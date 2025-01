Rettifica variazioni prezzi materiali da costruzione: i decreti MIT sulla compensazione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025 due decreti, entrambi datati 20 dicembre 2024, che rettificano le variazioni percentuali di prezzo registrate nel 2018 rispetto ai prezzi medi del 2017 e le variazioni straordinarie registrate nel primo semestre del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020 (Allegato 1) e rispetto ai prezzi medi degli anni antecedenti al 2020 fino ad arrivare al 2003 (Allegato 2).



Vediamo di seguito quali sono i materiali interessati dalla rettifica.



Perché una rettifica?

Questi provvedimenti derivano a seguito di contestazioni presentate da ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) contro i decreti originali, che si è concluso con il riconoscimento da parte dei giudici di anomalie nel metodo di rilevazione dei prezzi utilizzato dal MIT.



La contestazione riguardava disallineamenti tra i dati ministeriali e il reale andamento del mercato per alcuni materiali chiave.



A seguito delle sentenze favorevoli ad ANCE, il Ministero è stato obbligato a condurre un’ulteriore istruttoria, raffrontando le proprie rilevazioni con i dati forniti da fonti quali Istat, Provveditorati e Camere di Commercio, nonché da banche dati nazionali e internazionali di riferimento.



Il ricorso relativo al decreto riguardante il secondo semestre 2021 è ancora in corso e il relativo contenzioso è pendente in appello. Il Ministero renderà noti eventuali aggiornamenti e ulteriori provvedimenti non appena disponibili.