabile per chi intende sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al controllo umano e alla qualità professionale. Danilo Carpentieriè geometra libero professionista e titolare di uno studio tecnico a Roma. Svolge attività di consulente tecnico, progettista, direttore lavori e formatore, con esperienza pluriennale in ambito edilizio, catastale e urbanistico.Alessio Facciaè docente universitario e ricercatore in ambito finanziario e tecnologico. Esperto di intelligenza artificiale applicata al business, è autore di numerose pubblicazioni su AI generativa, contabilità e trasformazione digitale.
Danilo Carpentieri, Alessio Faccia | Maggioli Editore
24.70 €
Le richieste del CNI
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) sembra aver individuato tra le priorità i seguenti punti:
- Modernizzazione e Struttura: quindi la riforma come un’opportunità, a difesa della vigilanza del Ministero della Giustizia e del ruolo fondamentale degli Ordini come garanti della qualità e sicurezza per la società.
- Riordino Competenze: quindi necessità di aggiornare e chiarire i confini delle competenze professionali ingegneristiche, specialmente nei settori industriale e dell’informazione.
- Laurea Abilitante: con proposta di tirocinio pratico-valutativo integrato nel percorso universitario e lauree abilitanti, per conseguire l’abilitazione contestualmente alla tesi.
- Equo Compenso: con parametri per i compensi professionali – attualmente regolati dal D.M. 17/06/2016 – aggiornati periodicamente dai Consigli Nazionali, d’intesa con il Ministero della Giustizia, e applicabili anche ai rapporti con i privati, diversamente da ciò che avviene ora con l’odierna norma, riservata esclusivamente ad attività professionali svolte per banche, assicurazioni, aziende con più di 50 dipendenti e fatturato oltre i dieci milioni di euro, e per la P.A., con le relative specifiche ora disciplinate diversamente in funzione dell’importo sotto o sopra i centoquarantamila euro.
- Formazione Continua: quindi un’evoluzione della formazione per renderla sempre più aderente al progresso scientifico e tecnologico
Le richieste del CNAPPC
Anche il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha avanzato osservazioni puntuali, tra cui, da menzionare sono:
- Valorizzazione del Progetto: con la centralità del ruolo dell’architetto, per un approccio più olistico e meno frammentato tra specializzazioni.
- Equo Compenso: con il ripristino di livelli minimi di compenso anche nei rapporti con i privati, analogamente all’auspicio già menzionato dal CNI.
- Accesso e Tirocinio: con l’introduzione del tirocinio professionale per facilitare l’ingresso dei giovani e semplificare l’Esame di Stato, andando forse anche oltre quanto già previsto dal Dpr 328/2001.
- Formazione Continua: con un rafforzamento dei rapporti tra Ordini e Università.
- Nuovi Ordini: con una proposta di riorganizzazione per favorire il ricambio generazionale, l’equilibrio di genere e l’uso di modalità telematiche.
- Innovazione: con un focus su intelligenza artificiale, tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
Una riflessione
Ebbene, facendo riferimento ad un mio precedente intervento, relativo al crollo delle abilitazioni registrato dall’annuale rapporto del CNI, unitamente alla mia quasi trentennale esperienza nel campo dell’abilitazione professionale per le professioni tecniche – che tramite specifici corsi ha generato negli ultimi 25 anni i testi da me scritti per la casa editrice Maggioli, Guida pratica alla progettazione e Prontuario tecnico urbanistico amministrativo (>> puoi comprarli qui insieme), in uscita con la decima edizione a fine aprile – vorrei dare anche io il mio umile contributo.
Parto dalla mia esperienza di studi e di abilitazione, innanzitutto per affermare che il vero problema non è quello di facilitare l’accesso alle professioni, quanto semmai affrontare il tema dell’effettiva preparazione che tutta la scuola prima, e l’università poi, dovrebbero garantire. E ciò, quindi, dovrebbe richiedere una riforma scolastica e dell’università, con scuole più performanti, e non una riforma professionale con esami di stato più facili o una totale eliminazione tramite l’avvento delle lauree abilitanti.
Dal mio punto di vista, infatti, le performance dell’università per gli architetti ha effetti devastanti, perché quello che noto da sempre – su me stesso ad inizio anni ’90 a fine università, e poi sugli studenti che si sono rivolti a me per il superamento dell’esame – è che con il conseguimento della laurea, la maggioranza non conosce le distinzioni tipologiche, non sa nulla di normative urbanistico-edilizie e della loro corretta applicazione, indici e parametri urbanistici sono praticamente sconosciuti, non parliamo poi di tecnologia e strutture. E ciò comincia ad attecchire anche con gli ingegneri – mi riferisco nella fattispecie ai laureati della classe di laurea civile, edile architettura e similari – perché anche tra loro le mancanze sono analoghe a quelle menzionate in precedenza. Quindi forse bisognerebbe mettere mano prima alla scuola e all’università e poi semmai all’acceso alla professione e all’ordinamento professionale.
Sono inoltre convinto che il tirocinio post-laurea dovrebbe essere sì obbligatorio, ma poi seguito da un esame dove effettivamente si verifichino le competenze di base, che per l’architetto e l’ingegnere civile sono anche legate alla progettazione di edilizia civile. Altrimenti, come sento dire ormai da tempo, “tanto c’è l’intelligenza artificiale”.
Per gli architetti questa facilitazione è, peraltro, già presente nel d.P.R. 328/2001, con la possibilità ovviare alla prova pratica – cioè la più difficile, dove si deve progettare un’opera di edilizia civile – a fronte di un tirocinio post-laurea disciplinato da apposite convenzioni ordini-università. Ciò sarebbe presente ora anche nelle proposte del CNI per gli ingegneri.
Ebbene, il tema di un tirocinio post-laurea che anticipi l’esame di abilitazione è un pilastro della norma che disciplina l’accesso alla professione forense. In questo caso, a fronte di due anni di praticantato obbligatorio, non sono comunque previsti sconti sulle prove; e se anche la professione forense – come, d’altra parte, le professioni tecniche – si esplica poi spesso in specifici settori più ristretti, ciò non significa che alla partenza non si debba dimostrare un’adeguata preparazione su tutta la materia.
Non si comprende quindi perché il legislatore, che già nel lontano 2001 aprì a questa possibilità per i laureati in architettura, eliminando la prova più difficile, cioè la prova progettuale, ora possa pensare di ampiarla ad una platea ancora più estesa di futuri professionisti, o ancor peggio, introdurre le lauree abilitanti, senza tener conto dei risultati generali, piuttosto scadenti e con alte percentuali di non idonei, che caratterizzano da tempo immemore l’esame di abilitazione.
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Per la preparazione all’esame di stato, consigliamo:
Kit Esame Architetto e Ingegnere (sez. A-B) per l’esame di abilitazione
Il kit Esame Architetto e Ingegnere è uno strumento indispensabile per prepararsi all’esame di Stato per architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori e per ingegneri civili/edili, laurea triennale e quinquennale.Il kit comprende la Guida pratica alla progettazione e il Prontuario tecnico urbanistico amministrativo.La Guida racchiude in 2 volumi:• il Manuale di progettazione che affronta in chiave concettuale e normativa le principali tematiche urbanistiche, architettoniche e di recupero/restauro, legate al superamento della prova grafica dell’esame di Stato e all’analisi dei progetti condivisi nella nuova modalità d’esame in prova unica orale;• la raccolta delle tavole di progetto a colori, utilizzabili come momento di verifica rispetto alle nozioni progettuali e normative presenti nel volume manuale;• le FAQ, ovvero le domande più frequenti delle sessioni dal 2020 al 2024, distinte tra architetti e ingegneri, unitamente ad un elenco di 100 architetture condivise anch’esse nella nuova modalità d’esame per architetti;• il collegamento ad un’area riservata, ove il lettore potrà consultare gli articoli pubblicati da THE PLAN relativi a dieci progetti condivisi in sede d’esame in prova unica orale, da utilizzare come spunto culturale in funzione dell’esame in prova unica orale.Il Prontuario tecnico urbanistico amministrativo contiene tutto il quadro normativo procedurale urbanistico edilizio vigente aggiornato al DL Salva Casa, oltre a specifiche sulla nuova denominazione ed organizzazione degli ordini professionali e al Codice deontologico degli Architetti 2024, con il quadro degli obblighi per gli iscritti in chiave deontologica e di formazione continua.Il testo è arricchito inoltre da un capitolo sulla tecnologia, con OLTRE 160 PARTICOLARI COSTRUTTIVI AGGIORNATI ALLE NUOVE NORME SUL RISPARMIO ENERGETICO, e sul predimensionamento strutturale, aggiornato alle NTC 2018.Collegato alla Guida e al Prontuario il sito web esamearchitetto.it con materiali aggiuntivi, tavole di progetti, approfondimenti, video. Il sito web raccoglie inoltre le 1365 tavole che costituiscono le migliori elaborazioni pubblicate nelle precedenti otto edizioni, anch’esse utilizzabili come spunto ideativo grafico e concettuale.Per accedere ai materiali online è necessario collegarsi al sito web esamearchitetto.it e seguire le istruzioni indicate sul talloncino presente in fondo ai volumi.Alberto Fabio CeccarelliArchitetto, libero professionista, svolge attività professionale in Italia. Organizza e gestisce nella città di Milano corsi per la preparazione all’esame di Stato e corsi di formazione professionale con rilascio di CFP.Paolo Villatico CampbellArchitetto, libero professionista, inventore e promotore di corsi per la preparazione all’esame di Stato per architetti nelle città di Roma e Firenze.
Alberto Fabio Ceccarelli, Paolo Villatico Campbell | Maggioli Editore 2024
113.05 €
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Seguici sui social
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento